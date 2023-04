Red Bull Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

Hollanda'nın Assen Pisti'nde yapılan yarışlar sonunda Superbike kategorisinde yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu hafta sonunu üç podyumla tamamlamayı başardı. Supersport kategorisinde yarışan temsilcilerimizden Can Öncü ilk yarışı yedinci sırada bitirirken, Bahattin Sofuoğlu ise on birinci oldu. İki sporcumuz da ikinci yarışta aradığını bulamadı.

Can Öncü O, geleceğin MotoGP yıldızlarından biri.

Hafta sonunun son yarışına Toprak yine üçüncü sıradan başladı. Start'ın hemen ardından Rea'yı geçmeyi başaran temsilcimiz ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü turda, Bautista'ya atak yapan Toprak bir an liderliği ele geçirse de sonraki virajlarda biraz dışarda kalınca üçüncülüğe geriledi.

Can fırsat kolluyor

Can Öncü & Bahattin Sofuoğlu (Supersport)