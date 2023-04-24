Red Bull Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

Hollanda'nın Assen Pisti'nde yapılan yarışlar sonunda Superbike kategorisinde yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu hafta sonunu üç podyumla tamamlamayı başardı. Supersport kategorisinde yarışan temsilcilerimizden Can Öncü ilk yarışı yedinci sırada bitirirken, Bahattin Sofuoğlu ise on birinci oldu. İki sporcumuz da ikinci yarışta aradığını bulamadı.

Toprak Razgatlıoğlu (Superbike)

Dünya Superbike Şampiyonası’nda hafta sonunun ilk yarışı cumartesi günü koşuldu. Jonathan Rea'nın pol pozisyonda yer aldığı yarışta, Toprak Razgatlıoğlu ikinci cepte yer aldı. Rea'nın takım arkadaşı Alex Lowes ise üçüncü sıradan start alarak ilk çizgiyi tamamladı.

Start verildikten sonra ilk iki sırada bir değişiklik yaşanmazken dördüncü sıradan yarışa başlayan şampiyona lideri Alvaro Bautista, kısa sürede önündeki Lowes'u geride bırakmayı başardı. Beşinci turda bu kez Toprak'ı da geçen Bautista, ikinci sıraya yükseldi. Dokuzuncu turda ise Rea'yı da geçen İspanyol pilot liderliği elde etti. Yarışın geri kalanında ilk üç sıra da pozisyonunu korudu ve Toprak podyum başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Superpole yarışında ikinci sıradan start alan Rea, ilk viraja lider girmeyi başardı. Ancak Bautista ilk tur bitmeden liderlik pozisyonuna tekrar yerleşti. Ön sıralarda oldukça yakın bir mücadele gerçekleşmesine rağmen sonuca etki edecek bir durum yaşanmadı. Toprak yarışı başladığı gibi üçüncü sırada tamamlarken, Rea ikinci oldu. Bautista ise ilk sırada yer aldı.

Hafta sonunun son yarışına Toprak yine üçüncü sıradan başladı. Start'ın hemen ardından Rea'yı geçmeyi başaran temsilcimiz ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü turda, Bautista'ya atak yapan Toprak bir an liderliği ele geçirse de sonraki virajlarda biraz dışarda kalınca üçüncülüğe geriledi.

Ön sıralarda sıklıkla değişiklikler yaşanırken dördüncü turda Bautista, Toprak ve Rea sıralaması tekrar oluştu. İki tur sonra dokuzuncu virajda Rea düşünce zirve mücadelesi Bautista ve Toprak'a kaldı. Geri kalan turlarda Bautista liderliğini korudu, Toprak ise hafta sonunda üçüncü kez podyumda yer almayı başardı. Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli ise üçüncü sırayı aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın üçüncü ayağının sonunda sürücüler şampiyonasının ilk 10 sırası şöyle oluştu:

Alvaro Bautista (174) Toprak Razgatlıoğlu (118) Andrea Locatelli (104) Axel Bassani (77) Jonathan Rea (73) Michael Ruben Rinaldi (54) Danilo Petrucci (51) Dominique Aegerter (50) Xavi Vierge (49) Alex Lowes (44)

Toprak ve Locatelli © WSBK Can fırsat kolluyor © WSBK

Can Öncü & Bahattin Sofuoğlu (Supersport)

Supersport kategorisindeki ilk yarışa Can öncü beşinci, Bahattin Sofuoğlu ise on birinci sıradan başladı. Şampiyona lideri Niccolo Bulega, pol pozisyonunda başladığı yarışta liderliği bir an Federico Caricasulo'ya kaybetse de avantajı yeniden elde etmeyi başardı.

Temsilcimiz Can Öncü yarışın başlarında ön sıraları bir hayli meşgul etse de bir süre sonra iddiasını yitirdi. Yarışın ilerleyen turlarını rahat bir şekilde tamamlayan Bulega zafere ulaşırken, Marcel Schroetter ikinci, Glenn van Straalen ise üçüncü sırada yarışı tamamladı. Can Öncü yedinci olurken, Bahattin Sofuoğlu ise on birinci sırada yer aldı.

Hafta sonunun son Supersport yarışı ise temsilcilerimiz açısından tatsız sonuçlandı. Can ve Bahattin yarış dışı kalırken Bulega ikinci yarışta da zirvede yer almayı başardı. Bulega'yı yine İtalyan sürücüler takip ederken Stefano Manzi ikinci, Federico Caricasulo ise üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası’nın üçüncü ayağının sonunda sürücüler şampiyonasının ilk 10 sırası şöyle oluştu:

Nicolo Bulega (127) Stefano Manzi (90) Marcel Schroetter (79) Federico Caricasulo (77) Can Öncü (63) Niki Tuuli (61) Valentin Debise (44) Jorge Navarro (44) Glenn van Straalen (40) Raffaele de Rosa (33)