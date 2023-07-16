Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu , sezonun yedinci yarış hafta sonuna ev sahipliği yapan Imola’da pisti çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu (Superbike)

Cumartesi günkü yarışın grid’ini belirleyen superpole’de Toprak Razgatlıoğlu en hızlı zamana imza atarken, takım arkadaşı Andrea Locatelli de ikinci sırada yer aldı. Bu ikiliyi Axel Bassani takip ederken, şampiyonada lider durumda bulunan Álvaro Bautista ise dördüncülükle yetindi.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Toprak iyi start alamayınca ilk viraja dördüncü sırada girdi. Yarışın ilk turuna Locatelli liderlik ederken, Toprak kaybettiği sıraları geri almak için ilk olarak Bautista üstünde baskı kurdu. Üçüncü turda iki sıra birden kazanan Toprak takım arkadaşı Locatelli’nin peşine takıldı.

Dördüncü turun start - finiş düzlüğünü Locatelli, Toprak ve Bautista üçlüsü yan yana geçerken ilk viraj girişinde liderlik Toprak’ın oldu. İlerleyen turlarda Bautista da Locatelli’yi geride bırakınca Toprak ve Bautista arasında kıyasıya bir liderlik mücadelesi başladı.

İkilinin mücadelesi sırasında motosikletinin kontrolünü kaybedecek gibi olan Bautista üçüncülüğe gerilese de yerini kısa sürede geri aldı. Turlar ilerledikçe Toprak ve Bautista, arkadaki sürücüler ile arayı açtı ve son yedi tura girilirken liderlik Bautista’nın oldu.

Son bölümde daha iyi bir tempo yakalayan Bautista aradaki farkı açtı ve yarıştan zaferle ayrılmayı başardı. Toprak ilk günkü yarışta ikinciliği elde ederken, podyumun son basamağında Jonathan Rea yer aldı. Toprak’ın takım arkadaşı Locatelli ise dördüncülükle yetindi.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Pazar günkü superpole yarışı Locatelli, Toprak, Bassani, Bautista sıralaması ile başladı. İlk turda üçüncülüğe yükselen Bautista, yarışın orta noktasında Toprak’ı ve Locatelli’yi geçip liderliği aldı. Yarışın galibi ise bitime iki tur kala liderliğe yükselen Toprak oldu.

Yüksek sıcaklık nedeniyle dört tur kısaltılan ikinci ana yarışa superpole zaferi sonrası ilk sıradan başlayan Toprak, ilk viraja Bautista ve Locatelli ikilisinin arkasında girse de Bautista’nın viraj çıkışında yerde kalması sonrası Locatelli’yi geçip liderliğe yükseldi.

Toprak ilk turlarda farkı bir saniyeye kadar çıkardı ve Locatelli’yi geçen Bassani ile Rea ikilisinin önünde liderliğini sürdürdü. Yarışın orta noktası geçilirken liderlik ev sahibi sürücü Bassani’ye geçti ve sıralama uzun süre Bassani, Toprak, Rea şeklinde seyretti.

Bitime dört tur kala liderlik için atağını yapan Toprak, rakibini geride bırakarak son üç tura lider girmeyi başardı ve bu noktadan sonra Bassani’ye göre daha iyi tempo yakalayıp sezonun ilk ana yarış galibiyetini aldı. Toprak’a podyumda Bassani ve Rea ikilisi eşlik etti.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK Çok mutluyum, planım işe yaradı ve son üç tur Axel'i geçtim. Bu sezon her hafta sonu bu anı bekledim. Takımıma teşekkür ediyorum, çok iyi iş çıkardılar. Şampiyona bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Toprak Razgatlıoğlu

Dünya Superbike Şampiyonası Puan Durumu

Álvaro Bautista, 391 puan Toprak Razgatlıoğlu, 321 puan Andrea Locatelli, 208 puan Jonathan Rea, 201 puan Axel Bassani, 179 puan Michael Ruben Rinaldi, 129 puan Danilo Petrucci, 117 puan Alex Lowes, 109 puan Dominique Aegerter, 101 puan Xavi Vierge, 98 puan

Bahattin Sofuoğlu (Supersport)

Superpole’de en hızlı tura İtalyan sürücü Federico Caricasulo imza atarken, Nicolò Bulega ikinci ve Stefano Manzi üçüncü sırada yer aldı. Dünya Supersport Şampiyonası’nda yedinci sırada yer alan Bahattin Sofuoğlu ise yarışa yedinci sıradan başlama hakkı elde etti.

Yarışın ilk turu oldukça olaylı geçti. İlk viraja doğru yaşanan temaslar sonrası dört sürücü birden çakıl havuzunu ziyaret etti, turun ortalarına doğru ise yarışa pole pozisyonundan başlayan Caricasulo dengesini kaybederek motosikletinden düştü ve yarışa veda etti.

Caricasulo'nun yarış dışı kalmasıyla ilk turda liderlik Manzi’deydi. Onu sırasıyla Bahattin’in takım arkadaşı Marcel Schrötter, şampiyona lideri Bulega, Yari Montella ve Adrián Huertas takip etti. Bu sırada Niki Tuuli'yi geride bırakan Bahattin altıncılığa yükseldi.

İlerleyen turlarda Manzi iki saniye civarı farkla liderliğini sürdürürken, iki sıra daha kazanan Bahattin dördüncü sıraya yükseldi. Öndeki üçlü arayı açtıktan sonra Bahattin ile hemen arkasındaki Huertas, Montella ve Tuuli arasında yakın bir dördüncülük mücadelesi yaşandı.

Son turlarda özellikle Tuuli ile müthiş bir düelloya tutuşan Bahattin, günün sonunda dördüncülüğü korumayı başardı. Liderliğini finişe kısa süre kala çıkan kırmızı bayrağa kadar koruyan Manzi zafere ulaşırken, ona podyumda Schrötter ve Bulega ikilisi eşlik etti.

Pazar günkü yarışta iyi start alan Bulega liderliğe yükselirken, ilk dört sırada İtalyan sürücüler yer aldı. Bahattin start’ta bir sıra kaybetse de yerini çabucak geri aldı ve ilk tur sonunda sıralama Bulega, Manzi, Montella, Caricasulo, Huertas, Bahattin şeklinde oluştu.

Birkaç tur içinde Huertas’ı geride bırakan Bahattin beşinci sıraya yükseldi. Bahattin kısa sürede aradaki farkı açarken, arkasındaki Huertas ve Schrötter arasında altıncılık mücadelesi yaşanmaya başladı. Bu sırada Caricasulo da Montella’yı geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Caricasulo’nun son viraj çıkışında yerde kalması ile Bahattin bir sıra daha kazanırken, Manzi de Bulega’yı geçerek liderliğe yükseldi. Montella’yı geçip üçüncü sıraya yükseldiği sırada dengesini kaybeden Bahattin’in yarış dışı kaldığı ikinci yarışın galibi ise Manzi oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası Puan Durumu

Nicolo Bulega, 283 puan Stefano Manzi, 242 puan Marcel Schrötter, 184 puan Federico Caricasulo, 156 puan Bahattin Sofuoğlu, 97 puan Niki Tuuli, 93 puan Glenn van Straalen, 92 puan Valentin Debise, 89 puan Yari Montella, 87 puan Jorge Navarro, 87 puan