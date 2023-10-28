Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele eden Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu, sezonun son yarış hafta sonuna ev sahipliği yapan İspanya'da pisti çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu (Superbike)

1. Yarış

Cumartesi günü koşulan ve grid’i belirleyen superpole seansında en hızlı tura 1:38.635 ile şampiyona lideri Álvaro Bautista imza attı. Ona en yakın isim 0.210 saniye farkla İsviçreli sürücü Dominique Aegerter olurken, bu seansta istediği turları atamayan Toprak Razgatlıoğlu ise 1:39.151’lik turu ile kendine yedinci sırada yer bulabildi.

Bautista’nın ilk virajı lider geçtiği ilk turda bir an önce liderlik mücadelesi vermek isteyen Toprak Razgatlıoğlu ilk turu dördüncü sırada geçmeyi başardı. İkinci turun hemen başında Alex Lowes’u ve yine aynı turda Álvaro Bautista’yı geçen Toprak Razgatlıoğlu, böylece liderlik mücadelesi için şampiyona lideri Bautista’nın peşine takıldı.

Toprak Razgatlıoğlu ve Álvaro Bautista © WorldSBK

Toprak Razgatlıoğlu rakibini çabucak yakalarken aradaki farkı yarım saniyenin altına indirmeyi başardı ve geçiş için fırsat kovalamaya başladı. Yarışın orta noktası geçilirken ikili arasındaki fark bir saniye civarına çıktı. Bu sırada Jonathan Rea, Andrea Locatelli ve Lowes arasında oldukça yakın geçen bir üçüncülük mücadelesi yaşanıyordu.

Son turlarda Bautista ile Toprak Razgatlıoğlu arasındaki fark dört saniye civarına çıktı. İspanyol sürücü aradaki farkı yarış sonuna kadar korudu ve galibiyete uzanarak üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etti. Toprak Razgatlıoğlu yarışı ikinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Locatelli podyumun üçüncü basamağında bu ikiliye eşlik etti.

Çok güçlü başladık, sürekli atak yapmaya çalıştım ama bir yol bulamadım. Turlar ilerledikçe arka lastik performansı düştü ve takip etmek zorlaştı. Toprak Razgatlıoğlu

2. Yarış

29 Ekim 15:00

Can Öncü & Bahattin Sofuoğlu (Supersport)

1. Yarış

Cumartesi günü koşulan ve yarışın grid’ini belirleyen superpole'de en hızlı zamana 1:41.823 ile ve açık farkla İtalyan sürücü Nicolò Bulega imza attı. Bahattin Sofuoğlu 1.405 saniye farkla 10. sırada yer alsa da cezası nedeniyle yarışa son sıradan başlayacaktı. Can Öncü ise 1:43.318'lik derecesi ile grid'in 12. sırasında kendine yer buldu.

Yarışın henüz ilk turunda üç sürücü yerde kalınca kısa süreliğine kırmızı bayrak çıktı ancak yarışa devam edildi. Bu sırada Can Öncü dokuzuncu sıraya yükselirken, yarışa şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bulega liderlik ediyordu. Onun hemen arkasında ise Federico Caricasulo ve Marcel Schrötter yakın bir ikincilik mücadelesi veriyordu.

Bahattin Sofuoğlu © WorldSBK

17 turluk yarışın beşinci turunda Caricasulo’yu geçmek için hamle yapan Schrötter dengesini kaybedince yerde kaldı. Alman sürücü yarışa devam etse de son sıralara geriledi ve bu sırada Stefano Manzi üçüncülüğe yükseldi. Oldukça olaylı geçen yarışın henüz ilk yarısı geride kalmadan birçok sürücü yerde kaldı ve sıralama sık sık değişti.

Son beş tura girilirken sıralama Bulega, Manzi, Caricasulo şeklindeydi. Bulega rahat bir liderlik sürdürürken, ikincilik mücadelesi nefes kesti. Yarışın sonunda Bulega zaferlerine bir yenisini eklerken, ona podyumda sırasıyla Manzi ve Caricasulo eşlik etti. Red Bull sporcularından Can Öncü 11. ve Bahattin Sofuoğlu 16. sırada finiş gördü.

2. Yarış

29 Ekim 13:30