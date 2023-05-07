Red Bull Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

WSBK'nın Katalonya Pisti'nde düzenlenen yarışlarına Red Bull sporcuları damga vurdu. Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başarırken, Bahattin Sofuoğlu hafta sonu çıktığı iki yarışta da muhteşem performanslara imza attı. İlk yarışı uzun süre lider sürdürmesine rağmen üçüncü olarak tamamlayan ve podyumda yer alan Bahattin, ikinci yarışta baştan sona yükselen bir grafik çizerek ilk zaferini elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu (Superbike)

Hafta sonunun ilk yarışına Toprak sekizinci sırada başladı. İlk virajların ardından beşinciliğe yükselen sporcumuz, ikinci turun başında Locatelli'yi de geride bırakarak dördüncü sıranın sahibi oldu.

Toprak Razgatlıoğlu © WSBK

Dördüncü turda kırmızı bayrakların ardından yeniden start verildi. Start'ın ardından altıncılığa gerileyen Toprak, önce Locatelli'yi geçti, önündeki Rinaldi'nin yarış dışı kalması ve Bassani'nin de uzun tur cezası almasıyla da tekrar dördüncülüğe yükseldi. Son tura kadar Rea ile mücadele eden Toprak, son turda harika bir geçişle rakibini geride bıraktı ve yarışı da ikinci olarak tamamladı.

Pazar günü düzenlenen Superpole yarışında da müthiş bir performans gösteren Toprak, sekizinci sırada başladığı 10 turluk yarışta rakiplerini geride bırakmayı başardı ve ön sıralara tırmandı. Yağışın damga vurdu yarışta Jonathan Rea'nın yarış dışı kalması temsilcimizin işine yararken Toprak yine podyumun ikinci sırasında yer almayı başardı.

İkinci ana yarışa ikinci sırada başlayan Toprak liderliğe yükselmeyi başarsa da Ducati'lerin düzlükteki hızına karşı koymak mümkün olmadı. Ducati'lerin arasına kaynayan Alex Lowes da Toprak'ı geçerken Toprak Rinaldi'nin ardında dördüncü sıraya geriledi. 14 tur kala Lowes iki sıra birden kaybetti ve böylece Toprak üçüncü sıraya yükseldi.

Bautista ve Rinaldi farkı açarken Toprak da arkasındaki Lowes ile makul bir fark yakaladı. Toprak son turlarda yavaşlayan Rinaldi'ye yaklaşmayı başardı ve son virajda rakibini geçti. Böylece temsilcimiz hafta sonu katıldığı tüm yarışlarda ikinci sırada yer alarak 3 kez podyumda yer aldı.

Bahattin Sofuoğlu (Supersport)

Supersport'un ilk yarışına Bahattin Sofuoğlu dokuzuncu sırada başladı. İlk turu yedinci olarak tamamlayan Bahattin'in yükselişi devam etti. Peşpeşe hızlı turların ardından, 12 tur kala Bulega'yı geçmeyi başaran Bahattin liderliği ele geçirdi. Bulega'yla nefes kesen bir mücadeleye izleten Bahattin, dört tur kala Schroetter ve Manzi'ye geçildi.

Son anlarda Manzi ile müthiş bir rekabet yaşayan Bahattin bitiş çizgisini az farkla önde geçerek üçüncülüğü elde etti ve podyuma çıkmayı başardı. Bulega yarışı kazanırken Bahattin'in takım arkadaşı Schroetter ikinci sırayı elde etti.

Bahattin Sofuoğlu © WSBK

İkinci yarışta yine ilk turlarda tırmanışına başlayan Bahattin, altıncı turda harika bir atakla Caricasulo ve Scroetter'in önünde zirveye yerleşti. Şampiyona lideri Bulega ise beşinci sıradan ön tarafta olan biteni izlerken hızlı turlarla yaklaşıyordu.

Bitime sekiz tur kala Schroetter Bahattin'i geride bıraktı. Manzi ve Debise takipteydi. Son anlarda liderlik el değiştirse de iki tur kala bahattin tekrar zirveye çıkmayı başardı. Müthiş bir zafere imza atan Bahattin Supersport'taki ilk galibiyetini de almış oldu. Pist sınırlarını ihlal eden Manzi üçüncülüğe gerilerken, Schroetter'in ikinciliğe yükselmesiyle ilk iki sıra MV Agusta sürücülerinin oldu.