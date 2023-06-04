Red Bull Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

WSBK'da 1 aylık aranın ardından yeni adres Misano'ydu. Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu podyum yaptığı yarışlarda, Supersport'taki temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise istediği gibi bir hafta sonu geçiremedi.

Toprak Razgatlıoğlu (Superbike)

Toprak Razgatlıoğl u Misano'daki yarış hafta sonunun ilk yarışına Bautista'nın hemen ardından ikinci sırada başladı. Yarış boyunca da sürekli podyum mücadelesinin içinde kaldı. İlk virajın ardından üçüncü sıraya gerileyen Toprak, yarış boyunca Ducati'nin iki yarışçısı Bautista ve Rinaldi ile girdiği podyum yarışına devam etti. Fakat ilk turda oluşan tablo yarışın geri kalanında da değişmedi ve Toprak Misano'daki ilk yarıştan üçüncülükle ayrıldı.

21 turluk ikinci yarış öncesinde koşulan Superpole yarışında Toprak ikinci olarak yarışa da aynı sıradan başladı. Toprak bu kez agresif bir başlangıç yaparak ilk cepteki Alvaro Bautista'yı geride bırakıp ilk sıraya yerleşti.

Toprak ile Rinaldi'nin rekabeti nefes kesti © World.SBK

Fakat temposunu yükselten ve üçüncü sıraya düşsse de hızından bir şey kaybetmeyen Bautista önce takım arkadaşı Rinaldi'yi daha sonra ise Toprak'ı geçerek yeniden ilk sıraya yükseldi ve yarışın geri kalanında da ardına bakmadan ilk sıradaki yerini korudu.

Yarışın asıl heyecanı ise Toprak ve Rinaldi arasındaki ikincilik mücadelesiydi. Bitime yedi tur kala Torprak ikinciliği almıştı. Rinaldi ise Toprak'ı geçmek için bir hamle yaptığı sırada ön tekerinin hakimiyetini kaybederek düştü ve yarış Rinaldi için sona erdi. Toprak sonrasında rahat bir ikincilik alırken Axel Bassani de podyumu tamamladı. Toprak böylelikle yarış hafta sonundan üç podyum ile ayrıldı.

Bahattin Sofuoğlu (Supersport)

Bahattin Sofuoğlu © WorldSBK

Bahattin Sofuoğlu Katalonya'daki kariyerinin ilk Supersport zaferi ile Misano'ya da iddialı gelmişti. Fakat ilk yarışta yaşadığı talihsizlik sonucu düşerek yarıştan puansız ayrıldı. İkinci yarışta ise çok daha iyi bir performans sergileyen Bahattin temposunu yükseltip beşinci sıraya kadar yükseldi. Yarışı 7. sırada tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, değerli puanlar toplamaya devam etti.