Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele eden Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu, sezonun sondan bir önceki ayağına ev sahipliği yapan Portekiz’de pisti çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu (Superbike)

1. Yarış

Cumartesi günkü yarışın grid’ini belirleyecek superpole’de en hızlı zamana Jonathan Rea imza attı. İngiliz sürücü pisti 1:39.620 ile turlarken onu sırasıyla takım arkadaşı Alex Lowes, Toprak’ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ve 1:39.891’lik derecesi ile Toprak takip etti. Şampiyonada lider durumda bulunan Álvaro Bautista ise beşinci sırada yer aldı.

Locatelli’nin önceki yarıştan gelen cezası nedeniyle üçüncü sıradan start alan Toprak, şahane bir kalkışa imza atarak ilk virajda liderliğe yükseldi. Onu Lowes ve Bautista takip ederken, Rea ise altıncı sıraya kadar geriledi. Üçüncü tura girilirken sıralama Lowes, Toprak, Bautista ve Rea şeklinde oluştu. Rea tur içinde Bautista’yı da geçmeyi başardı.

Dördüncü turun ilk virajlarında üç sürücü arasında müthiş bir kapışma yaşandı ve Toprak yeniden liderliğe yükseldi. İlerleyen turlarda Bautista birkaç kez Toprak’ı geride bıraksa da Toprak her seferinde yerini geri aldı. Yarışın orta noktası geçilirken lider durumdaki Bautista ile ikinci sıradaki Toprak arasındaki fark bir saniyenin altında devam etti.

Toprak Razgatlıoğlu © Pata Yamaha

Toprak pistin ilk iki sektöründe aradaki farkı kapatsa da Bautista kaybettiği zamanı son sektörde geri aldı ve bu durum yarışın sonuna kadar devam etti. Son turlarda aradaki farkı biraz olsun açmayı başaran İspanyol sürücü Bautista yarışı ilk sırada tamamladı. Toprak sadece 2.098 farkla ikinci olurken, podyumun son basamağında ise Rea yer aldı.

2. Yarış

Pazar günkü 10 turluk superpole yarışına dördüncü sıradan başlayan Toprak, şahane bir kalkışla üç rakibini birden geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Toprak'ı takım arkadaşı Locatelli takip ederken, üçüncü sırada Bautista yer aldı. İlk turda hem Rea hem de Lowes yerde kalırken, Bautista son virajdaki atağı ile Toprak’ın önünde galibiyete uzandı.

İkinci ana yarışın start’ında Toprak iyi bir kalkış yaparak ilk virajda liderliğe yükseldi. Şampiyonada üçüncü sırada bulunan Rea’in yer aldığı üç sürücü ise ilk virajda pist dışına çıktı. İlk turlarda Toprak ve Bautista yakın seyrederken, motosikletinin hızıyla start - finiş düzlüğünde öne geçen Bautista’ya Toprak ilk virajda karşılık veriyordu.

Toprak ve Bautista arasındaki mücadele boyunca liderlik sık sık el değiştirdi. Toprak tur içindeki virajlarda atağını yapıp öne geçerken, Bautista ise hızı ile start - finiş düzlüğünde liderliği geri alıyordu. Liderlik her tur el değiştirirken, bir noktada neredeyse temas edecek iki sürücü arasındaki mücadelenin heyecanı son turlara doğru iyice arttı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Son tura girilirken Bautista liderliğe yükseldi ancak Toprak ilk virajdaki geç frenajı ile yerini geri aldı. Tur boyunca iki sürücü çok yakın seyretti ve yarışın galibini bir kez daha son düzlük belirledi. Toprak son virajdan lider çıksa da Bautista yarışı lider tamamladı. Podyumun üçüncü basamağında ise İtalyan sürücü Michael Ruben Rinaldi yer aldı.

Can Öncü & Bahattin Sofuoğlu (Supersport)

1. Yarış

Cumartesi günü koşulan ve yarışın grid’ini belirleyecek superpole’de en hızlı tur zamanına 1:42.769 ile şampiyona lideri Nicolò Bulega imza attı. Şampiyonada ikinci sırada yer alan Stefano Manzi ikinci ve bir diğer İtalyan sürücü Yari Montella üçüncü sırada yer alırken, Red Bull sporcuları Can Öncü dokuzuncu ve Bahattin Sofuoğlu 17. sırada yer aldı.

Start’ın ardından Can pozisyonunu korurken Bahattin bir sıra yükseldi. Yarışın henüz orta noktası geçilmemişken motosikletinde problem yaşayan Montella yarışa veda etti. Yarışı baştan sona lider götüren Bulega şampiyonluğa ulaşırken, ona podyumda Manzi ve Jorge Navarro eşlik etti. Öte yandan Bahattin yedinci ve Can ise 14. sırada finiş gördü.

2. Yarış

Pazar günkü yarışta Bulega yine iyi bir start aldı ve liderliğini korudu, onu Manzi ve Montella takip etti. Can bir basamak tırmanıp sekizinci sırada yer alırken, Bahattin de beş sıra birden tırmanarak 12. sıraya yükseldi. Yarışın start’ının hemen ardından motosikletinde problem yaşayan Tom Booth-Amos ise tur sonunda garaja dönerek yarıştan çekildi.

10. tur geride kalırken sıralama Manzi, Montella ve Bulega şeklindeydi. Bahattin ise basamakları birer birer tırmanarak yedinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Yaptığı hata sonrası Montella liderlik mücadelesinden koparken, son turdaki müthiş kapışmanın ve geçişlerin ardından zafer Manzi’nin oldu. Yarışı Can 15. ve Bahattin 17. sırada tamamladı.