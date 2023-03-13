Yıllık Motor Sporları Takvimi (2023)

Şubat ve Mart aylarının gelmesiyle beraber motor sporları dünyasının en önemli ve en çok izlenen yarış serilerinde yeni sezon heyecanı başladı. Toprak Razgatlıoğlu, Ayhancan Güven, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve daha birçok Red Bull sporcusunun mücadele ettiği Formula 1, DTM, MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike, Supersport, WRC ve Dakar Rallisi için 2023 sezonu yarış takvimlerini aşağıda bulabilirsin.