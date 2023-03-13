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F1
Yıllık Motor Sporları Takvimi (2023)
Motor sporları dünyasının en önemli yarış serilerinin 2023 sezonu yarış takvimlerini bu sayfada bulacaksın.
Şubat ve Mart aylarının gelmesiyle beraber motor sporları dünyasının en önemli ve en çok izlenen yarış serilerinde yeni sezon heyecanı başladı. Toprak Razgatlıoğlu, Ayhancan Güven, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve daha birçok Red Bull sporcusunun mücadele ettiği Formula 1, DTM, MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike, Supersport, WRC ve Dakar Rallisi için 2023 sezonu yarış takvimlerini aşağıda bulabilirsin.
01
Formula 1
Motor sporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1’de 2023 sezonu 5 Mart - 26 Kasım tarihleri arasında koşuluyor. 10 takımdan 20 pilotun mücadele ettiği Formula 1’de bu sezonun en büyük şampiyonluk adayı Max Verstappen ve Sergio Pérez ikilisi ile Oracle Red Bull Racing.
- Bahreyn GP (5 Mart)
- Suudi Arabistan GP (19 Mart)
- Avustralya GP (2 Nisan)
- Azerbaycan GP (30 Nisan)
- Miami GP (7 Mayıs)
- Emilia Romagna GP (21 Mayıs)
- Monaco GP (28 Mayıs)
- İspanya GP (4 Haziran)
- Kanada GP (18 Haziran)
- Avusturya GP (2 Temmuz)
- Büyük Britanya GP (9 Temmuz)
- Macaristan GP (23 Temmuz)
- Belçika GP (30 Temmuz)
- Hollanda GP (27 Ağustos)
- İtalya GP (3 Eylül)
- Singapur GP (17 Eylül)
- Japonya GP (24 Eylül)
- Katar GP (8 Ekim)
- ABD GP (22 Ekim)
- Meksika GP (29 Ekim)
- Brezilya GP (5 Kasım)
- Las Vegas GP (19 Kasım)
- Abu Dhabi GP (26 Kasım)
02
DTM
Deutsche Tourenwagen Masters, Almanya merkezli ve oldukça prestijli bir yarış serisi. 2022 sezonunda Norisring’deki yarış hafta sonunda piste çıkan Ayhancan Güven, bu sezon KÜS Team Bernhard takımı için yarışacak. Sekiz yarışlık sezon 26 Mayıs’ta başlayıp 22 Ekim’de sona erecek.
- Motorsport Arena Oschersleben, Almanya (26 - 28 Mayıs)
- Circuit Zandvoort, Hollanda (23 - 25 Haziran)
- Norisring, Almanya (7 - 9 Temmuz)
- Nürburgring, Almanya (4 - 6 Ağustos)
- DEKRA Lausitzring, Almanya (18 - 20 Ağustos)
- Sachsenring, Almanya (8 - 10 Eylül)
- Red Bull Ring, Avusturya (22 - 24 Eylül)
- Hockenheimring Baden-Württemberg, Almanya (20 - 22 Ekim)
03
MotoGP / Moto2 / Moto3 / MotoE
Motosiklet dünyasının en önemli organizasyonu MotoGP’de dört sınıf yer alıyor. En üst sınıf olan MotoGP’de yaşayan efsane Marc Márquez mücadele ederken, Moto3’te ise Red Bull sporcusu Deniz Öncü yer alıyor. 21 yarışlık sezonun sekiz ayağında MotoE şampiyonası yarışları koşulacak.
- Portekiz GP (26 Mart) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Arjantin GP (2 Nisan) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Amerika GP (16 Nisan) MotoGP / Moto2 / Moto3
- İspanya GP (30 Nisan) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Fransa GP (14 Mayıs) MotoGP / Moto2 / Moto3 / MotoE
- İtalya GP (11 Haziran) MotoGP / Moto2 / Moto3 / MotoE
- Almanya GP (18 Haziran) MotoGP / Moto2 / Moto3 / MotoE
- Hollanda GP (25 Haziran) MotoGP / Moto2 / Moto3 / MotoE
- Kazakistan GP (9 Temmuz) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Britanya GP (6 Ağustos) MotoGP / Moto2 / Moto3 / MotoE
- Avusturya GP (20 Ağustos) MotoGP / Moto2 / Moto3 / MotoE
- Katalonya GP (3 Eylül) MotoGP / Moto2 / Moto3 / MotoE
- San Marino GP (10 Eylül) MotoGP / Moto2 / Moto3 / MotoE
- Hindistan GP (24 Eylül) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Japonya GP (1 Ekim) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Endonezya GP (15 Ekim) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Avustralya GP (22 Ekim) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Tayland GP (29 Ekim) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Malezya GP (12 Kasım) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Katar GP (19 Kasım) MotoGP / Moto2 / Moto3
- Valencia GP (26 Kasım) MotoGP / Moto2 / Moto3
04
Superbike / Supersport
Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2023 sezonu 12 ayaktan oluşuyor. 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu’nun mücadele ettiği Superbike’ın alt sınıfı Supersport’ta ise Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu yer alıyor.
- Avustralya (25 - 26 Şubat)
- Endonezya (4 - 5 Mart)
- Hollanda (22 - 23 Nisan)
- İspanya (6 - 7 Mayıs)
- İtalya (3 - 4 Haziran)
- Büyük Britanya (1 - 2 Temmuz)
- İtalya (15 - 16 Temmuz)
- Çekya (29 - 30 Temmuz)
- Fransa (9 - 10 Eylül)
- İspanya (23 - 24 Eylül)
- Portekiz (30 Eylül - 1 Ekim)
- Arjantin (14 - 15 Ekim)
05
WRC (Dünya Ralli Şampiyonası)
Pilotların farklı hava ve zemin koşullarında mücadele ettiği Dünya Ralli Şampiyonası’nda geçen sezon Kalle Rovanperä şampiyonluğa ulaşmıştı. 13 yarışlık 2023 sezonu takvimi 19 - 22 Ocak’ta Monte Carlo Rallisi ile start aldı ve 16 - 19 Kasım'da Japonya Rallisi ile sona erecek.
- Monte Carlo Rallisi (19 - 22 Ocak)
- İsveç Rallisi (9 - 12 Şubat)
- Meksika Rallisi (16 - 19 Mart)
- Hırvatistan Rallisi (20 - 23 Nisan)
- Portekiz Rallisi (11 - 14 Mayıs)
- Sardinya Rallisi (1 - 4 Haziran)
- Kenya Rallisi (22 - 25 Haziran)
- Estonya Rallisi (20 - 23 Temmuz)
- Finlandiya Rallisi (3 - 6 Ağustos)
- Akropolis Rallisi (7 - 10 Eylül)
- Şili Rallisi (28 Eylül - 1 Ekim)
- Avrupa Rallisi (26 - 29 Ekim)
- Japonya Rallisi (16 - 19 Kasım)
06
Dakar Rallisi
1979 ile 2007 arasında Avrupa ve Afrika, 2009 ile 2019 arasında ise Güney Amerika'nın ev sahipliği yaptığı Dakar Rallisi 2020 yılında beri Suudi Arabistan'da düzenleniyor. Yılın ilk iki haftasında koşulan bu zorlu yarışta farklı araç sınıflarında birçok sürücü mücadele ediyor.
- Dakar 2014 | 5 Ocak 2014 - 18 Ocak 2014
- Dakar 2015 | 4 Ocak 2015 - 17 Ocak 2015
- Dakar 2016 | 2 Ocak 2016 - 16 Ocak 2016
- Dakar 2017 | 2 Ocak 2017 - 14 Ocak 2017
- Dakar 2018 | 6 Ocak 2018 - 20 Ocak 2018
- Dakar 2019 | 6 Ocak 2019 - 17 Ocak 2019
- Dakar 2020 | 5 Ocak 2020 - 17 Ocak 2020
- Dakar 2021 | 3 Ocak 2021 - 15 Ocak 2021
- Dakar 2022 | 1 Ocak 2022 - 14 Ocak 2022
- Dakar 2023 | 31 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023
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