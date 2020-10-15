Sezon Finaline Doğru: Red Bull Sporcuları Hafta Sonu Zafer İçin Pistlerde

Motor sporları dünyasında ülkemizi temsil eden dört Red Bull Sporcusu bu hafta sonu önemli yarışlara çıkıyor. Toprak Razgatlıoğlu Superbike, Can Öncü ise Supersport'ta sezonu Portekiz'de bu hafta sonu koşulacak son iki yarışın ardından tamamlayacaklar.

Ayhancan Güven Porsche Carrera Cup Fransa serisinin sondan bir önceki yarışı için Spa'da piste çıkarken, Moto3'te ülkemizi temsil eden Deniz Öncü 'nün ise bu hafta sonu adresi Aragon olacak.

Şimdi gelin dört temsilcimizin de sezonun geri kalan kısmında neler yaptıklarını hatırlayalım.

Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu © WSBK

Superbike'taki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu organizasyondaki ikinci sezonuna PATA Yamaha ile anlaşarak başladı. Yeni motosikleti ile ilk yarışına mart ayında Avustralya'da çıkan Toprak, sezonu zaferle açarak yılın iddialı yarışçılarından biri olacağını baştan kanıtlamıştı.

Zorunlu aranın ardından ağustos ayında tekrar başlayan sezonda bu kez adres İspanya'ydı. Toprak hem ilk hem de ikinci yarıştan üçüncülükle ayrılarak şampiyonluk potasındaki yerini korumuş ve iddiasını artırmıştı. Sezonun üçüncü durağı olan Portekiz'de de ilk yarışı ikinci sırada tamamlayan Toprak adeta podyuma doymuyordu. Daha sonra Aragon'da koşulan üst üste iki yarıştada kendini hep ilk 10 içinde tutmayı başaran Toprak, Katalunya'daki ilk yarışta altıncı olduktan sonra ikinci yarış öncesi ısınma turunda yaptığı kaza ile yürekleri ağza getirdi. Kaza sonrası ikici yarışa çıkmayan Toprak neyse ki çabuk iyileşti ve Magny Cours'ta yarışlara geri döndü. Fransa'daki iki yarışta da ilk 10 içinde kalmayı başaran Toprak sezonun son durağı olan Estoril'e 175 puanla beşinci sırada geliyor.

Son iki yarışta alacağı sonuçlara göre hala sezonu podyumda tamamlama şansı olan temsilcimiz iyi geçirdiği sezonu mümkün olan en iyi sonuçla bitirmeyi hedefliyor.

Can Öncü

Can Öncü © World.SBK

Bu hafta sonu sezonu sona erecek bir diğer sporcumuz da Can Öncü . Önce taze bir haberle başlayalım: Can, 2021'de de Supersport'ta yarışacak ve bu kez Kawasaki Puccetti Racing'in kanatları altında olacak. Gridin en tecrübeli takımlarından biriyle anlaşan Can, Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu'nun peşinden giderek WSBK'de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürecek gibi görünüyor.

Can, bir nevi tecrübe sezonu olarak görebileceğimiz 2020 yarışlarına Avustralya'da aldığı 12.'likle başladı. Verilen zorunlu aranın ardından tekrar başlayan sezonda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 17 yaşındaki yeteneğimiz gerçek potansiyelini ise sezonun son yrışlarında göstermeye başladı. Magny-Cours'ta yarışa 21. sıradan başlayan Can, yarışı altıncı sırada bitirerek kendi adına en iyi Supersport derecesine ulaştı. Ertesi gün koşulan ikinci yarışta podyuma kadar yükselen Can son anda yaşadığı talihsizlikle yarışı yedinci sırada tamamladı. Üst üste aldığı bu iki iyi sonuçla yeteneğini tekrar kanıtlayan Can bu hafta sonu Estoril'de sezonun son iki yarışına çıktıktan sonra 2021 sezonuna ise yeni takımı ile merhaba diyecek.

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven © Porsche Motorsport

Sezonu devam eden sporcularımızdan Ayhancan Güven yarışların ertelendiği dönemde ilk olarak sanal pistlerin tozunu attı. Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition genel klasmanını ikinci sırada tamamlayan Ayhancan, Le Mans 24 Virtual yarışında şampiyonluk alarak tarihi bir başarıya imza attı. Ayrıca Max Verstappen ve Lando Norris gibi Formula 1 pilotlarına karşı da farklı simülasyon yarışlarında mücadele etti.

Daha sonra Porsche Mobil 1 Supercup ile gerçek pistlere dönen Ayhancan sezonu üçüncü sırada bitirmeyi başararak Porsche Mobil 1 Supercup’taki ikinci sezonunda da ilk üç içinde yer almayı başardı. Ayhancan, 2019’da bu organizasyonda çaylaklar şampiyonu olmuş şampiyonada ise ikinci olmuştu. Bu sezon Spa ve Silverstone’da kazanan Ayhancan önümüzdeki sene de şampiyonanın en iddialı isimlerinden biri olacak gibi görünüyor.

Hiç hız kesmeden bu kez son iki senedir şampiyon tamamladığı Porsche Carrera Cup Fransa serisine geçen Ayhancan, Magny-Cours'taki ilk yarıştan zaferle ayrıldı. İkinci durak olan Le Mans'da podyum yapan Ayhancan, sezonun üçüncü durağı olan Paul Ricard'da koşulan üç yarışın ikisinde podyum yapmayı başararak şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Ayhancan şu an şampiyonada 105 puanla ikinci sırada bulunuyor. İlk sıradaki Simmenauer 106, üçüncü sıradaki Lattore'un ise 104 puanı var. Kısacası son 4 yarışa girerken Ayhancan'ın şampiyonluk mücadelesi nefes kesecek gibi görünüyor.

Ayhancan, bu hafta sonu Spa'da kazanarak şampiyonluk şansını artırmayı hedefliyor.

Deniz Öncü

Deniz Öncü © Red Bull Content Pool