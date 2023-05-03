Öncü Kardeşlerin ve Bahattin Sofuoğlu'nun Kariyerinden Öne Çıkan Anlar

, genç yaşlarına rağmen yıllardır pistlerde mücadele ediyorlar. Bugüne kadar farklı organizasyonlarda yarışan Red Bull sporcularının kariyerlerinden öne çıkan anları senin için derledik. Bu anlara geçmeden önce KNN54 belgeselini hemen girişteki videodan izleyebilirsin.

na ulaşan Can Öncü, kutlamalardan sadece iki ay sonra Moto3 yarışı için piste çıktı. Sezon boyunca Raúl Fernández ve Darryn Binder ikilisinin kullandığı motosiklet ile kariyerinin ilk Moto3 yarışına çıkan Can, sıralama turlarındaki dördüncülüğünü

Moto3’te geçirdiği tam sezonun ardından Can Öncü’nün yeni durağı Dünya Supersport Şampiyonası oldu. 2020’de Turkish Racing Team ile başladığı serüvene üç yıldır Kawasaki Puccetti Racing ile devam ediyor. 2023 sezonunun ikinci ayağına ev sahipliği yapan Endonezya’da piste çıkan Can, Mandalika Uluslararası Cadde Pisti’ndeki ilk yarıştan zaferle ayrılarak Supersport