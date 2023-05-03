Supersport
Öncü Kardeşlerin ve Bahattin Sofuoğlu'nun Kariyerinden Öne Çıkan Anlar
Red Bull sporcuları Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu üçlüsünün kariyerlerinden öne çıkan anları senin için derledik.
Kenan Sofuoğlu'nun motor sporları dünyasına kazandırdığı isimlerden Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, genç yaşlarına rağmen yıllardır pistlerde mücadele ediyorlar. Bugüne kadar farklı organizasyonlarda yarışan Red Bull sporcularının kariyerlerinden öne çıkan anları senin için derledik. Bu anlara geçmeden önce KNN54 belgeselini hemen girişteki videodan izleyebilirsin.
Can Öncü | Valencia (2018)
2018 yılında Red Bull MotoGP Rookies Cup şampiyonluğuna ulaşan Can Öncü, kutlamalardan sadece iki ay sonra Moto3 yarışı için piste çıktı. Sezon boyunca Raúl Fernández ve Darryn Binder ikilisinin kullandığı motosiklet ile kariyerinin ilk Moto3 yarışına çıkan Can, sıralama turlarındaki dördüncülüğünü yarış zaferine dönüştürdü. Can böylece Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç (15 yaş 115 gün) sürücüsü oldu.
Can Öncü | Endonezya (2023)
Moto3’te geçirdiği tam sezonun ardından Can Öncü’nün yeni durağı Dünya Supersport Şampiyonası oldu. 2020’de Turkish Racing Team ile başladığı serüvene üç yıldır Kawasaki Puccetti Racing ile devam ediyor. 2023 sezonunun ikinci ayağına ev sahipliği yapan Endonezya’da piste çıkan Can, Mandalika Uluslararası Cadde Pisti’ndeki ilk yarıştan zaferle ayrılarak Supersport kariyerinin ilk yarış galibiyetine ulaşmış oldu.
Deniz Öncü | Sachsenring (2017)
Can Öncü ile beraber 2017 sezonunda Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta mücadele etmeye başlayan Deniz Öncü’nün ilk yarış galibiyeti Almanya’daki Sachsenring pistinde geldi. Önceki üç yarışta da puan almayı başaran Deniz, böylece puan serisini zaferle taçlandırmış oldu. Deniz sezonun devamında bir galibiyet daha elde ederken, 2018 sezonunda ise üç galibiyete ve sürücüler şampiyonluğu ikinciliğine uzanacaktı.
Deniz Öncü | Katalonya (2021)
İki sezon boyunca Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta mücadele eden Deniz Öncü, 2019 yılından itibaren Moto3’te yarışmaya başladı. İlk yılında sadece beş yarışa çıkan, ikinci yılında 50 puan toplayan Deniz’in ilk podyumu ise 2021 yılında geldi. Red Bull KTM Tech3 takımı adına yarışan Deniz, sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix’sine 12. sıradan başlamasına rağmen podyumun üçüncü basamağına çıkmayı başardı.
Bahattin Sofuoğlu | Jerez (2020)
Bahattin Sofuoğlu’nun Supersport 300 Dünya Şampiyonası kariyeri 2018 yılındaki tek yarışla başlamıştı. 2020 sezonunun tamamını Biblion Motoxracing Yamaha takımında geçiren Bahattin ilk yarış hafta sonunda zafere uzanmayı başardı. Jerez’deki ilk yarışı beşinci sırada tamamlayan Bahattin, ikinci yarışta ise podyumun en üst basamağında yer aldı. Bahattin sezonu da sürücüler şampiyonası üçüncülüğü ile kapattı.