Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da Podyumun İkinci Basamağında

WSBK takviminde yeni durağımız Aragon. Superbike'ta mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , üçüncü cepten başladığı yarışı ikinci sırada tamamladı ve ismini bir kez daha podyuma yazdırdı.

Toprak Razgatlıoğlu (Superbike)

Toprak Razgatlıoğlu iyi bir sıralama yarışı geçirerek 1. yarışa üçüncü cepten başlamaya hak kazandı.

Aragon'daki birinci yarış öncesi Toprak ve Bautista arasında 57 puanlık fark vardı ve amaç bu farkı biraz daha aşağılara çekmekti. 18 turluk yarışa Toprak üçüncü cepten başladı. Temsilcimiz, hemen ilk turda arkadan gelen baskılara karşı sırasını korudu.

Bitime 16 tur kala Toprak, ikinci sıradaki Jonathan Rea'den hiç kopmadan takip etmeye ve geçiş için fırsat kollamaya devam etti. Rea kaçarken, Toprak kovaladı. İkili arasındaki çekişme devam ederken ilk sıradaki Alvaro Bautista bariyerlere girdi ve gridin sonlarında yarışa geri döndü. Daha sonra Toprak Razgatlıoğlu da hemen bir atakla Jonathan Rea'yi geçmeyi başarıp liderliği aldı. Ancak kısa süre sonra Rea yanıt verdi ve ilk sırayı Toprak'tan geri aldı.

Toprak, Jonathan Rea ile aradaki farkı sürekli olarak azalttı ancak tempo düşünce bitime 6 tur kala beşinci virajda Michael Ruben Rinaldi, Toprak'ı geçti.

Bitime 3 tur kala Rinaldi, Rea'ye atak yaptı ve onu geçti. Bunu fırsat bilen Toprak da Rea'ye atak yaptı ve hemen ikinci sırayı aldı. Toprak ilk sıra için hâlâ önemli bir şansa sahipti. Ancak kalan bölümde Rinaldi hızını korudu ve finiş çizgisine ilk sırada gelmeyi başardı. Toprak Razgatlıoğlu böylece 1. yarışı ikinci sırada tamamladı. Bautista'nın yarışı puansız kapatması ile birlikte Toprak Razgatlıoğlu şampiyona lideri ile arasındaki farkı 20 puan azaltmış oldu.

Superpole

Güneşli bir superpole yarış gününde henüz sabahın erken saati olması sebebiyle rahatsız edici bir sıcaklık yoktu. Toprak Razgatlıoğlu ilk çizginin üçüncü cebindeydi. Zaten kısa yarış konseptinde lastikler düşünülmeden tam gaz bir yarış bizleri bekliyordu.

Yarışa pole'den başlayan Rea'den iyi bir start geldi, Rinaldi kendisini öne atmaya çalıştı ve Toprak da yerini korudu. Rinaldi, Rea'i geçmeye çalıştı ama başaramadı. Locatelli, Toprak'ı zorlamaya devam etti fakat ilk turun ardından temsilcimiz yerini korudu. Hatta ikinci turun ilk virajındaki frenajda Toprak ve Rinaldi epey yaklaştılar. Bitime dört tur kala, virajda Rea ve Bautista arasında bir liderlik mücadelesi varken Toprak bunu fırsata çevirdi ve virajda harika bir stratejiyle Bautista'ya atak gerçekleştirdi, onu geçti ve ikinci sırayı aldı.

Son turda Alvaro Bautista aradığı pozisyonu bularak önce Toprak'ı geçti ve ikinci sırayı yeniden aldı. Arkasından da Rea'i geçerek ilk sırayı elde etti. Toprak Razgatlıoğlu ise, superpole yarışını başladığı noktada tamamladı.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu (Supersport)

Tissot Aragon pistindeki Supersport sıralama turunu iki hafta önce sakatlıktan dönen Can Öncü 20. sırada tamamladı. Bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise, sıralama yarışını 10. sırada tamamladı ve bir kez daha podyum mücadele edebileceğini gösterdi.

Bahattin Sofuoğlu, yarışa istediği gibi giriş yapamadı. İlk turun ardından önce iki sıra kaybetti ve 12. sıraya geriledi. Ancak pes etmedi ve hemen önündeki Niki Tuuli’ye baskı yapmaya devam etti. Böylece kısa süre sonra önce 11’inci sıraya sonra da 10’uncu basamağa yükselerek başladığı sıralamaya geri döndü. O sırada Can Öncü de bir sıra kazanarak 19’unculuğa yükseldi.

Yarışa istikrarlı bir yükselerek devam eden Bahattin Sofuoğlu, önündeki isimlerin yaptığı hataları da fırsata çevirmeyi başardı ilk önce yedinci sıraya kadar yükseldi, hemen arkasından altıncı sırayı aldı ve bitime 2 tur kala podyumla arasında sadece 3 sıra vardı. Can Öncü ise bitime 2 tur kala 18’inciliği aldı ve yarışın kalan bölümünde temsilcilerimiz sıralarını koruyarak Dünya Supersport Şampiyonası’nın Aragon durağındaki ilk yarışı tamamladılar.