My Greatest Challenge: Ayhancan Güven

15 yaşında Gran Tourismo dünya ikinciliği, 18 yaşında Şampiyonlar Şampiyonu, Porsche Cup şampiyonlukları... Genç yaşına rağmen kalabalık bir kupa dolabına sahip olan Ayhancan Güven , 2022 yılında DTM’de bir kez yarışarak, bunu gerçekleştiren ilk Türk olmuştu. 2023'te ise yepyeni bir zorluğa meydan okuyarak DTM’de tam sezon yarışma kararı aldı.

Ancak Ayhancan, kariyerinde bugün bulunduğu noktaya çok da kolay gelmedi. Dört yaşında henüz pedallara eklenen parçalarla karting aracı kullanmaya başladığı günden bu yana, irili ufaklı sayısız meydan okumayla karşı karşıya kaldı...

Ayhancan Güven © Barış Acarlı

Ayhancan Güven’in motorsporlarına olan ilgisi babasının kucağındayken tanıştığı simülasyondaki Roma pistinde başlamıştı. Başka çocukların yürümeyi yeni öğrendiği yaşlarda o Roma pistinin keskin virajlarında hiç de fena işler çıkarmıyordu. “Aşı tuttu” diye düşünen babası Hakan Güven , Ayhancan dört yaşındayken yurt dışından elektrikli otomobil getirdi. Onunla evin içinde ya da bahçede oynamaya başladı. Arkasından yeni bir karting aracı geldi.

Ayhancan'a beygir olarak daha düşük bir araba aldım. Ona rakipleri dışında bir meydan okuma yarattım. Mücadele edip kendini geliştirmesini istedim. Hakan Güven

Beş yaşındayken, gokart aracının pedal boyu yükseltildi, gerekli ayarlamalar yapıldı ve Ayhancan pistte tur atmaya başladı. Bu yıl 20. kariyer senesi olan Ayhancan Güven, henüz yedi yaşındayken kariyerindeki ilk meydan okumayla karşı karşıya kalmıştı. İstanbul Şampiyonası’nda yarışacak araçların kriterleri belliydi. Ancak Hakan Güven’in aklında, oğlu için biraz daha farklı bir plan vardı:

“Benim Ayhancan’a herkesin bindiği seviyedeki aracı almamam lazımdı. Çünkü hiçbirinin babası yarışçı değildi, hiçbirinde bu yarış altyapısı yoktu. Herkesle aynı arabayı alırsak, Ayhancan herkesi kolayca geçecek ve hep birinci olacaktı. Kopar giderdi... O yüzden ona herkesten bir versiyon eski, beygir olarak da daha düşük bir araba aldım. Yani ona rakipleri dışında bir meydan okuma yarattım. Mücadele edip kendini geliştirsin diye düşündüm. Ayhancan üç-dört sene hep bir model eski arabayla yarıştı. Çünkü diğer türlü gelişemezdi ve bu sefer ilerde uluslararası yarışlara gittiğinde geride kalabilirdi. Bunun Türkiye’de örnekleri vardı...”

Ancak Ayhancan, kariyerindeki ilk meydan okuma karşısında yılmamıştı. Araç hızı olarak geride kaldığı halde, hem tekniğiyle diğerlerinin önüne geçmeyi başarıyor hem de gelişiyordu. Bu meydan okumadan galip çıktıktan sonra oradaki ışık, baba Hakan Güven’e de cesaret vermiş olacak ki o günden sonra tüm konsantrasyonunu Ayhancan Güven’e ayırma kararı almıştı.

Henüz dokuz yaşında olmasına rağmen kariyerinde yaşadığı en önemli meydan okumalardan bir tanesi de Bursa pistinde yaşadığı sakatlıktı. Bursa’daki yarışta yaşadığı kazayı ve sonrasını babası Hakan Güven şu sözlerle anlatıyor:

Ayhancan Güven © Red Bull

“Ayhancan, kaza sonrası araçtan çıktı ve hemen daha yerdeyken bana bakıp baş parmağını havaya doğru kaldırdı. “Baba iyiyim, bir şeyim yok” anlamına gelen o hareketi yaptı. Hemen oraya gittim, ayağında çatlak ya da kırık olduğunu söylediler. ‘Haydi hastaneye gidiyoruz’ dedim. Ayhancan bana döndü ‘Baba ben sıralama turlarına çıkmadan hiçbir yere gitmem, zaten sağ ayağımla gaza basıyorum zorlamaz bu beni’ dedi ve o hasarlı ayakla sıralamaya girdi. Üzerine bir de pole pozisyonunu aldı. Sonra hastaneye gittik, ayağını alçıya aldılar. Ertesi günkü yarışta olmayacağı için kahroldu...”

En az babası kadar hırslı bir pilot olan Ayhancan Güven, en kısa sürede alçıyı ayağından attı ve etrafındaki herkesi yeniden ikna ederek motorsporları kariyerine kaldığı yerden devam etti.

Ancak sırada, yeni bir meydan okuma vardı: Yarışlara katılabilmek için gereken yüksek bütçeler. Ayhancan Güven, çok uzun yıllar ailesi dışında hiçbir yerden maddi katkı almamıştı. Öyle ki Babası Hakan güven, ilk yıllardaki o zorlukları şöyle anlatıyor: “Ev satıp, Ayhancan’ı yarıştırdığım sezonlar vardı. Gitmediğimiz kapı kalmadı, ‘Böyle bir çocuk var, gelin elinden tutun dedim’ çok önemli markalarla oturdum ikna etmeye çalıştım. ‘Koyduğumuz hedef tutmazsa ben tüm parayı size geri vereceğim’ bile dedim ama ikna edemedim." Ayhancan ise o günleri şöyle hatırlıyor: "“Bu imkânla alakalı bir spor ve bazı şeylere ulaşmak bana da çok imkânsız geliyordu. Çünkü yarış için koltuk buluyoruz ama bazen bütçe bulunamıyor, destek gelmiyor...”

Ben de bir karar almıştım, okulumu dondurup sadece motor sporlarına odaklanacaktım. Ayhancan Güven

Ailesinin kendi maddi imkanlarıyla o yıllarda İtalya’ya giden ve oradaki vizyonla kendi yeteneğini birleştiren Ayhancan Güven, İtalya’da arka arkaya üç yıl yarışarak pek çok başarı elde etmişti.

Pek çok sporcu için önemli bir ikilem olan eğitim hayatı ve sportif kariyer ikilemi elbette Ayhancan Güven’in de kapısını çalmıştı. Öyle ki hem ilkokuldan beri çok başarılı bir öğrenci hem de çok başarılı bir sporcu olan Ayhancan için bu ikilem, yepyeni bir meydan okumaya dönüşmüştü. O yılları Ayhancan Güven şöyle anlatıyor:

“2016-2017 gibi üniversitedeki ilk senemdi. Türkiye’de Şampiyonlar Şampiyonu olduğum için ödül olarak yurt dışına gidecektim. Elbette ikisini bir arada götürmek imkânsızdı. Ben de bir karar almıştım, okulumu dondurup sadece motorsporlarına odaklanacaktım. Bu, epey iddialı bir karardı. Aileme, ‘İki sene okulumu donduruyorum, iki sene içerisinde profesyonel bir yarış pilotu olup kontrat almayı deneyeceğim. Olmazsa geri dönüp okula devam edeceğim’ dedim.

Hakan Güven ise oğlunun yaşadığı o ikilemi, bir baba gözünden şöyle anlatıyor:

“Aslında bu ikilem daha SBS sınavı yıllarına dayanıyor. SBS günü yurt dışında da çok önemli bir yarış olunca, bir şekilde sınava girsin diye çok uğraştık ama maalesef o sene sınava girememişti... Mesela bu, annesi için bir yıkım olmuştu. Onu en baştan ikna etmek de bir meydan okumaydı aslında... Ayhancan daha sonra Bilgi Üniversitesi’ni kazandı, birinci sınıfın yarısında okulu bırakmak zorunda kaldı. Ben yine çok uğraştım, yetkililerle konuştum ve ‘Bakın okulunuzda özel bir sporcu var, bu çocuk yurt dışında yarışlara gitmek zorunda, bir orta yolunu bulup kolaylık sağlayalım’ dedim ama yapamadık. O gün bugündür okulu da donmuş durumda...

Ayhancan Güven © Red Bull

Ayhancan Güven kariyer basamaklarını adım adım çıkmaya devam ettikçe, karşılaştığı meydan okumaların büyüklüğü de giderek arttı. Porsche Super Cup’ta yarışmak üzere seçmelere girip ilk yılda başaramadığı gün vazgeçmeyişi, belki de kariyerinin en büyük meydan okumasıydı. Ayhancan, o günü kendi sözleriyle şöyle anlatıyor:

“Ben, 2016’da ilk kez Porsche arabası sürdüğüm günden 2019’un sonuna kadar yani dört yıl boyunca bu hayalle yatıp kalktım. Porsche seçmeleri dört sene boyunca hayalini kurduğum bir süreçti. 2018 yılında seçmelere davet edildim. Porsche, dünyadan 12 sporcuyu davet ediyor ve o seçmelere davet edilmek bile bir sporcu CV’si için çok önemli. Ben 2018’de bu başarıyı elde ettim ama seçmeleri kazanamadım ve gerçekten motor sporlarındaki en büyük hayalimin kayıp gittiğini düşünmüştüm. Çünkü, en büyük hayalim o anda bitmişti. Ancak vazgeçmedim ve başka takımlarla yarışmaya devam ettim. 2019’da hiç olmayan bir şey oldu, daha önce hiç kimseyi ikinci kez seçmelere çağırmayan Porsche, beni yeniden seçmeye davet etti. O yıl beni seçtiler. Hem ilk kez beni arka arkaya çağırdılar, hem de ben kazandım. O akşam Porsche’den gelen telefon, hâlâ kariyerimdeki en önemli andır.”

O akşam Porsche’den gelen telefon, hâlâ kariyerimdeki en önemli andır. Ayhancan Güven

Ayhancan Güven’in yolu, Porsche ile hemen hemen aynı zamanda Red Bull ile de kesişti. Ve kuşkusuz, o andan sonraki tüm bu meydan okumalarda Red Bull Ayhancan Güven’i hiç yalnız bırakmadı. O günleri Hakan Güven şöyle anlatıyor: Sürece Porshce ve Red Bull dahil oldu. O zamandan beri Ayhancan Güven’e hep söylüyorum biz öncesinde yarışabilmenin mücadelesini veriyorduk. Artık sadece yarışlara odaklanıyoruz.”

Ayhancan Güven, artık motorsporlarında 20 kariyer yılının içerisinde, genç yaşına rağmen tecrübe sahibi, yıldız gibi parlayan bir yarışçı. Kariyerinde karşılaştığı tüm meydan okumalar onu daha da güçlendirdi. Ayhancan bu sene takımı için DTM’de yarışacak ve hiç şüphesiz henüz ilk yılında pek çok zorluğun üstesinden gelmeyi en iyi şekilde başaracak. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var; “Ayhancan Güven’in önündeki yeni meydan okuma ne?” Yetenekli yarışçı, önündeki yeni meydan okumayı şu sözlerle anlatıyor: “Şu an 25 yaşındayım. Önümdeki ilk meydan okuma hangi yıl olduğunu tam kestirememekle birlikte Porsche ile DTM şampiyonu olmak.