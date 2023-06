Engelleri Aşan Bir Kariyer Yolculuğu: Kübra Dağlı

Kübra Dağlı: Şu anki hedeflerim... Bir sporcunun en yakın hedefi en yakın turnuvasıdır. Benim de en yakın turnuvam Avusturya'da olacak. İnşallah orada beşinci kez Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyorum. En büyük hedefim bu ve bunun için çalışıyorum. Bunun yanı sıra inşallah Dünya Şampiyonası’nda yarışmak ama biraz korkuyorum aslında. Çünkü dediğim gibi, en son 2016 yılında yarıştık ve ondan sonra hiçbir yarışmaya götürülmedik. Acaba Dünya Şampiyonası’na gidebilsek ne yapabiliriz? Bu benim için bir korku oldu çünkü kaç yıl geçmiş, her şey değişmiş, hakemler bizi unutmuş artık. Gerçi Allah'a şükür sosyal medya var, kendimizi orada bir şekilde gösterebiliyoruz, hakemlerin gözünde unutulmuyoruz ama dediğim gibi bu benim korkum oldu. İnşallah gidebilirsek, federasyon götürürse orada hala ikinci kez dünya şampiyonu olma hedefim var. Yani onu yapmadan bu sporu bırakmak istemiyorum. Şu an hedeflerim arasında düşünmediğim ve çok sonra yaparım dediğim şey de antrenörlük ve milli sporcu yetiştirmek. Milli sporcu yetiştirmenin ötesinde çocuklara sporu aşılamak istiyorum. Sporu yaşam biçimi haline getirmelerini ve sporun hayatlarında yemek - içmek gibi bir yeri olmasını istiyorum. O yüzden her fırsatta da anlatıyorum herkese ama dediğim gibi, sporu daha çok yaymak, çocuk sporcu yetiştirmek istiyorum. Bu da en büyük hedeflerinden bir tanesi. Bu tekvandoyu bırakmadan da olabilir çünkü tekvandoyu bırakacağımı düşünmüyorum. Hayatımın merkezine tekvandoya aldığım için bazı şeylerden uzaklaştığımı da düşünüyordum. Halbuki öyle bir şey yok, ben tekvando ile birlikte okulumu yürüttüm, üniversitemi bitirdim, şu an ikinci üniversitemi okuyorum. Bence sporla birlikte her şey olabilir, spor var diye hayatımda başka şeyleri engellediğimi düşünmeye başlamıştım ama öyle bir şey yok. Normalde sporcular şöyle yapar; okula gitmez, sadece spora gider gelir, okul hep geri planda kalır ama benim için öyle değil. Aynı zamanda okulumu da sporumu da çok güzel yürüttüm. Bunu yaparken başarılar elde etmiş bir sporcuyum. Haliyle şu an bile olabilir, başlayabilirim ama biraz daha zaman veriyorum kendime. Bizim kategoride 60 yaşında bir sporcu da yarışabiliyor; 18 - 30 yaş kategorisi var, 30 - 40 yaş var, 40 - 50 yaş var. Ben bu kategorilerde de yarışabilirim diyorum. O yüzden tekvandoya bırakmayı düşünmüyorum. Ne zaman ki sevgim biter, o zaman bırakırım.