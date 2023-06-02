Engelleri Aşan Bir Kariyer Yolculuğu: Kübra Dağlı
Kariyerine nasıl başladığını, daha çok erkeklerin egemen olduğu bir sporda nasıl var olduğunu, buna nasıl merak saldığını bize anlatır mısın?
Her zaman aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten sürpriz olmadı. Ailem sporcu bir aile, babam boks antrenörü ve amcam tekvando antrenörüydü. İkisinin işlettiği bir spor salonu vardı. Tabii o zamanlar babam boks antrenörlüğü yapmıyordu, başka bir işle meşguldü ama ailede bir spor genetiği vardı diyebilirim. Çocuklar genelde bebekle oynamayı, evcilik oynamayı, arkadaşlarıyla takılmayı severken ben top oynamayı, bisiklet sürmeyi, bu tarz şeyleri daha çok seviyordum. Küçükken spordan hoşlandığımı idrak edemiyordum, sadece çok hareketli olduğumu düşünüyordum. Daha sonra ilkokul öğretmenim beni spor müsabakalarına sokmaya başladı. Voleybol şampiyonası olur, “Kübra gel”, atletizm şampiyonası olur, “Kübra gel, sen hızlı koşarsın”, ben de giriyordum ve girdiğim müsabakalarda da başarılı oluyordum. 12 yaşındaydım, ailem sporcuydu, biz de tekvandocu kuzenimle başlayalım dedik ve o gün bugündür başladığımdan beri hiç bırakmadım.
İlk başlarda yaşadığın zorlukları hatırlıyor musun? “Benim açımdan çok zor geçmişti ama sonrasında üstesinden geldim” dediğin zorluklar oldu mu?
Tabii ki oldu. Tekvandoyu herkes “erkek sporu” olarak adlandırıyor. İlk başta “ne işin var, erkek sporu, kız kısmı ne yapar” dediler. Gittiğim zaman gerçekten böyle bir şey vardı, spor salonunun yüzde 90’ı erkek, yüzde 10’u kızdı. O zaman çok yadırganıyordu, benim gittiğim zamanlarda çok fazla kadın sporcu yoktu. Ben çok seviyordum ve o yaşlarda idrak edemiyordum. Yolda gören teyzeler “kız bacakların yamulur” demeye başladılar. Bu şekilde çok fazla yorum alıyordum ama daha sonra işin içine girdiğim zaman hiçbir şekilde kız - erkek ayrımı olmadığını görmüş oldum.
Bu yorumlar şevkini kırıyor muydu? Hayal kırıklığına uğruyor muydun? “Niye bu sporu yapıyorsun” dendiğinde kötü hissediyor muydun?
Kendi kendime sorguluyordum o yaşta ama hala bu algı var. Hala “kızsın, ne işin var” diyorlar. Yaşadığımız bölge biraz muhafazakar, İstanbul'un muhafazakar bir kesimi. O yüzden “kızlar spor yapmaz” algısı da çok vardı, onları yıkmış oldum. Şimdi de sosyal medyada sürekli bunları söylüyorlar, kapalı olduğum için de çok fazla yorum alıyorum. Kadın olduğum için de hala var ama bu algıları yavaş yavaş yıktığımı düşünüyorum. Çok fazla insan var, hepsinin algısını değiştiremeyiz, herkesin farklı düşünceleri var. Böyle başarılı ola ola, insanlara normal bir şey olduğunu göstere göstere onların da algısı değişiyor.
Yaşadığın zorlukların kariyerinde sana öğretici bir tarafı oldu mu? Başarılarında bu yaşadığın zorlukların sana öğrettiği şeylerin payı var mıydı?
Tabii insan hırslanıyor. Mesela tekme atıyorum, hemen “kız gibi atma, kız gibi yapıyorsun” diyorlar, sanki kız gibi yapınca güçsüz ve beceriksiz gibi algılıyor, bana o şekilde empoze etmeye çalışıyorlardı. Ben de “kız gibi nasıl yapılırmış göstereyim” diye daha atılgan yapıyordum. Kızların beceriksiz olmadığını, bu sporda var olabileceğini göstermeye çalışıyordum, o bende bir hırs yaptı diyebilirim. Belki başkası “gerçekten ben böyle güçsüzüm” diye kendini geri çekiyordu ama ben öyle değilim. Tam tersi “ben de yapabiliyorum, insanlar görsün” diye daha hırslı yapıyordum.
Kariyerinin başında ilk katıldığın ve unutamadığın, kariyerin açısından kırılma noktası diyebileceğin bir şampiyona ya da yarışma var mıydı? “Ben bu işi yapacağım ve buna kesin karar verdim” dediğin, sana o gücü veren başarıya ulaştığın bir yarışma gibi...
Aslında herkes dünya şampiyonluğum olduğunu düşünüyor ama benim için dönüm noktam 2014 yılında Meksika’da ulaştığım dünya ikinciliğim oldu. Tekvandonun “poomsae” kategorisinde yarışıyordum. Bu kategori kendi içerisinde ikiye ayrılıyor, tanınmış poomsae ve freestyle poomsae. Ben tanınmış poomsae’de ilerleyen bir sporcuydum ve onda başarılarım vardı. Freestyle poomsae dünyada yapılıyordu fakat ülkemizde ilk defa yarışmalara gidilecekti. Aslında önce Avrupa Şampiyonası’na girildi ama bu seviyede tam anlamıyla ilk defa girecekti. Tanınmış poomsae’de derece almama rağmen bana freestyle poomsae’de yarışmamı söyledi milli takım antrenörlerimiz, bu da benim için çok hazırlıksız bir yarışmaydı. Tanınmış poomsae herkesin bildiği, standart, tekvandonun temel tekniklerinin belirli bir süreye konulmuş hali. Freestyle poomsae ise müzikli, taklalı, uçan tekmeli, dönüşlü, gerçekten çok farklı bir kategoriydi benim için. Bu kategoride herkes benim bir şey yapamayacağımı düşünüyordu çünkü ilk defa girecektim. Ciddi anlamda kendime hiç güvenmiyordum. Ondan önce Türkiye maçlara girmişti ve kötü sonuçlar almıştı. Bütün yabancı hakemlerin “Türkler gibi yapmayın, Türkler yanlış yapıyor” diyerek bizi küçük gördüğü bir dönemdi ve o dönemden sonra ben yarışacaktım. Çok heyecanlıydım, kendimi eksik hissediyordum ve o dönem çok çalışmaya başlamıştım. 2013’te de Dünya Şampiyonası’na girmiştim, derece alamamıştım ve orada neyin ne olduğunu görmüştüm. Sonra bu kategoride girdim ve dünya ikincisi oldum. Sanki dünya şampiyonu ben olmuşum gibi insanlar bana çok farklı yaklaşmaya başladılar. Herkes benimle fotoğraf çektiriyordu, kimse dünya şampiyonuyla fotoğraf çektirmiyordu. Performansımı herkes çok beğenmişti, ben de şaşırmıştım. O kadar iyi değildim halbuki ama bir şey gördüler herhalde. Dedim ki evet, bundan sonra benim bambaşka bir kafaya girmem lazım, bambaşka bir antrenman programı, bambaşka bir çalışma sistemi. Ondan sonra her şeyim değişti, spora olan bakış açım bile değişti.
Dünya şampiyonu olmak hayal gibi geliyordu, asla olamayacağını düşünüyordum ama gerçekten çalışınca oluyormuş, onu gördüm.
Sonrasında kariyerinde unutamadığın, özellikle hatırladığın başarıların hangileri?
Tabii ki 2016 yılında Peru’daki dünya şampiyonluğu çünkü onun için çalışıyordum yıllardır, 12 yaşından beri bu hedef için çalışıyordum ve o da dünya şampiyonluğuydu. Bizim kategorimizin, sporumuzun en üst noktası dünya şampiyonaları ve orada birincilik her zaman en üst nokta. O yarışmayı asla unutamam çünkü her şeyim değişti ciddi anlamda. Hedefime ulaşmıştım. Emirhan ile Dünya Şampiyonası’na katıldık. Aslında o yarışmada benim iki kategoride de Dünya Şampiyonası’na girme hakkım vardı; hem ferdi hem de çiftler kategorisinde birincilik almıştım ama maalesef milli takım antrenörlerimiz beni ferdi kategorisinde değil de freestyle ve beşli takım kategorilerinde yarıştırdı. Ferdi kategorisinde o yıl kimse gitmedi, aslında benim hakkımda. Orada çok üzülmüştüm ama Allah bir yerden alıp bir yerden veriyor. Asıl hedefim orada birincilik kazanmaktı. Gerçekten çok hazırdım o yarışmaya ama dediğim gibi hazır olan her yerde hazır olurmuş gibi bir şey oluyor. Emirhan ile birlikte Dünya Şampiyonası’nda birinci olmuştuk. O yarışmaya çok farklı bir şekilde hazırlanmıştık. Dünya ikincisi olmuştuk ama şimdiki hedefimiz dünya şampiyonluğuydu ve o yarışmada çok düzenli, çok bilinçli, çok istekli bir şekilde antrenmanlarımı yaptım ve sonucunu almış oldum. Gerçekten şunu anladım; bir insan disiplinle, azimle, istekle doğru çalıştığı sürece hedefine ulaşıyor. Dünya şampiyonu olmak hayal gibi geliyordu, asla olamayacağını düşünüyordum ilk başlarda. Antrenörüm bana “hedefin ne” diye sorduğunda en fazla “İstanbul şampiyonu olmak istiyorum” diyordum ama hedefimin yüksek olmasını, Dünya Şampiyonası’na katılabilecek seviyede bir sporcu olduğumu söylüyordu. Ben çok fazla inanamıyordum ama gerçekten çalışınca oluyormuş, onu gördüm. Benim için çok büyük bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra sponsorlarım oldu ve burada en büyük destekçim ilk sponsorum Red Bull. “Ne yapacağım” dediğim dönemde profesyonel bir destek sağladı bana, o noktada gerçekten Red Bull Türkiye'ye teşekkür ederim.
Tam tersini sorsak, “çok iyi hazırlanmıştım ve benim açımdan çok iyi geçmesini beklediğim bir turnuva ya da şampiyona vardı ama hayal kırıklığı yaşadım, hiç beklemediğim bir sonuç aldım” dediğin, senin açından kötü hatırladığın bir turnuva ya da şampiyona var mı?
Bir sürü var aslında... Bir tanesi, 2015 yılında “Avrupa şampiyonu olacağım” dediğim noktada Avrupa şampiyonu olmuştum ama bunu sadece bir saatliğine yaşayabildim. İkinci olan sporcuyla aynı puanı almıştık ve hakemler ikimizden birini birinci yapacaktı. Bilgisayar sistemi beni birinciliğe yerleştirmişti, çok mutlu olmuştum, “şampiyon Türkiye” diye bağırıyorduk, mutluluktan uçuyordum. Bir baktım, bir saat sonra hakemler konuşup anlaşmışlar ve beni ikinci yapmaya karar vermişler. Hevesim kursağımda kalmıştı, o gün benim için çok üzücü bir gündü. Gümüş madalya da kötü değil, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya almışsın, çok büyük bir başarı ama çok büyük bir hayal kırıklığıydı. İkincisi, 2016 dünya şampiyonluğundan sonra “biz dünya şampiyonu olduk, artık burada kalmamız lazım, yerimizi korumamız lazım” dedim. O kadar çok çalışmıştım ki 2018 Dünya Şampiyonası’na, kendime o kadar çok şey katmıştım ki. Önceki yarışmayı izliyordum, “ben bununla nasıl dünya şampiyonu olmuşum” diyordum, o derece kendimi geliştirmiştim. Sonra dünya şampiyonasına gidemedik, milli takım Dünya Şampiyonası’na gitmedi, kimseyi götürmedi. Orada çok büyük bir hayal kırıklığım oldu. Ondan sonraki hiçbir Dünya Şampiyonası’nda da Türkiye Milli Takımı bizi, yani beni değil, tüm milli takımı maçları götürmedi. Aslında son gittiğimiz Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olmuştuk ve bence hala ünvanı koruyoruz. Çünkü ondan sonra hiçbir yarışmaya gidilmedi ve kendimi hiçbir Dünya Şampiyonası’nda gösteremedim. Onun yerine Avrupa şampiyonalarına gittik, gittiğimiz her Avrupa Şampiyonası’nda da çok şükür birincilik aldık. Dediğim gibi bu çiftler kategorisinde oldu, ferdi kategorisinde ben hala haksızlığa uğradığımı düşünüyorum.
Peki kötü geçen bir turnuva ya da beklediğinin altında performans gösterdiğim bir şampiyonanın ardından seni yeniden ayağa kaldıran, motive eden şey ne oluyor? “Ben yeniden başarı kazanmalıyım” dediğin anda seni ne motive ediyor?
Bu işi sevmem... Çünkü şunu düşünüyorum, son yıllarda bunu idrak etmeye başladım. Eğer ben bu sporu sevmesem şimdiye çoktan bırakmıştım. Dediğim gibi çalışıyorum, emek veriyorum, çok güzel bir kariyerim var ve bunu ilerletebilecek seviyedeyken maçlara gidemiyoruz. Bu, bir insanı ve bir sporcuyu en kötü etkileyecek şey. Çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, bütün emekleriniz boşa gidiyor ve bu şekilde hala devam etmek... “Kübra, enayilik mi yapıyorsun yoksa çok mu seviyorsun” diye kendi kendime soruyorum. Sevdiğim için bu sporu yapıyorum ve her zaman bir önceki günden daha iyi olduğumu görmek beni mutlu ediyor. Tabii ki şunu da diyorum: “Ya bu sefer yarışmaya gidersek? Ya bu sefer götürürlerse ve benim performansım kötü olursa?’ İnsanın motivasyon biçimi bu olabilir mi? Normalde motivasyonum şuydu; ben her zaman iyi olmalıyım, ülkem için yarışıyorum, kendim için yarışıyorum, insanların bizi kötü görmesini istemiyorum. Ama şimdi “eğer gidersek “ diye çalışıyorum, şu an motivasyonum bu. Biraz kötü bir motivasyon ama yapacak bir şey yok, olaylarla şekilleniyoruz.
İlk başta yerel şampiyonalar, yerel turnuvalar ile başladın. Sonrası senin için yeni bir meydan okumaydı aslında ve uluslararası arenada yarışmalara çıkmaya başladın. Senin için nasıl bir fark vardı? İlk uluslararası yarışmalara çıktığında yerel turnuvalardan farklı ya da zor olan kısımlar neydi?
Her şey! Türkiye kendi branşımızda çok başarılı. Çok fazla dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu çıkarmış bir ülke olduğumuz için Türkiye'de derece yapmış bir kişinin Avrupa'da mutlaka derecesi oluyor diyebiliriz. Çünkü rakiplerimin hepsi Avrupa'da, dünyada derece yapmış kişiler. O yüzden biz rekabet içerisindeyiz ama şöyle bir şey var; ufkun genişliyor, bir bakıyorsun İtalyanlar farklı, Koreliler farklı, Ruslar farklı, Amerikalılar farklı, Çinliler farklı, hepsinin farklı bir tarzı, yapısı, bakış açısı var. Türkler’in biraz daha standart kalıyor çünkü Kore'nin ata sporu tekvando ve onların tarzları, tekme atışları bile çok farklı. Onları görünce “ben ne yapıyorum ya, benim yaptığım bu değil, ben kötü yapıyorum” diyorum. Kuvvet nereden geliyor, patlayıcılık nasıl gelişebilir, rakiplerimi gördükçe kendimi geliştiriyorum. Bir yarışmaya gidiyorsun, o yarışmada ister derece al, ister alma, orada bulunmak bile insanı çok fazla değiştiriyor. Bir geliyorum, sanki 10 yıl ileriye gitmişim, 10 yıl çalışmışım gibi, vücudumda ve hareketlerimde farklılık oluyor. O yüzden yarışmalarda gerçekten çok farklı hissediyorum. Türkiye Şampiyonası zor ama dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, o sorumluluk bambaşka bir şey. Oraya gittiğin zaman ciddi anlamda sorumluluk alıyorsun, elin ayağın titriyor, ne yapacağını bilmiyorsun, rakipler farklı, hakemler farklı. Ben antrenörümün yurtdışına çıkan ilk sporcusuyum, ilk milli sporcusuyum diyebilirim. Aslında antrenörümüz ile birbirimizi de geliştirdik. Ben yurtdışına gidip geliyordum, hareketler değişiyordu, stiller değişiyordu, gelip antrenörüme anlatıyordum. Antrenörüm de ona göre program çıkarıyordu, diğer arkadaşlarımıza anlatıyordu. Benim ilk defa yurtdışına gidip müsabakaya çıkmam diğer arkadaşlarımı da etkiledi. Hocama direkt “bu hareket değişmiş, Koreliler bunu bu şekilde yapıyor, biz de artık bu şekilde yapmaya başlayalım’ diye anlatıyordum. Benim için de öğretici oldu o yüzden. İlk Dünya Şampiyonası’nda, yani ilk dünya şampiyonluğunda şöyle diyordum; bizden önceki dünya şampiyonları Çinlilerdi bizim kategorimizde, biz hep “onlardan daha iyi nasıl olabiliriz” diye çalışıyorduk. Biz bunları, şunları yaparsak daha iyi görünürüz diyerek çalışıyorduk ve o yarışmada yine onlar vardı. Ben hala “acaba onları yenebilir miyiz” diye düşünüyordum, ciddi anlamda çok iyilerde. Güzel bir puan farkıyla geçtik ve bu bizim en büyük meydan okumamız oldu aslında.
Bundan sonrası için meydan okuma olarak gördüğün ya da kendine hedef olarak koyduğun şeyleri konuşmak istiyoruz. Bize biraz anlatır mısın?
Şu anki hedeflerim... Bir sporcunun en yakın hedefi en yakın turnuvasıdır. Benim de en yakın turnuvam Avusturya'da olacak. İnşallah orada beşinci kez Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyorum. En büyük hedefim bu ve bunun için çalışıyorum. Bunun yanı sıra inşallah Dünya Şampiyonası’nda yarışmak ama biraz korkuyorum aslında. Çünkü dediğim gibi, en son 2016 yılında yarıştık ve ondan sonra hiçbir yarışmaya götürülmedik. Acaba Dünya Şampiyonası’na gidebilsek ne yapabiliriz? Bu benim için bir korku oldu çünkü kaç yıl geçmiş, her şey değişmiş, hakemler bizi unutmuş artık. Gerçi Allah'a şükür sosyal medya var, kendimizi orada bir şekilde gösterebiliyoruz, hakemlerin gözünde unutulmuyoruz ama dediğim gibi bu benim korkum oldu. İnşallah gidebilirsek, federasyon götürürse orada hala ikinci kez dünya şampiyonu olma hedefim var. Yani onu yapmadan bu sporu bırakmak istemiyorum. Şu an hedeflerim arasında düşünmediğim ve çok sonra yaparım dediğim şey de antrenörlük ve milli sporcu yetiştirmek. Milli sporcu yetiştirmenin ötesinde çocuklara sporu aşılamak istiyorum. Sporu yaşam biçimi haline getirmelerini ve sporun hayatlarında yemek - içmek gibi bir yeri olmasını istiyorum. O yüzden her fırsatta da anlatıyorum herkese ama dediğim gibi, sporu daha çok yaymak, çocuk sporcu yetiştirmek istiyorum. Bu da en büyük hedeflerinden bir tanesi. Bu tekvandoyu bırakmadan da olabilir çünkü tekvandoyu bırakacağımı düşünmüyorum. Hayatımın merkezine tekvandoya aldığım için bazı şeylerden uzaklaştığımı da düşünüyordum. Halbuki öyle bir şey yok, ben tekvando ile birlikte okulumu yürüttüm, üniversitemi bitirdim, şu an ikinci üniversitemi okuyorum. Bence sporla birlikte her şey olabilir, spor var diye hayatımda başka şeyleri engellediğimi düşünmeye başlamıştım ama öyle bir şey yok. Normalde sporcular şöyle yapar; okula gitmez, sadece spora gider gelir, okul hep geri planda kalır ama benim için öyle değil. Aynı zamanda okulumu da sporumu da çok güzel yürüttüm. Bunu yaparken başarılar elde etmiş bir sporcuyum. Haliyle şu an bile olabilir, başlayabilirim ama biraz daha zaman veriyorum kendime. Bizim kategoride 60 yaşında bir sporcu da yarışabiliyor; 18 - 30 yaş kategorisi var, 30 - 40 yaş var, 40 - 50 yaş var. Ben bu kategorilerde de yarışabilirim diyorum. O yüzden tekvandoya bırakmayı düşünmüyorum. Ne zaman ki sevgim biter, o zaman bırakırım.