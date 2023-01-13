Ali Türkkan Anlatıyor: Nasıl Ralli Pilotu Olunur?

Motor sporları dünyasının en heyecan verici branşlarından biri olan ralli alanında başarıya ulaşmak kolay değil. Ralli pilotu olmak uzun ve emek isteyen bir süreç gerektiriyor. Peki nereden başlamalı, ne yapmalı? Tek bir soruda özetlemek gerekirse: "Nasıl ralli pilotu olunur?"

Red Bull sporcusu ve başarılı ralli pilotu Ali Türkkan sorduğumuz sorulara içtenlikle yanıt vererek ralli dünyasının kapılarını RedBull.com takipçileri için aralıyor.

Ali Türkkan © Red Bull

Bir ralli pilotu nasıl antrenman yapar?

Bir ralli pilotunun antrenman sürecini sportif ve fiziksel olarak ikiye ayırabiliriz. Sportif antrenman sadece pilotun antrenman yapmasını değil, beraberinde yarış otomobilinin de bir sonraki yarışlara hazırlanmasını, ayarlarının yapılmasını sağlar. Bu nedenle öncelikle ihtiyaç duyulan zemin belirlenir (asfalt, toprak, kar gibi) ve bu zemin çerçevesinde yarış etaplarına en yakın şartları sağlayacak bir antrenman etabı belirlenir. Bir ralli antrenmanı hem güvenlik sebebi ile hem de kurallar gereği tüm güvenlik önlemleri bir yarış etabından farksız olacak şekilde alınmış özel bir etapta yapılabilir.

Pilot, bu etapta co-pilotu ve mekanik ekibi ile yarış temposunda otomobilini kullanır. Yaratılan bu şartlar pilota sürüş antrenmanı yapmasını sağlarken beraberinde co-pilotu ile geliştirmesi gereken not ve uyum eksiklerini tamamlamasını, aynı zamanda mekanik kadro ile yarış otomobilinin ayarlarının yapılmasını sağlar. Biz buna test adını veriyoruz.

Fiziksel antrenman ise patlayıcı güçten ziyade dayanıklılık üzerine kuruludur. Çünkü ralli uzun soluklu bir spordur. En kısa ralli, yol keşfi ile birlikte 3 gün sürmektedir. Bazı ralliler ise 5 gün boyunca sürebilir. Pilot bu süre içinde enerjisini ve konsantrasyonunu her zaman en üst seviyede tutmalıdır. Bu yüzden ralli pilotları hem ağırlık hem de dayanıklılık antrenmanlarını çok ciddiye almalı ve aksatmadan bir arada yürütmelidir. Beraberinde her spor dalında olduğu gibi beslenmelerine ve uyku düzenlerine de çok dikkat etmelidirler.

Hangi otomobil sporları branşına başlamak isterseniz isteyin, karting başlamanın en doğru yoludur. Ali Türkkan

Bir ralli pilotu aracıyla en fazla ne kadar sürate ulaşır?

Ralli otomobillerinin son sürati 180-200 km/s aralığında değişkenlik gösterir. Bu, günümüzde neredeyse orta sınıf sokak otomobillerinin ulaşabildiği bir hızdır. Bu nedenle sizlere bir yarış otomobili için yavaş gelebilir. Ancak ralli otomobilleri pist otomobilleri gibi en yüksek hızlara çıkmak için tasarlanmaz. Zaten ralli etaplarında pistlerde olduğu gibi çok uzun düzlükler de yer almaz.

Bir ralli pilotunun geçmesi gereken aşamalar nelerdir? Örneğin karting ile mi başlamalıdır? Süreç nasıl işliyor?

Hangi otomobil sporları branşına başlamak isterseniz isteyin, karting başlamanın en doğru yoludur. Bunun sebepleri 6-7 yaş gibi çok erken yaşlarda başlanabilmesi, çok teknik ve öğretici olmasının yanı sıra ekonomik ve ulaşılabilir olmasıdır. Hangi yaş grubunda olursanız olun karting, hedeflediğiniz otomobil sporları branşında size ihtiyacınız olacak tüm temel bilgileri verecektir.

Ralli, kurallar gereği normal etap diye adlandırdığımız ve trafiğe açık olan etapları da içerir ve tüm ralli pilotlarının bu etaplarda trafik kurallarına uyma mecburiyeti vardır. Bu da şu anlama gelmektedir; bir ralli pilotu olabilmeniz için ehliyet sahibi olmanız gerekir. Bu sebeple ülkemizde 18 yaşından önce bir ralli otomobilinin direksiyonuna geçemezsiniz.

Ralli eğitimi nerede alınır? Ralli kursuna hangi aşamada gidilir?

Türkiye'de ralli eğitimi veren bir kurs veya kurum maalesef yok. Fakat dünyanın farklı ülkelerinde ralli eğitimi veren çeşitli kurslar var. Karting ve pist dahil olmak üzere hiç yarış otomobili kullanmamış bir birey için ralli kursundan önce ileri sürüş teknikleri eğitimi almak daha doğru olacaktır. Ardından pistte bile olsa bir yarış otomobiliyle ilişki kurmak ve sporu daha iyi tanımak, ralli kursundan alınacak verimi fazlasıyla artırır.

Ali Türkkan © Castrol Ford Team Türkiye Hedefiniz ciddi şampiyonluklarsa güçlü bir takım kariyerinizin temelini oluşturur

Ralli pilotu olmak için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan alacağınız sürücü lisansı.

Ralli pilotu olmak için hangi yetenekler gereklidir?

Üst düzey otomobil kullanma becerisi en önemli faktör diyebilirim. Beraberinde bu beceriyi yarışta sonuca dönüştürebilmek için ciddi bir konsantrasyon gerekir. Çünkü rallide, hataya neredeyse hiç yer yoktur. Her şey çok çabuk gelişir.

Güvenli ve defansif sürüş teknikleri nelerdir?

Güvenli ve defansif sürüş, trafikte otomobil kullanırken yaşanabilecek her türlü tehlikeli duruma karşı tedbir almak ve yaşandığı esnada durumu olması gereken şekilde kontrol altına alabilmektir.

Skidcar Nedir?

Skidcar, otomobillere harici olarak takılan ve otomobilin bir sürü farklı kayma durumunu suni şekilde canlandırabilmek için faydalanılan bir sistemdir. Otomobilin zemin ile olan ilişkisine eğitmenin kontrolü altında müdahale ederek istenen çeşitli şekillerde otomobili kontrolden çıkarır.

Başarılı bir kariyer için takım seçimi ne kadar önemlidir?

Hedefiniz ciddi şampiyonluklarsa güçlü bir takım kariyerinizin temelini oluşturur. Ralli bir ekip ve ekipman sporudur. Bir ralli pilotunu takımın bilgisi, tecrübesi ve kaynakları başarıya taşır. Bu yüzden kazanan bir pilot olmanın temelinde güçlü bir takımın parçası olmak yatar. Tüm şampiyonluk hedefli ralli pilotları kariyerleri boyunca sayıları oldukça az olan bu takımların pilotları olmak için çalışır.

Ralli pilotu olmak için gerekli olan fiziksel özellikler nelerdir?

Fiziksel olarak otomobil kullanmaya elverişli herkes ralli pilotu olabilir. Fakat sıra şampiyon bir ralli pilotu olmaya geldiğinde kısaca doğal yetenek, çok hızlı refleksler, interaktif düşünme ve istikrarlı performans gerekir.