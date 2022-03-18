NBA 2K22'nin En İyi 10 Oyuncusu

Bir Oyun Daha
NBA 2K serisi dünyanın dört bir yanındaki basketbol ve oyun tutkunlarının ortak adresi olmayı sürdürüyor. Oyunun içeriğinde NBA'in hem günümüzdeki aktif hem de geçmişindeki efsane oyuncuları yer alıyor. Her yıl oyunla ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise oyuncu reytingleri oluyor. Sezon ilerledikçe dinamik olarak değişen oyuncu değerlerine an itibariyle bakıldığında NBA 2K22'deki en iyi 10 basketbolcu aşağıdaki gibi sıralanıyor.
NBA 2K22'den söz açılmışken Alper Biçen'den söz etmemek olmaz. Türkiye'de NBA 2K denince akla gelen ilk içerik üreticilerden biri olan Alper Biçen, Red Bull GamerSZon'daki Challengers serisine konuk oldu. Oyuncuların yeteneklerini sınayan bu seride Alper Biçen'den 20 dakika içinde 40 üçlük isabet bulmasını istedik. Oyuncu seçimi konusunda kendisine özgürlük tanıdığımızda ise tercihi tabii ki üçlüklerin kralı Stephen Curry oldu.
01
Giannis Antetokounmpo (97)
- Pozisyon: PF/C
- Takım: Milwaukee Bucks
- Boy / Kilo: 211 cm / 110 kg
- Inside Scoring: A+
- Mid-range Scoring: B
- 3pt Scoring: C
- Inside Defense: A+
- Perimeter Defense: A+
- Playmaking: A
- Rebounding: B+
- Physicals: A+
- Basketball IQ: A+
- Potential: A+
02
Joel Embiid (96)
- Pozisyon: C
- Takım: Philadelphia 76ers
- Boy / Kilo: 213 cm / 127 kg
- Inside Scoring: A
- Mid-range Scoring: B+
- 3pt Scoring: B+
- Inside Defense: A+
- Perimeter Defense: C+
- Playmaking: C
- Rebounding: A
- Physicals: B+
- Basketball IQ: A
- Potential: A+
03
Kevin Durant (96)
- Pozisyon: SF/PF
- Takım: Brooklyn Nets
- Boy / Kilo: 208 cm / 109 kg
- Inside Scoring: A+
- Mid-range Scoring: A+
- 3pt Scoring: A+
- Inside Defense: B
- Perimeter Defense: A-
- Playmaking: A
- Rebounding: B-
- Physicals: B+
- Basketball IQ: A+
- Potential: A+
04
LeBron James (96)
- Pozisyon: SF/C
- Takım: Los Angeles Lakers
- Boy / Kilo: 206 cm / 113 kg
- Inside Scoring: A+
- Mid-range Scoring: B+
- 3pt Scoring: B
- Inside Defense: A
- Perimeter Defense: A+
- Playmaking: A+
- Rebounding: B-
- Physicals: A+
- Basketball IQ: A+
- Potential: A+
05
Nikola Jokic (96)
- Pozisyon: C
- Takım: Denver Nuggets
- Boy / Kilo: 211 cm / 129 kg
- Inside Scoring: A+
- Mid-range Scoring: A
- 3pt Scoring: B+
- Inside Defense: B+
- Perimeter Defense: C
- Playmaking: A
- Rebounding: A
- Physicals: B
- Basketball IQ: A
- Potential: A+
06
Stephen Curry (96)
- Pozisyon: PG/SG
- Takım: Golden State Warriors
- Boy / Kilo: 191 cm / 84 kg
- Inside Scoring: A+
- Mid-range Scoring: A
- 3pt Scoring: A+
- Inside Defense: F
- Perimeter Defense: B+
- Playmaking: A+
- Rebounding: C
- Physicals: B-
- Basketball IQ: A
- Potential: A+
07
Kawhi Leonard (95)
- Pozisyon: SF/PF
- Takım: Los Angeles Clippers
- Boy / Kilo: 201 cm / 102 kg
- Inside Scoring: F
- Mid-range Scoring: A-
- 3pt Scoring: C
- Inside Defense: B+
- Perimeter Defense: A+
- Playmaking: A-
- Rebounding: D
- Physicals: F
- Basketball IQ: A+
- Potential: A+
08
Luka Doncic (95)
- Pozisyon: PG/SG
- Takım: Dallas Mavericks
- Boy / Kilo: 201 cm / 104 kg
- Inside Scoring: A+
- Mid-range Scoring: A-
- 3pt Scoring: A
- Inside Defense: C-
- Perimeter Defense: B
- Playmaking: A+
- Rebounding: B+
- Physicals: A-
- Basketball IQ: A
- Potential: A+
09
Ja Morant (93)
- Pozisyon: PG
- Takım: Memphis Grizzlies
- Boy / Kilo: 191 cm / 79 kg
- Inside Scoring: A+
- Mid-range Scoring: A-
- 3pt Scoring: B+
- Inside Defense: D
- Perimeter Defense: A-
- Playmaking: A+
- Rebounding: C+
- Physicals: A+
- Basketball IQ: A
- Potential: A
10
Jimmy Butler (93)
- Pozisyon: SF/PF
- Takım: Miami Heat
- Boy / Kilo: 201 cm / 104 kg
- Inside Scoring: A
- Mid-range Scoring: A-
- 3pt Scoring: C+
- Inside Defense: B+
- Perimeter Defense: A+
- Playmaking: A
- Rebounding: B-
- Physicals: A
- Basketball IQ: A+
- Potential: A