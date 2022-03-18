NBA 2K22'nin En İyi 10 Oyuncusu

NBA 2K serisi dünyanın dört bir yanındaki basketbol ve oyun tutkunlarının ortak adresi olmayı sürdürüyor. Oyunun içeriğinde NBA'in hem günümüzdeki aktif hem de geçmişindeki efsane oyuncuları yer alıyor. Her yıl oyunla ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise

oyuncu reytingleri

oluyor. Sezon ilerledikçe dinamik olarak değişen oyuncu değerlerine an itibariyle bakıldığında

NBA 2K22'deki en iyi 10 basketbolcu

aşağıdaki gibi sıralanıyor.