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NBA 2K25 Hakkında Bilmen Gereken Her Şey
NBA’de yeni sezon heyecanı NBA 2K serisi sayesinde yine erken başladı ve NBA 2K25 oyuncularla buluştu. Oyuna dair bilmen gereken temel bilgileri senin için sıraladık.
Günümüzde basketbol oyunu dendiğinde akla gelen tek isim NBA 2K. Malum, Electronic Arts’ın NBA Live serisi çeşitli girişimlere rağmen bir türlü geri dönüş yapamadı ve piyasa tamamen 2K’e kaldı. Bu rekabetsizliğin bazı açılardan seriyi geriye götürdüğü aşikar ancak NBA 2K25 özellikle oynanış tarafında önemli geliştirmeler içeriyor. O halde vakit kaybetmeden oyun hakkında bilmen gerekenleri sıralamaya başlayayım.
01
NBA 2K25 oynanış detayları neler?
Evet, NBA 2K oyuncu topluluğunun büyük bir kısmı kendini yıllardır kendi oluşturduğu basketbolcunun dış görünüşüne adamış durumda. Ama ben konuya oynanış tarafından başlamak istiyorum çünkü hem benim önceliğim bu hem de yapımcılar bu konuda epey gelişim sağlamışlar. En başta NBA 2K24’te tanıtılan ProPLAY teknolojisinde yapılan geliştirmeler, daha iyi animasyonların ve hareketlerin ortaya çıkmasına vesile olmuş.
Önemli geliştirmelerden bir diğeri top sürme mekaniklerinin yeniden inşa edilmesi. Yeni animasyonların desteği ile top sürmek çok daha rahat ve doğal hissettiriyor. Oynanan bir setin ya da pozisyon bulunan bir top sürmenin sonunda iş şuta geldiğinde ise yine yeni bir başlık, Go-To Shots karşılıyor oyuncuları. Gerçek hayattan direkt oyuna aktarılan şut animasyonlarını oyunda uygulamak hem keyifli hem de verimli.
Şutlardan bahsetmişken yeni şut göstergesinden ve Shot Timing Profile ayarından bahsetmem gerekiyor. NBA 2K25’te şut göstergesi yukarı doğru giden bir ok olarak tasarlanmış. Bu yeni göstergeyi sevdiğimi söyleyemem ama neyse ki oyunculara alternatif sunulmuş. Öte yandan şutların girme ihtimalini etkileyen faktörler Shot Timing Profile altından değiştirilebiliyor ve burada oyunculara beş farklı seçenek sunuluyor.
Son başlığımız Pro Stick Rhythm Shooting. Eminim birçok oyuncu şut kullanırken benim gibi tuşa basıyor ama stick kullananlar için çok daha verimli bir sistem mevcut. Pro Stick Rhythm Shooting’de stick’i geriye doğru çekince basketbolcu şuta kalkıyor, en üst noktaya geldiğinde stick’i doğru zamanlama ve hız ile ileriye doğru itince atış tamamlanıyor. El alışkanlığı kazanınca şutlar patır patır girmeye başlıyor.
02
NBA 2K25 oyun modları neler?
Oynanış tarafında bu kadar geliştirme varken sahada yapılabilecekler neler? Say say bitmez! Benim gibi daha çok gerçek basketbolcuları ve takımları yönetmek isteyenler için hem Quick Play altındaki seçenekler hem de içeriği zenginleşen MyNBA Eras bölümü varlığını koruyor. RPG öğeleri ile süslenen MyGM, takım yönetimi konusunda eğlenceli bir tecrübe sunuyor. Öte yandan WNBA içeriğinin de artırıldığını belirteyim.
Serinin taşıyıcı kolonu ve en çok tercih edilen kısmı MyPLAYER tabii ki. Eskiden klasik bir basketbolcu kariyeri yapma şansı tanıyan MyPLAYER, gelinen son noktada oyunculara yaşanabilir yeni bir dünya sunuyor. Bu kısımda birkaç bölümden oluşan hikayeyi takip etmek, takım seçip kariyer basamaklarını tırmanmak ya da şehrin sokaklarında diğer oyuncularla basketbol oynayıp birçok aktivitede etkileşime girmek mümkün.
The City, yıllar ilerledikçe oyunun en değerli parçası oldu tabii ki. Oyuncular kendi basketbolcuları ile şehre adımlarını atıyor ve diledikleri aktiviteyi yapmaya başlıyorlar. Şehre girer girmez ilk dikkat çeken şey diğer oyuncuların vızır vızır etrafta dolanmaları oluyor. Şehir büyük olunca aktivite noktalarına gitmek ve ulaşımı hızlandırmak için kaykay ya da karting aracı kullanmak mecburiyet haline geliyor.
Gelelim yapılabileceklerden bazılarına. MyCOURT’ta oyuncular tek başlarına ya da arkadaşları ile antrenman yapabiliyorlar, Proving Grounds diğer oyuncularla 1v1, 2v2, 3v3, 5v5 formatında rekabet etme şansı tanıyor, şehrin dört bir yanındaki sahalarda sokak basketbolu keyfi yaşanıyor, egzersiz alanlarında fiziksel özellikler geçici olarak artırılıyor, kapalı pistte ise VC ödüllü karting yarışmaları düzenleniyor.
03
NBA 2K25 platform ve fiyat bilgisi nedir?
NBA 2K25'in Standart ve All-Star olmak üzere iki sürümü bulunuyor. All-Star sürümünde ekstra olarak 100.000 VC, oyuncu güçlendirmeleri, Jayson Tatum kapak forması ve elektrikli kaykay görünümü, üç tanesi garanti 89 OVR olmak üzere 10 MyTEAM oyuncu kartı, üç elmas ayakkabı kartı, üç takeover güçlendirmesi ve bir ametist koç kartı bulunuyor. Oyunun farklı sürümlerinin farklı platformlardaki fiyatları şu şekilde:
- Standart Edition | Steam (70$)
- Standart Edition | PS4/PS5 (2.900 TL)
- Standart Edition | Xbox One/Xbox Series X|S (2.900 TL)
- All-Star Edition | Steam (100$)
- All-Star Edition | PS4/PS5 (3.600 TL)
- All-Star Edition | Xbox Series X|S (3.600 TL)
04
NBA 2K25 sistem gereksinimleri neler?
NBA 2K25'in PC sürümü bu yıl hiç olmadığı kadar dikkat çekici çünkü yıllardır konsol sürümlerinin “yeni nesil” nimetlerinden mahrum kalan oyuncular, NBA 2K25 ile nihayet gün yüzü görüyorlar. En önemlisi de The City’nin PC sürümüne eklenmiş olması. Beklendiği üzere oyunun sistem gereksinimleri NBA 2K24’e göre artış gösterdi. NBA 2K25’i PC’de oynamak isteyenlerin sahip olmaları bileşenlerini aşağıda görebilirsin.
NBA 2K25 minimum sistem gereksinimleri
- Intel Core i3-9100 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 570 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 150 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi
NBA 2K25 önerilen sistem gereksinimleri
- Intel Core i5-10600 ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemci
- NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 ekran kartı
- 16 GB bellek
- 150 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi
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