NBA 2K25 Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Evet, NBA 2K oyuncu topluluğunun büyük bir kısmı kendini yıllardır kendi oluşturduğu basketbolcunun dış görünüşüne adamış durumda. Ama ben konuya oynanış tarafından başlamak istiyorum çünkü hem benim önceliğim bu hem de yapımcılar bu konuda epey gelişim sağlamışlar. En başta NBA 2K24’te tanıtılan

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teknolojisinde yapılan geliştirmeler, daha iyi animasyonların ve hareketlerin ortaya çıkmasına vesile olmuş.