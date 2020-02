NBA Güç Dengeleri: Yolun Kalan Kısmını Nasıl Gideceğiz?

'u diri tutmak da ikinci amaç. Bu üçlünün yan yana oynadığı beşleri daha fazla kullanmak gerekiyor ama bu da Davis'in 5 oynaması ve yıpranması demek. Birbiriyle çelişen iki amacı aynı anda başarmak zorundalar. Öte yandan LeBron sahadayken ligin en iyi hücumu olan yapı o yokken en altlara iniyor. Neyse ki play off sırasında LeBron muhtemelen 5-6 dakika sahada olmayacak sadece.

Her duruma her yapıya adapte olabiliyorlar. Kimlikleri ve onları özel kılan bu. Ancak kalan bölümde rakipleri kendilerine adapte etmeleri gereken bölümleri mesela maç sonlarındaki görev dağılımını daha keskin hale getirebilecekler mi?

Aynen devam. Tatum ve Brown 'un gelişimi ile zaten kendi Kawhi-George ikililerini yaratmış durumdalar. Ayrıca bir arada oynamayı seven, Brad Stevens 'ın paylaşımcı oyunan adapte olabilen ama bireysel üretimi de sınırlamayan bir takım oldular bile. Hem savunma hem hücumda ilk beşteler. Potansiyel problem çember savunması da sorun olmuyor. Sadece eldekini cilalamak kaldı geriye.

Mike Conley 'siz takım daha iyi. Bunu sonuçlardan görmek gayet mümkün. Conley yokken çok daha iyi basketbol oynayan, hücum verimliliğinde NBA'in zirvesine çıkan bir Utah vardı. Ama bunun sebebinin Conley olduğu sonucuna hemen varmamak gerekiyor. Takım 22 maçta 20 galibiyet alırken Gobert ve Ingles harika performans veriyor, Mitchell ise oyun kurucu olarak daha verimli görünüyordu. Conley'nin gelişi Mitchell'ı etkilemiş olabilir ama Gobert ve Ingles'in düşüşünü sadece rol değişimi ile açıklamak pek mantıklı değil. Her durumda Conley'nin bu takımdaki rolünü belirlemek ilk öncelik. Neyse ki dakikaları veya rolünün kısıtlanmasını problem yapacak türde bir oyuncu değil Conley.

Luka Doncic 'in en iyi ikili oyun partneri Dwight Powell 'ın sezonu kapatmasından sonra ligin en iyi hücumunun kendine yeni bir oyun merkezi bulması gerekiyor. Elbette asıl beklenti bu ikilinin Doncic- Porzingis olması. Letonyalı uzun, Powell gibi saplanmıyor belki ama çok daha büyük bir dışarı açılma tehdidi. Sorun şu ki Porzingis, Doncic'e perde yaparken aslında hiç yapmıyor. Keza Doncic de en ideal zamanda ikili oyunu oynamıyor/oynayamıyor. Teknikten öte bireysel bir uyumsuzlukları var gibi. Takımın en önemli iki parçasının iletişimini çözmeden ne bu sene ne de ileride istedikleri hedeflere ulaşmaları zor.

Birlikte beklenmedik başarılara yürümenin tadını aldılar. Zaten draft hakları kendilerinde olmadığı için şimdi olabildiği kadar ileriye gidip mümkünse play-off deneyimi yaşamak bu genç çekirdek için muhteşem olur. 29 maç kala 8. sıra için rakipleri Portland ve San Antonio 'nun 5, New Orleans'ın 6 fazla yenilgisi var. Ancak 30 takım içinde kalan fikstürü en zor ekip Grizzlies. Şimdi bu ateşle imtihandan başarıyla çıkmak takımdaşlığı bu kadar erken yaratan çimento olur.

