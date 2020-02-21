NBA Güç Dengeleri: Yolun Kalan Kısmını Nasıl Gideceğiz?

NBA 'de sezonun son üçte birlik dilimine girildi. Takaslar sona erdi. Artık kadrolar ve hedefler kesinleşti. Yeni güç sıralamasında takımların kalan bölümde ne yapmaya çalışacaklarına, hangi alanlara odaklanacaklarına bir bakalım.

Parantez içleri son değerlendirmenin ardından elde ettikleri derece ve sıralamadaki değişimlerini gösterir.

En çok yükselen: Philadelphia 76ers

En hızlı düşen: Detroit Pistons

1. Milwaukee Bucks 46-8 (2-1, 0)

Sakatlıktan uzak durarak NBA birinciliğini pekiştirmeye, planlarını daha da cilalamaya çalışacaklar. Ligin en iyi üçüncü hücumu ve açık ara ligin en iyi savunmasına sahipler. Savunma öyle bir seviyede ki ikinci Toronto ile aralarındaki fark, Raptors'ın 14. sıradaki Miami ile arasındaki fark kadar. Şimdi bu oyunu play off'ta eşleşmeye göre esneklik gösterecek evrimlere odaklanmaları gerekiyor. Misal hücumda Giannis 'e yardım geldiğinde diğer oyuncular 4'e 3'lere nasıl hücum edecek, kim ( Middleton ve Hill sizleri kast ediyoruz) sorumluluk alacak? Savunmada da Giannis'in 5 oynadığı kısa beşleri de hazırlamaları gerekiyor.

2. Los Angeles Lakers 41-12 (3-0, +1)

Milwaukee ile benzer durumdalar. Ancak farklı olarak onların bir eklemeye ihtiyaçları vardı. Madem olmadı eldeki yapının verimini maksimize etmek için sezon başından beri çözüm bulamadıkları " Kuzma 'yı nasıl entegre edeceğiz?" sorusuna yanıt bulmak zorundalar. Bu sırada Davis ve LeBron 'u diri tutmak da ikinci amaç. Bu üçlünün yan yana oynadığı beşleri daha fazla kullanmak gerekiyor ama bu da Davis'in 5 oynaması ve yıpranması demek. Birbiriyle çelişen iki amacı aynı anda başarmak zorundalar. Öte yandan LeBron sahadayken ligin en iyi hücumu olan yapı o yokken en altlara iniyor. Neyse ki play off sırasında LeBron muhtemelen 5-6 dakika sahada olmayacak sadece.

3. Los Angeles Clippers 37-18 (1-3, -1)

Tamam birlikte oynayan, sinerji yaratan bir kadro değil bu. Nitekim nihai hedef ve yapı da buna fazla ihtiyaç duymuyor. Bölük pörçük ve bağımsız oynamaya dayalı bir kadro yapılanması var. Ama artık biraz aşinalık da yaratmak lazım. Yeni eklemeler Marcus Morris ve Reggie Jackso n'la daha da güç kazandılar ama daha ana parçalar bile beraber o kadar az maç oynadı ki. Özellikle Paul George ve Kawhi Leonard 'ın daha fazla yan yana oynayarak birbirlerinden güç almasalar bile birbirlerinin yoluna çıkmamayı, görev dağılımını otomatikleştirmesi gerekiyor. Keza takım arkadaşlarının da hiyerarşi ve oyun akışı içindeki yer ve rollerini.

4. Denver Nuggets 38-17 (2-1, +1)

Neredeyse iki senedir nadasa bırakılmış olan Michael Porter Jr 'ın yeterli dakikayı alması ve dolayısıyla özgüveni kazanması ilk plan. Bu takımın tavanını belirleyecek değişim Porter'ın gelişimi ve rolü. Halihazırda çok iyi bir takım Denver. Jokic'in MVP seviyesine çıktığı son 1.5 ayda daha da iyiler. Ama modern oyunun olmazsa olmazı kanat üretimi sorunlu. Ayrıca orada fiziksel olarak zayıf kalıyorlar. Eğer Porter Jr 20 dakika üstü bir rolün altından kalkabilir ve o eşsiz yeteneğini istikrarlı bir performansa dönüştürürse gerçekçi bir şampiyonluk adayı olabilirler.

5. Toronto Raptors 40-15 (3-1, -1)

Her duruma her yapıya adapte olabiliyorlar. Kimlikleri ve onları özel kılan bu. Ancak kalan bölümde rakipleri kendilerine adapte etmeleri gereken bölümleri mesela maç sonlarındaki görev dağılımını daha keskin hale getirebilecekler mi? Kyle Lowry, Fred VanVleet, Pascal Siakam belki de Norman Powell . Hiyerarşide kim öne çıkacak? Muhtemelen bunu şu ana kadar olduğu gibi bir komite olarak ve doğaçlama halledecekler. Ama öyle olsa bile bunun daha içselleştirilmesi için çalışacaklar.

6. Boston Celtics 38-16 (3-1, 0)

Aynen devam. Tatum ve Brown 'un gelişimi ile zaten kendi Kawhi-George ikililerini yaratmış durumdalar. Ayrıca bir arada oynamayı seven, Brad Stevens 'ın paylaşımcı oyunan adapte olabilen ama bireysel üretimi de sınırlamayan bir takım oldular bile. Hem savunma hem hücumda ilk beşteler. Potansiyel problem çember savunması da sorun olmuyor. Sadece eldekini cilalamak kaldı geriye.

7. Utah Jazz 36-18 (4-0, +3)

Mike Conley 'siz takım daha iyi. Bunu sonuçlardan görmek gayet mümkün. Conley yokken çok daha iyi basketbol oynayan, hücum verimliliğinde NBA'in zirvesine çıkan bir Utah vardı. Ama bunun sebebinin Conley olduğu sonucuna hemen varmamak gerekiyor. Takım 22 maçta 20 galibiyet alırken Gobert ve Ingles harika performans veriyor, Mitchell ise oyun kurucu olarak daha verimli görünüyordu. Conley'nin gelişi Mitchell'ı etkilemiş olabilir ama Gobert ve Ingles'in düşüşünü sadece rol değişimi ile açıklamak pek mantıklı değil. Her durumda Conley'nin bu takımdaki rolünü belirlemek ilk öncelik. Neyse ki dakikaları veya rolünün kısıtlanmasını problem yapacak türde bir oyuncu değil Conley.

8. Houston Rockets 34-20 (1-2, -1)

Tamamı 2.02'nin altındaki kadrosu ile basketbolun en uçuk deneyini yapıyorlar. Bu deneyin sonuçlarını onlardan fazla biz merak ediyoruz. Ters eşleşmelerde oynamaya alışacak, direksiyonun Westbrook 'da olduğu sisteme adapte olacaklar. Bu sırada da koç Mike D'Antoni 'nin 40 küsür dakikalar sahada tutup oyuncuları yıpratmaması gerekiyor. Bu kadar kısa beşlerin harcadığı efor çok daha fazla çünkü. Başkalarından daha da az dakika almaları gerekli. Ama özellikle uzun süre formasını giydiği takımların hedefinden uzak kalmasının sebebi konumunda olan Westbrook'un belki de ilk defa kendisini etkili kılmak için oluşan bir yapıda neler yapabileceğini görmek çok merak uyandırıcı bir deneyim. Kısa Giannis gibi oynayarak şimdilik harika sonuç alıyor.

9. Philadelphia 76ers 34-21 (3-0, +4)

Al Horford 'u yedeğe alarak biraz daha iç-dış dengeye sahip bir yapı oluşturmayı deniyorlar. Daha çok şey de deneyecekler. Ama temelde iki en büyük aktör Ben Simmons ve Joel Embiid uyumlu olmadığı için bütün denemeler, bütün yapılar sorunlu olacak. Horford sakatlığının ve artık iyice yıpranan dizlerinin de etkisiyle çok kötü bir sezon geçiriyor ama eğer hedefledikleri NBA finali ise onu kullanmak zorundalar. Bütün bu deneylerin beyhude olduğunu görüp asıl fark yarattıkları fizik üstünlüğünü daha net kullanacakları bir yapıda ısrar etmeleri gerekli.

10. Miami Heat 35-19 (1-3, -2)

Kendirck Nunn, Duncan Robinson gibi parçalardan beklemedikleri derecede katkı alarak harika bir sezon geçirdiler. Ancak rakipler oturdukça, yeni Miami'yi tanıdıkça başta bu isimlerin savunma defolarını daha öne çıkarmaya, Miami'nin pas trafiği oyununu bozmaya başladılar. Miami de Jae Crowder ve Andre Iguodala eklemeleri ile kanattaki bu iki ismin rolünü paylaştırmaya karar verdi. Daha ileriye gitmek için Crowder-Iguodala'nın tecrübe ve fiziği ile Nunn-Robinson ikilisinin şut temelli skor tehdidini dengelemeye çalışacak.

11. Oklahoma City Thunder 33-22 (2-2, -2)

Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexande r ve Denis Schröder 'le 3 oyun kuruculu düzen 48 dakikaya vurulduğunda rakiplerine 23 sayı üstünlük sağlıyor. Sorun şu ki maç başına 15 dakikadan fazla kullanmak çok tehlikeli. Oklahoma City şimdilik bu beşi son çeyreklerde sürpriz unsuru olarak mükemmel kullandı. Ama rakipler yavaş yavaş bu sisteme alıştı. Şimdi Oklahoma City için rotasyonu yeniden belirleme ve son çeyrek dışında hangi yapılarda, hangi durumlarda bu üçlüyü beraber kullanacağını çözme zamanı. Elbette tecrübesiz kanatlardan hangisinin de diğer zamanlarda daha çok sorumluluk alacağına karar verme.

12. Dallas Mavericks 33-22 (2-2, 0)

Luka Doncic 'in en iyi ikili oyun partneri Dwight Powell 'ın sezonu kapatmasından sonra ligin en iyi hücumunun kendine yeni bir oyun merkezi bulması gerekiyor. Elbette asıl beklenti bu ikilinin Doncic- Porzingis olması. Letonyalı uzun, Powell gibi saplanmıyor belki ama çok daha büyük bir dışarı açılma tehdidi. Sorun şu ki Porzingis, Doncic'e perde yaparken aslında hiç yapmıyor. Keza Doncic de en ideal zamanda ikili oyunu oynamıyor/oynayamıyor. Teknikten öte bireysel bir uyumsuzlukları var gibi. Takımın en önemli iki parçasının iletişimini çözmeden ne bu sene ne de ileride istedikleri hedeflere ulaşmaları zor.

13. Indiana Pacers 32-23 (1-3, -2)

Victor Oladipo sahalara döneli 7 maç oldu. Indiana bu maçların 5 tanesini kaybetti. Oladipo da bu dönemde maç başına 25 dakikada 11.1 sayı ortalaması yakaladı. Yakaladı da nasıl yakaladı? %33 şut, %24 üç sayı isabetiyle. Zaten oyun içi dengeden beslenen takıma dahil olmasıyla top dağılım dengesini yeniden belirlemek zorunda olan kadro bir de felaket ritmsiz şut performansı ile serbest düşüşe geçti. Ama bundan sonra da Oladipo'nun rolü azalmayacak tersine artacak. Indiana bir üst seviyeye ancak onunla çıkabilir. Nitekim savunmada da kötü gözükmedi. 1 yıl aradan sonra biraz paslı olmasından doğal bir şey yok. O pası en kısa sürede atmasına uğraşıyorlar.

14. Memphis Grizzlies 28-26 (2-1, 0)

Birlikte beklenmedik başarılara yürümenin tadını aldılar. Zaten draft hakları kendilerinde olmadığı için şimdi olabildiği kadar ileriye gidip mümkünse play-off deneyimi yaşamak bu genç çekirdek için muhteşem olur. 29 maç kala 8. sıra için rakipleri Portland ve San Antonio 'nun 5, New Orleans'ın 6 fazla yenilgisi var. Ancak 30 takım içinde kalan fikstürü en zor ekip Grizzlies. Şimdi bu ateşle imtihandan başarıyla çıkmak takımdaşlığı bu kadar erken yaratan çimento olur.

15. Portland Trailblazers 25-31 (1-3, 0)

Zach Collins ve Jusuf Nurkic sahalara dönmek üzere. Ancak bu defa da Damian Lillard kasığından sakatlandı. Lillard olmadan da o play off ancak uzak bir hayal olur. Sakatlığın kısa süreceğini varsayarak tek ve en önemli hedefin play off olduğunu söylemeye gerek yok. Artık her maç final gibi Portland için. Kalan fikstür de oldukça kolay. Memphis'i yakalamak mümkün, sonra da iyileşen Collins-Nurkic ile ilk turda diğer 8. sıra sahiplerine oranla çok daha dişli bir rakip olmak da.

16. New Orleans Pelicans 23-32 (2-1, 0)

10 maçtır forma giyen Zion Williamson 'ın 27 dakikada 22 sayı ortalaması yakaladığını biliyor muydunuz? Peki bunu %58 isabetle bulduğunu veya 7.5 ribaund yaptığını? Zion belki ortalığı birbirine katmıyor henüz ama çok etkili oynamaya başladı bile. Nitekim onun gibi takım da sağlığına kavuştuğundan beri doludizgin geliyor. Son 27 maçın 17'sini kazandı Pelicans. Kalan 28 maçta da 30 takım içinde kağıt üzerinde en kolay fikstüre sahipler. Önlerindeki 3 takımı geçip play off yapmaya çalışıyorlar ama şimdiden derece olarak olmasa da oyun olarak üstlerindeki pek çok takımı geçmeyi başardılar.

17. Brooklyn Nets 25-28 (2-1, +1)

Çok arafta bir sezon geçiyor Nets için. Durant dönmeden zaten ciddi bir hedefe yürümeleri imkansız. Öte yandan draft hakları da yok. Kazanabildikleri kadar kazanıp bu kültürü oturtmak bu arada rolleri biraz birbirinin ayağına basan Kyrie Irving, Caris LeVert ve Spencer Dinwiddie 'yi nasıl kullanacaklarını görmek istiyorlardı. Şimdi Irving yine sakatlandı. Belki de sezonu kapattı. Ama amaç değişmedi. Belki de LeVert ve Dinwiddie arasında yapmak zorunda kalacakları bir seçim için iyi bir yarışa döner bu dönem. Play off için aşağıdan sıkıştıran da yok. Kafaları rahat.

18. San Antonio Spurs 23-31 (1-2, -1)

Bu kadroyla iyi savunma yapmak imkansız. Artık yeniden yapılanma gerektiği kesin. Ancak kulüp kültürü ve biraz da inadı görece rekabetçi olmalarını halen sağlıyor. Kalan bölümde de Popovich koç olduğu sürece son play off yeri için mücadele edecekler. Ama kaçınılmazı ötelemekten fazlası gelmeyecek gibi. Ana iki parçası LaMarcus Aldridge-DeMar DeRozan olan bir takımın tavanı ancak ortalama olmak olabilir. O da sadece kısa vadede.

19. Orlando Magic 24-31 (2-1, 0)

Savunma en önemli silahı Jonathan Isaac 'i kaybetmesine rağmen çok düşüş göstermedi. Hücum ise yine vasat altı. Ama Doğu'daki son play off sıraları için standart o kadar düştü ki Orlando mecburen kontenjandan girecek gibi. Onlar için de bu yeterli şimdilik. Kalan bölümde başta Aaron Gordon olmak üzere diğer rotasyon parçalarının hücum katkısını arttırmak istiyorlar. Gerçi bunu iki yıldır istiyor ve başarıya ulaşamıyorlar ama olsun.

20. Phoenix Suns 22-33 (2-2, 0)

Play off treni büyük oranda kaçtı. Ama geçen sezonki "Saldım çayıra mevlam kayıra" anlayışının değiştiği de kesin. Şimdi kalan sürede vitesi boşa alıp draft için pozisyon kovalamak büyük hata olur. İlk değiştirmeleri gereken sorumluluk almayan, yenilgiyi kanıksayan kültürdü. Onu şu ana kadar yendiler. Kalan maçlarda da mücadele etmeyi, kazanmak için oynamayı pekiştiren bir odaklanma şart.

21. Sacramento Kings 21-33 (2-2, +1)

Ocak ortasında nihayet bu takımın asıl verimli olacağı yüksek tempolu oyuna geçtiler. De'Aaaron Fox 'un direksiyonda olduğu ve sevdiği bu yapı takımın çekirdeğine çok daha uygun. Çekirdek demişken kimlerden oluştuğu ve görev dağılımını kalan bölümde netleştirmek ana hedef. Fox'un merkezde olacağı kesin gibi ama rolleri neredeyse bire bir örtüşen Bogdan Bogdanovic ve Buddy Hield arasında seçim ve görev bölüşümü nasıl olacak? Eğer söyledikleri gibi bu yaz Bogdanovicde yüklü bir kontrat alırsa bu yüksek ücretli ikili mali tabloyu ne hale getirecek? Marvin Bagley beklentileri karşılamayacak gibi ama daha önemlisi sakatlanmadan 20 maç üst üste oynayabilecek mi? Yüksek tempoda Bjelica'nın rolü ne olacak? Soru çok. Cevapların da çok iç açıcı görünmediğini söylemek gerek.

22. Washington Wizards 20-33 (3-1, +2)

Doğu'da alt sıralar o kadar seviyeyi aşağıya çekti ki ligin açık ara en kötü savunması Washington için play off ihtimali belirdi. Üstelik sezon boyunca takımın belini büken sakatların önemli bölümü de iyileşti. Eğer gerçekten 8. sırayı hedefliyorlarsa kalan sürede hiç ilgilenmedikleri savunmayı bari sadece kötü seviyesine getirseler. Hazır Isaiah Thomas da ayrılmışken bu öyle çok da abartı bir hedef değil.

23. Chicago Bulls 19-36 (0-2, -2)

Orlando bu kadar düşüşteyken play off çok ulaşılır bir hedefti ama ilk beşin 3 ismi sakatlanınca serbest düşüşe geçtiler. Tren halen kaçmış değil. Nitekim sakatlar ay sonuna kadar dönüyor. Ancak koç Boylen ile kavga etmeyi bırakacak gibi görünmüyorlar. Boylen da tuhaf sıkıştırmalı savunma prensiplerinden vazgeçmiyor. Bir taraftan rakip bir taraftan birbirlerini yenmeye çalışmak iki kat zor. En azından iletişimi geliştirseler demek istiyor insan ama çok yakın bir ihtimal gibi değil o.

24. Charlotte Hornets 18-36 (2-1, +3)

Sezon başından beri yaptıklarından farklı bir şey denemelerine gerek yok. PJ Washington, Miles Bridges ve Devonte Graham gibi gençlere daha fazla süre ve fırsat verecek, oyun disiplininden kopmadan oynamayı öğreterek gelişimlerini izlemeye devam edecekler. Belki Malik Monk 'u daha fazla 3 numara kullanmaya çalışabilirler.

25. New York Knicks 17-38 (1-2, 0)

Koç Mike Miller 'la daha doğru ve amaçlı basketbol oynuyorlar. Knicks statüsündeki takımlar için öncelik gençlere dakika vermektir. Ancak New York için öncelikle doğru oyun örneğini pekiştirmek gerekiyor. İkinci sınıf basketbol okulu mantığında karman çorman bir ortamda dakika vermenin gelişime katkısı çoğu zaman olumsuz oluyor. Ama Mitchell Robinson ve RJ Barrett 'a yatırım yapıp Elfrid Payton, Reggie Bullock, Frank Ntilikina gibi parçaların ilerisi için yapıya ne kadar uyduğunu test etmek için uygun bir 27 maç var önlerinde.

26. Minnesota Timberwolves 16-37 (1-2, +2)

Play off yapma ihtimalleri yok ama kalan bölümde artık takımdan tamamen ümidi kesen taraftara biraz olumlu mesaj verecek şekilde kazanmak için oynamak zorundalar. Elbette öncelik takımın merkezindeki Towns-Russell ikili oyununu şimdiden hazırlamak. Öte yandan sezon sonunda sınırlı serbest kalacak Malik Beasley ve Juancho Hernangomez 'in bu yapıya ne kadar uyduğu ve ne kadar katkı vereceğini görmek ve uygun bir kontrat belirlemek veya vazgeçme kararı almak zorundalar.

27. Atlanta Hawks 15-41 (1-3, -1)

Clint Capela 'nın ayağındaki sakatlığın ay sonuna kadar onu sahalardan uzak tutması bekleniyor. Belki daha da uzayacak. Ama Capela olsun olmasın Trae Young, Kevin Heurter, John Collins çekirdeğinin artık gazozuna maç oynamayı bırakması Phoenix gibi bir kültür değişikliği yaşaması şart. Sezonun kalan bölümünü yeni bir sezon ve yeni bir anlayış gibi oynamadan gelecek sezon umdukları sıçramayı yakalamaları imkansız. Bazı olumsuz alışkanlıkları yok etmek için 26 maçları kaldı.

28. Detroit Pistons 19-38 (0-4, -5)

Takas döneminde bu takımın son yıllardaki merkezi Reggie Jackson-Andre Drummond ikilisinden uzaklaşıp yepyeni bir sayfa açtıklarını net şekilde ortaya koydular. Şimdi Christian Wood, Sekou Doumbaya, Bruce Brown gibi isimlerin oynaması ve bol bol maç kaybederek draft şanslarını arttırmaları gerekiyor. İstemeseler de bol bol kaybedecekler zaten. Bir tek Derrick Rose 'a yazık oldu. Harika bir sezon geçirirken artık kazanmaya oynamayacak bu takımda kalması hem ona, hem Rose'a ihtiyaç duyan iddialı takımlara hem de onu izlemek isteyen bizlere büyük haksızlık.

29. Cleveland Cavaliers 14-40 (1-1, +1)

Doktor ne yerse yesin dedi. Koç Beilein'la da yolları ayırdılar. Ancak diğer uzun vadeli hedefleri olan takımların aksine gençlere değil daha çok ağır kontratlı Andre Drummond-Kevin Love ikilisini iyi gösterecek bir oyuna öncelik vermeye ihtiyaçları var. Bu ikilinin takas değerini eksiden nötre çevirmeyi başarsalar bile yeterli. Eldeki enkazdan kurtulmadan, daha homojen bir yapı kurmadan uzun vadeli hedefe yürümek, gençlere yatırım yapmak imkansız.

30. Golden State Warriors 12-43 (0-3, -1)