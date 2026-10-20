NBA Puan Durumu 2026/2027

Konferans
Sıra
Takım
Maç
Galibiyet
Mağlubiyet
Puan
Attığı Sayı
Yediği Sayı
Averaj
Doğu
1
Detroit Pistons
1
1
0
2
121
113
8
Doğu
2
Philadelphia 76ers
1
1
0
2
106
100
6
Doğu
3
New York Knicks
1
0
1
1
100
106
-6
Doğu
4
Boston Celtics
1
0
1
1
113
121
-8
Doğu
5
Atlanta Hawks
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
6
Brooklyn Nets
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
7
Charlotte Hornets
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
8
Chicago Bulls
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
9
Cleveland Cavaliers
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
10
Indiana Pacers
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
11
Miami Heat
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
12
Milwaukee Bucks
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
13
Orlando Magic
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
14
Toronto Raptors
0
0
0
0
0
0
0
Doğu
15
Washington Wizards
0
0
0
0
0
0
0
Batı
1
Oklahoma City Thunder
1
1
0
2
116
104
12
Batı
2
San Antonio Spurs
1
0
1
1
104
116
-12
Batı
3
Dallas Mavericks
0
0
0
0
0
0
0
Batı
4
Denver Nuggets
0
0
0
0
0
0
0
Batı
5
Golden State Warriors
0
0
0
0
0
0
0
Batı
6
Houston Rockets
0
0
0
0
0
0
0
Batı
7
Los Angeles Clippers
0
0
0
0
0
0
0
Batı
8
Los Angeles Lakers
0
0
0
0
0
0
0
Batı
9
Memphis Grizzlies
0
0
0
0
0
0
0
Batı
10
Minnesota Timberwolves
0
0
0
0
0
0
0
Batı
11
New Orleans Pelicans
0
0
0
0
0
0
0
Batı
12
Phoenix Suns
0
0
0
0
0
0
0
Batı
13
Portland Trail Blazers
0
0
0
0
0
0
0
Batı
14
Sacramento Kings
0
0
0
0
0
0
0
Batı
15
Utah Jazz
0
0
0
0
0
0
0