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Basketbol

NBA Puan Durumu 2026/2027

NBA 2026/2027 sezonu puan durumunu inceleyin. Doğu ve Batı Konferansı sıralamalarını, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını takip edin.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okumaPublished on
NBA puan durumları, normal sezon boyunca oynanan karşılaşmaların ardından güncelleniyor. NBA puanları ve galibiyet yüzdeleri üzerinden yapılan karşılaştırmalar, takımların play-off yarışındaki konumunu anlamayı kolaylaştırıyor.
2026/2027 sezonu NBA puan durumları seninle. NBA maçları ve detaylı takvimi de takip etmeyi unutma!

Konferans

Sıra

Takım

Maç

Galibiyet

Mağlubiyet

Puan

Attığı Sayı

Yediği Sayı

Averaj

Doğu

1

Detroit Pistons

1

1

0

2

121

113

8

Doğu

2

Philadelphia 76ers

1

1

0

2

106

100

6

Doğu

3

New York Knicks

1

0

1

1

100

106

-6

Doğu

4

Boston Celtics

1

0

1

1

113

121

-8

Doğu

5

Atlanta Hawks

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

6

Brooklyn Nets

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

7

Charlotte Hornets

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

8

Chicago Bulls

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

9

Cleveland Cavaliers

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

10

Indiana Pacers

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

11

Miami Heat

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

12

Milwaukee Bucks

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

13

Orlando Magic

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

14

Toronto Raptors

0

0

0

0

0

0

0

Doğu

15

Washington Wizards

0

0

0

0

0

0

0

Batı

1

Oklahoma City Thunder

1

1

0

2

116

104

12

Batı

2

San Antonio Spurs

1

0

1

1

104

116

-12

Batı

3

Dallas Mavericks

0

0

0

0

0

0

0

Batı

4

Denver Nuggets

0

0

0

0

0

0

0

Batı

5

Golden State Warriors

0

0

0

0

0

0

0

Batı

6

Houston Rockets

0

0

0

0

0

0

0

Batı

7

Los Angeles Clippers

0

0

0

0

0

0

0

Batı

8

Los Angeles Lakers

0

0

0

0

0

0

0

Batı

9

Memphis Grizzlies

0

0

0

0

0

0

0

Batı

10

Minnesota Timberwolves

0

0

0

0

0

0

0

Batı

11

New Orleans Pelicans

0

0

0

0

0

0

0

Batı

12

Phoenix Suns

0

0

0

0

0

0

0

Batı

13

Portland Trail Blazers

0

0

0

0

0

0

0

Batı

14

Sacramento Kings

0

0

0

0

0

0

0

Batı

15

Utah Jazz

0

0

0

0

0

0

0

Türk basketbolunun NBA'deki temsilcilerine 2026/2027 sezonunda Tarık Biberović de katılıyor! Fenerbahçe formasıyla EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ve Türkiye'de önemli başarılara imza atan milli basketbolcu, Dallas Mavericks'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Dış şut tehdidi ve çok yönlü hücum becerileriyle dikkat çeken, NBA'de oynayan Türk basketbolcular arasında yerini alan Biberović'in NBA temposuna nasıl uyum sağlayacağı, yeni sezon boyunca takip edilecek önemli konulardan biri olacak.
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