NBA Güç Dengeleri: Yeni Sezon Başlıyor!

NBA'de sezon başlıyor. Geçen sene ikiye bölünen sezon takımları da farklı takvimlere mahkum etti. Bazı takımlar yaklaşık 9.5 ay sonra ilk kez parkeye çıkarken, bazıları için sadece 2 aylık bir tatilden sonra yeniden hava atışı zamanı. Sıkıştırılmış 72 maçlı sezonda bilinmezler çok. Ama biz yine de sezonun hemen öncesinde, takımları kağıt üzerindeki güçlerine göre bir sıralayalım ve bir hiyerarşi belirleyelim.

1. Los Angeles Lakers

Son şampiyon kadrosundan kaybettiği McGee, Howard, Rondo, Bradley gibi isimleri geçen sezonun en iyi 6. adamı seçiminde 1 ve 2. sıradaki isimler Denis Schröder ve Montrezl Harrell ile doldurdu. Marc Gasol'ü de alan Lakers geçen seneden bile daha iyi durumda.

2. Los Angeles Clippers

Lakers'a giden Harrell yerine belki daha iyi uyan, dışarıdan da oynayabilen Serge Ibaka'yı aldılar. Ama Clippers'ın sorunu zaten kadro kalitesi değil daha çok kimya ve çabaydı. Yeni koç Tyronn Lue'nun en önemli işi o alanlarda gelişme göstermek olacak.

3. Milwaukee Bucks

Son iki sezonun NBA birincisi bu defa normal sezon başarısını play off'a taşımak için kadroyu daralttı ama kaliteyi arttırdı. Yeni transfer Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo'yu tamamlayacak, onun yarattığı avantajları sonuca dönüştürecek en önemli isim olması için getirildi. Eğer Bogdan Bogdanovic takasını berbat etmiş olmasalar daha da iyi olacaktı her şey ama ileriye adım attıkları kesin.

4. Denver Nuggets

Geçen sene konferans finali oynayan kadro, Nikola Jokic-Jamal Murray önderliğinde artık rüştünü ispat etti ama o takımın tutkalı konumundaki Jerami Grant gitti. Tutkaldan daha fazlası hatta yıldız olma iddiasındaki Michael Porter Jr, o rolü gerçekten doldurursa bir adım daha ilerisinin hayali gerçek olabilir.

5. Brooklyn Nets

Kevin Durant ve Kyrie Irving eğer sağlıklı ise bu takımın özellikle hücumda rakibi yok. Ancak diğer yıldızlarla birlikte topu nasıl paylaşacaklar? Durant aşil sakatlığından ne kadar verimle döndü? Kyrie ne zaman arıza çıkaracak? Bu ve buna benzer onlarca soruya çaylak koç Steve Nash'in bulacağı yanıtlar bu sırayı hak edip etmediklerini gösterecek.

6. Miami Heat

Son finalist de kan kaybetti. Jae Crowder ve Derrick Jones Jr'ı kanat rotasyonunda arayacaklar. Bam Adebayo-Jimmy Butler-Tyler Herro ekseninde yine iddialı olacaklar ama geçen sene Goran Dragic'in yakaladığı formun devam etmesini beklemek biraz iyimserlik olur. Herro orayı doldurursa geçen sezonki başarıyı tekrarlamak zor ama imkansız değil.

7. Dallas Mavericks

Luka Doncic önderliğinde geçen sezon ligin en iyi hücum takımıydı Dallas. Bu sezon 1-2 parça kaybettiler ama halen elit hücum takımı olacaklardır. Josh Richardson'ın transferiyle oyunun diğer tarafı için de bir opsiyon bulmuş oldular. Porzingis'in bir kez daha sakatlanmış olması dışında olumsuz haber yok.

8. Boston Celtics

Gordon Hayward'ın ayrılmasına karşın geçen sezon NBA finalinin kapısına gelen takım çok kan kaybetmedi. Kemba Walker'ın sezona sakat girmesi en temel sorun ama Jayson Tatum-Jaylen Brown merkezi gelişimini sürdürdüğü sürece koç Brad Stevens diğer parçalardan verim alarak takımı yukarıda tutacaktır. Daha yukarı çıkmalarını ise Walker'ın sağlığı ve kadrodaki genç oyuncuların gelişimi belirleyecek

9. Toronto Raptors

Takımın iki uzunu Marc Gasol ve Serge Ibaka Los Angeles'ın iki takımına gitti ama onlar da fazla güç kaybetmediler. Raptors için yegane risk Kyle Lowry'nin ilerleyen yaşında aynı lider oyunu sergileyebilmesi. Elbette geçen sezon Orlando'da kaybettiği özgüvenini geri toplaması gereken Pascal Siakam'ı da unutmamak gerekiyor.

10. Philadelphia 76ers

NBA'in yan yana oynaması en zor iki yıldızı Ben Simmons ve Joel Embiid'in yarattığı teknik uyumsuzluklar elbette bir günde hallolmayacak. Ama yeni genel menajer Daryl Morey bu ikiliyi verimli kılabilecek en uygun yapıyı kurmaya çalıştı. Gerisi bu ikilinin özverisi ve yeni koç Doc Rivers'a kalmış.

11. Utah Jazz

Yedek uzun Derrick Favors dışında ekleme yapmadılar. Kadronun devamlılığı ve özellikle Donovan Mitchell'ın geçen sezon play-off'da gösterdiği çıkışın devam etmesi ve Bojan Bogdanovic'in sakatlıktan dönüşüne güveniyorlar. Tabanları yine yüksek ama tavanı Mitchell dışında daha yukarıya taşımaları da kolay değil.

12.Portland Trail Blazers

Damian Lillard her sene üzerine koyarak ilerleyen bir süper yıldız. CJ McCollum ve Yusuf Nurkic ile çok iyi bir çekirdek kurdular ama kanatlar geçen sezon felaketti. Keza oyunun savunma tarafı da. Derrick Jones Jr ve Robert Covington gibi savunma ağırlıklı iki kanatla adeta nokta atış transferle bu sezona play-off sınırının çok daha üstünde hedeflerle giriyorlar.

13. Phoenix Suns

Orlando'daki bubble maçlarının namağlup takımı o rüzgarı devam ettirmek için takıma bir lider olarak Chris Paul'ü kattı. CP3 organizasyonunda süper skorer Devin Booker önderliğinde yıllardır ligin dibine demir atan takımın bu seneki hedefleri de potansiyeli de çok daha yüksek.

14. Indiana Pacers

Devamlılığa yatırım yapan bir başka takım da Indiana. Nate McMillan yerine gelen koç Nate Bjorkgren'in takımın ilkel hücumunu ayağa kaldırmasını ve eldeki kadroyu daha verimli kullanmasını bekliyorlar. Bjorkgren, Toronto'da asistanken bu konuda iyi sinyaller verdi. Ve evet McMillan'dan daha iyi bir hücum yaratması olası ama sezona sakat giren TJ Warren ve eski gücünde olmasa da kendisini halen takımın yıldızı gibi gören Victor Oladipo şu anda başını hayli ağrıtacak.

15. Golden State Warriors

Stephen Curry ve Draymond Green'i nihayet sahalarda sağlıklı göreceğiz ama ne yazık ki yanında Klay Thompson olmayacak. Onun yerine aldıkları Kelly Oubre Jr olabilecek iyi alternatiflerden biri. Andrew Wiggins ve draftın iki numarası pivot James Wiseman'la ilk beşi tamamlıyorlar. En azından kağıt üzerinde kalburüstü bir takım . Ve hazırlık maçlarında Curry müthiş gözüktü. Ancak kadro derinliği halen sorunlu ve yüksek hedeflere ulaşmak istiyorlarsa Draymond Green'in özellikle savunmada eski seviyesine yaklaşması şart.

16. Atlanta Hawks

Transferin imza şov yapan takımı Atlanta. Geçen sezon ortasında gelen Clint Capela'ya Bogdan Bogdanovic ve Danilo Gallinari'yi de ekleyerek bu sezon artık play-off istediklerini gösterdiler. Ellerindeki Trae Young ve John Collins'in başını çektiği gençlerle gayet gerçekçi bir hedef bu. Hücumda sorunları olmayacaktır ama savunmada Capela dışında önemli ekleme olmadan kolektif bir gelişim şart.

17. New Orleans Pelicans

Jrue Holiday'i kaybedip Steven Adams'ı kadroya katmak zaten problemli alan paylaşımını daha da sorunlu yapıyor. Ancak teknik sorunlardan çok, bir çaba ve takım olma sorunları olduğu açıktı. Bunları kapatmak için koç olarak Stan Van Gundy geldi. Belki onun disiplini felaket savunmayı biraz toparlar. Brandon Ingram ve Lonzo Ball çıkışlarını sürdürür, o disiplin gerçekten gelir ve takımın yıldızı Zion Williamson sezon öncesi gibi sağlıklı kalmaya devam ederse bir adım ileri atabilir ve play-off yarışında olabilirler. Daha ilerisi için alan paylaşımı çok yetersiz.

18. Memphis Grizzlies

Geçen sezonun en büyük sürprizi bu başarının büyüsüne kapılmadan aynı genç kadronun gelişmesini beklemeye karar verdi ve bir ekleme yapmadı. Çok da doğru yaptılar. Belki bu rekabetin arttığı Batı'da kendilerine derece olarak kötü yansıyabilir ama geleceklerini ipotek etmelerine değmezdi. Sezona sakat giren Jaren Jackson Jr dönene kadar şut konusunda çok sıkıntılı olacaklar ama o döndükten sonra Ja Morant'la yapacağı işbirliği gelecek yıllardan çok keyifli fragmanlar verecek.

19. San Antonio Spurs

Spurs personel olarak çok değişmedi ama koç Gregg Popovich bubble maçları sırasında daha atlet ve genç bir takıma yönelmek istediğini gösterdi. Bu başlı başına büyük bir sıçrama demek. Şimdi o atlet gençlerin gelişimini ve iki skorer veteran DeRozan ve Aldridge'in uyumlarını izlemek gerek. Bu ikili seneye olmadığı zaman ne yapacaklarının ön izlemesini yapacağız.

20. Houston Rockets

James Harden ayrılmak istediğini kampa geç ve aşırı kilolu gelerek gösterdi. Defalarca söyledikten sonra anlamayan kaldıysa şimdi gözleriyle görmüştür. Tamamen Harden temelli yapı da, o olmadığı zaman pek yüksek bir kalite vadetmiyor. Harden ne zaman takas edilir, yerine kim gelir, o zamana kadar Harden ne yapar? Bunları bilmek imkansız ama iyi olmayacağı kesin . John Wall'un 2 yıl süren sakatlığıyla yaşadığı aradan sonra eski seviyesine gelmesi de, kilit oyuncu Robert Covington da gitmişken Harden'la Houston'ın eski yapısını bulması da zor. Daha aşağıya inmeleri ise daha büyük olasılık.

21. Orlando Magic

Steve Clifford yönetiminde disiplinli ve kapasitesini çok iyi kullanan bir takım Orlando ancak özellikle Jonathan Isaac'in yokluğunda o kapasitenin bir sınırı var. Sürekli sekizincilik için yarışan takım, orta sıraların iyice güçlenmesi ile bu sezon oraya ulaşmakta bile zorlanacak.

22. Washington Wizards

Russell Westbrook'la yeni bir dönem başlıyor. Sorun şu ki Westbrook eski gücünde değil. Tamamen atletizme dayalı bir oyuncu için oldukça endişe verici bu. Ayrıca geçen sezon iyi bir hücum ama korkunç bir savunma takımıydı Wizards. Westbrook'la hücum daha iyiye gitmeyeceği gibi savunmaya da fazla katkı beklememek gerekiyor . Koç Scott Brooks da çözüm üretebilen bir özgeçmişe sahip değil. Hücum ve süper yıldız sınıfına yaklaşan Bradley Beal'ın başı çektiği toplam yetenekle en dibe inmeyeceklerdir ama yukarı çıkmaları da zor.

23. Sacramento Kings

Önceki sezonki sürpriz çıkışta yüksek tempo oynamalarının payı çok büyüktü. Bu sezon da sağlıklı bir De'Aaron Fox ile çok yüksek tempo oynamaya çalışıp rakipleri sürklase etmek istiyorlar. Ancak devamlılık ve savunma gibi sorunların yanı sıra en iyi maç kapatıcılardan biri olan Bogdan Bogdanovic'i kaybettiler.

24. Chicago Bulls

Potansiyeli oldukça yüksek Bulls'un, özellikle tempolu oynarlarsa. Uzunları Wendell Carter Jr da skorerleri Zach Lavine ve Lauri Markkanen de, tamamlayıcı Otto Porter Jr da tempolu bir oyuna çok yatkın. Ancak o tempoyu verebilecek Tomas Satoransky ile büyük çıkış yakalayan ama kendine daha çok oynayan Coby White dengesini, hızlı oyunda dağınıklıktan uzak durmayı nasıl başaracaklar? Takımla kavgalı koç Boylen'ın ayrılması bir doping olacaktır ama Billy Donovan'ın işi halen kolay değil.

25. Minnesota Timberwolves

Aslında kağıt üzerinde her şey var. Karl-Anthony Towns gibi bir hücum süper yıldızı başta oldukça kalburüstü bir kadro bu. Ama işin savunma tarafı ve takımın kazanmak için odaklanmak gibi çok temel sorunları da var. Draftın bir numarası Edwards'dan ne alacakları da aynı ölçüde belirsiz. Çok güzel oynayıp kaybeden takım resmi veriyorlar . Genç koç Ryan Saunders'ın da şu ana kadar verdiği imaj bunu çok değiştirecek gibi değil. En azından kötü oynayıp bolca kaybetmekten yeğdir bu sezonki durum.

26. Charlotte Hornets

Yıllardır vasat olmayı kovalamanın kendilerine bir şey getirmediğini halen anlayamadılar. Bu yıl da birazcık iyi olabilmek adına Gordon Hayward'a korkunç bir kontrat verip geleceklerini yine ortalama altı bir kadroya bağlamış oldular. Kötü olmayacak Hornets ama ne savunmanın ne hücumun ortalama üstüne çıkması çok zor. İkisi birden vasat ve vasat altı olduğu zaman orta sıralar da güçlenmişken yine ileriye gidemeyecekler ama o Hayward kontratı 4 yıl ellerini kollarını bağlayacak.

27. Oklahoma City Thunder

Önümüzdeki 6 yılda tam 16 ilk tur draft hakları var. Elde avuçta ne varsa gönderip draft hakları ile geleceğe yatırım yaptılar ama elde kalanlar da felaket değil. Al Horford'un tekrar ideal yeri 5'e dönünce biraz silkinmesi ve sağlıklı kalması durumunda beklenenden de zorlu olabilirler. Darius Bazley'nin bu sezon çıkış yapmasını bekliyorlar ama ana skorer olarak öne çıkan Shai Gilgeus-Alexander hem fizik hem kafaca buna ne kadar hazır? Ayrıca Horford, George Hill gibi takımda önemli rol alacak oyuncuları da sezon içinde takaslamak için sürekli fırsat kollayacaklardır.

28. Detroit Pistons

Transferin en tuhaf işler yapan takımı. Mason Plumlee ve Jerami Grant'e ciddi kontratlar verdiler. Biri yedek uzun diğeri tamamlayıcı bir oyuncuya öyle yatırım yapmak takımın daha çekirdeği yokken pek anlaşılır gibi değil. Teoride çekirdek ve lokomotif olabilecek Blake Griffin var ama onun sağlığı artık çok büyük risk. Geçen sezon hiç iyi görünmemişti. İyi ve sert savunma yapacaklar ama hücumda Griffin'in olmadığı senaryolarda belki de ligin en sınırlı hücum takımı durumundalar.

29. New York Knicks

Modern basketbola tepki olarak kurulmuş bir kadroları var. Şutun ve alan paylaşımının değeri her geçen gün artarken, Knicks, 15 kişilik kadroda ortalama üstü sadece iki şutör bulunduruyor ana rotasyonda ise sadece bir. Aynı anda sahada üç şutörün bile çoğu zaman yetmediği bir dönemde, bu nasıl bir yapılanma, anlamak hayli zor. Belli genç yetenekleri var Knicks'in ama eksiği olan yetenekler bunlar ayrıca böyle bir şut eksikliği ile yeteneği kullanacak alan bulmak da imkansız. Açık saha bulamadıkları sürece ligin en tıkanık hücumu olacaklar.

30. Cleveland Cavaliers