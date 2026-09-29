NBA'de Oynayan Türk Basketbolcular

Türk basketbolunun NBA'deki hikayesi 1990'ların sonunda başladı, yıllar içinde birçok önemli oyuncuyla devam etti. Mirsad Türkcan'ın açtığı yolu Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova gibi uzun yıllar NBA'de forma giyen isimler takip etti. Bugün ise yeni nesil Türk basketbolcular dünyanın en çok takip edilen basketbol liginde kendine yer bulmaya devam ediyor.

Peki NBA Türk oyuncular 2026 listesinde kimler var? Güncel isimlerden geçmişte NBA'de forma giyen basketbolculara kadar NBA Türk oyuncuları arasında öne çıkan isimlere yakından bakalım.

01 Tarık Biberović

Tarık Biberović © Red Bull

Takımı : Dallas Mavericks

NBA'e geçiş : 2026

Draft : 2023, 56. sıra

Yeni sezonda takip edebileceğin Türk oyunculardan biri Tarık Biberović. 2023 NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies tarafından 56. sıradan seçilen Biberović, draftın ardından Fenerbahçe'de forma giymeye devam etti. Temmuz 2026'da gerçekleştirilen takasla oyuncunun draft hakları Dallas Mavericks'e geçti ve Biberović, Mavericks ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

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Yıllardır Avrupa basketbolunda izlediğin Biberović için NBA kariyerinin kapıları da açıldı. 2026/2027 sezonuna Dallas Mavericks ile giren oyuncu, NBA'in resmi oyuncu profilinde yer alıyor.

02 Alperen Şengün

Alperen Şengün © AA

Takımı : Houston Rockets

NBA'e geçiş : 2021

Draft : 2021, 16. sıra

Şu an NBA'de oynayan Türkler denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Alperen Şengün. 2021 NBA Draftı'nda Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen Alperen'in hakları aynı gece Houston Rockets'a takas edildi. Genç pivot böylece NBA kariyerine Houston'da başladı ve kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

Alperen, 2025'te NBA All-Star kadrosuna seçilerek Mehmet Okur'un ardından All-Star maçında forma giyen ikinci Türk basketbolcu oldu. Houston Rockets kadrosundaki yerini 2026/2027 sezonunda da koruyan milli oyuncu, NBA'deki kariyerine aynı takımda devam ediyor.

03 Geçmişten Günümüze NBA'de Oynayan Türk Basketbolcular

Bugünün NBA Türk basketbolcular listesinin arkasında 1999'a kadar uzanan bir geçmiş var. NBA parkesine çıkan ilk Türk oyuncudan uzun yıllar ligde kalan yıldızlara kadar bu hikayenin önemli isimleri şöyle:

04 Mirsad Türkcan

NBA takımları : New York Knicks, Milwaukee Bucks

NBA'e geçiş : 1999

Draft : 1998, 18. sıra

NBA'de oynayan ilk Türk basketbolcu Mirsad Türkcan oldu. 1998 NBA Draftı'nda Houston Rockets tarafından 18. sıradan seçilen Türkcan, ilk NBA maçına 1999 yılında New York Knicks formasıyla çıktı. Ardından Milwaukee Bucks kadrosunda da yer alan oyuncunun NBA macerası kısa sürse de Türk basketbolu açısından tarihi bir ilke imza attı.

05 Hidayet Türkoğlu

NBA takımlar ı: Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers

NBA'e geçiş : 2000

Draft : 2000, 16. sıra

Hidayet Türkoğlu, 2000 NBA Draftı'nda Sacramento Kings tarafından 16. sıradan seçildi. NBA'de 15 sezon geçiren Türkoğlu Sacramento Kings'ten Orlando Magic'e kadar farklı takımların formasını giydi.

Özellikle Orlando Magic döneminde kariyerinin en dikkat çekici performanslarından bazılarına imza attı. Uzun NBA kariyeri sayesinde Türk basketbolunun ligdeki en tanınan temsilcilerinden biri oldu.

06 Mehmet Okur

NBA takımları : Detroit Pistons, Utah Jazz, New Jersey Nets

NBA'e geçiş : 2002

Draft : 2001, 38. sıra

2001 NBA Draftı'nda Detroit Pistons tarafından 38. sıradan seçilen Mehmet Okur, NBA kariyerine 2002'de başladı. Pistons ile 2003/2004 sezonunda şampiyonluk yaşayan Okur, NBA şampiyonluğu kazanan ilk Türk basketbolcu oldu.

Kariyerinin büyük bölümünü Utah Jazz'da geçiren Okur, 2007'de NBA All-Star maçında da forma giydi. Böylece All-Star'a çıkan ilk Türk basketbolcu unvanını kazandı.

07 İbrahim Kutluay

NBA takımı: Seattle SuperSonics

NBA'e geçiş: 2004

Avrupa basketbolunda uzun yıllar forma giyen İbrahim Kutluay, 2004/2005 sezonunda Seattle SuperSonics'e katıldı. NBA macerası yalnızca bir sezon sürse de Kutluay, NBA'de oynayan Türk basketbolcular arasına adını yazdırdı.

08 Ersan İlyasova

NBA takımları : Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks, Utah Jazz

NBA'e geçiş : 2006

Draft : 2005, 36. sıra

Ersan İlyasova, 2005 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks tarafından 36. sıradan seçildi ve 2006'da NBA'de forma giymeye başladı. Kariyerinin önemli bölümünü Milwaukee'de geçiren İlyasova, farklı dönemlerde birçok NBA takımının kadrosunda yer aldı.

Uzun yıllara yayılan kariyeri ve farklı rollere uyum sağlayabilmesi sayesinde NBA Türk oyuncular tarihinin en deneyimli isimlerinden biri oldu.

09 Semih Erden

NBA takımları : Boston Celtics, Cleveland Cavaliers

NBA'e geçiş : 2010

Draft : 2008, 60. sıra

Boston Celtics tarafından 2008 NBA Draftı'nın son sırasında seçilen Semih Erden, NBA kariyerine 2010 yılında başladı. Celtics'in ardından Cleveland Cavaliers'a geçen milli pivot, iki sezon boyunca NBA'de forma giydi.

10 Ömer Aşık

NBA takımları : Chicago Bulls, Houston Rockets, New Orleans Pelicans

NBA'e geçiş : 2010

Draft : 2008, 36. sıra

Ömer Aşık da 2010 yılında NBA kariyerine başlayan Türk basketbolculardan biri. 2008 NBA Draftı'nda Portland Trail Blazers tarafından 36. sıradan seçilen Aşık'ın hakları daha sonra Chicago Bulls'a geçti.

Savunması ve ribaundlardaki etkisiyle öne çıkan pivot Chicago Bulls, Houston Rockets ve New Orleans Pelicans formalarını giyerek NBA'de uzun soluklu bir kariyer geçirdi.

11 Furkan Aldemir

NBA takımı : Philadelphia 76ers

NBA'e geçiş : 2014

Draft : 2012, 53. sıra

2012 NBA Draftı'nda Los Angeles Clippers tarafından 53. sıradan seçilen Furkan Aldemir, NBA kariyerine 2014'te Philadelphia 76ers formasıyla başladı. Philadelphia'da bir sezon oynadıktan sonra kariyerine yeniden Avrupa'da devam etti.

12 Furkan Korkmaz

NBA takımı : Philadelphia 76ers

NBA'e geçiş : 2017

Draft : 2016, 26. sıra

Philadelphia 76ers tarafından 2016 NBA Draftı'nın 26. sırasında seçilen Furkan Korkmaz, 2017'de NBA'e adım attı. Philadelphia formasıyla yedi sezon geçiren Korkmaz, özellikle dış şut tehdidiyle takımın rotasyonunda kendine yer buldu.

13 Cedi Osman

NBA takımları : Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs

NBA'e geçiş : 2017

Draft : 2015, 31. sıra

Cedi Osman, 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 31. sıradan seçildi ve draft hakları Cleveland Cavaliers'a geçti. NBA kariyerine 2017'de başlayan Cedi, altı sezon boyunca Cavaliers forması giydikten sonra San Antonio Spurs'e geçti. 2024'te ise Avrupa'ya dönerek NBA kariyerine ara verdi.

14 Ömer Faruk Yurtseven

NBA takımları : Miami Heat, Utah Jazz

NBA'e geçiş : 2021

2018 NBA Draftı'nda seçilmeyen Ömer Faruk Yurtseven, NBA'e uzanan yolunu farklı takımlarla geçirdiği yaz ligi ve hazırlık süreçlerinin ardından açtı. 2021'de Miami Heat ile NBA kariyerine başlayan pivot, daha sonra Utah Jazz forması da giydi. 2024'te Avrupa basketboluna döndü.

15 Onuralp Bitim

NBA takımı : Chicago Bulls

NBA'e geçiş : 2023

2023'te Chicago Bulls ile two-way sözleşme imzalayan Onuralp Bitim, aynı yıl NBA'deki ilk maçına çıktı. Ardından sözleşmesi standart NBA kontratına çevrildi. Chicago formasıyla 2023/2024 sezonunda 23 normal sezon maçında görev alan Bitim, daha sonra kariyerine Avrupa'da devam etti.

16 Adem Bona

NBA takımı : Philadelphia 76ers

NBA'e geçiş : 2024

Draft : 2024, 41. sıra

Nijerya doğumlu olan ve Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden Adem Bona, 2024 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından 41. sıradan seçildi. Böylece NBA'de oynayan Türk milli basketbolcular arasına katılan genç uzun, kariyerine Philadelphia'da başladı.

Türk basketbolcuların NBA yolculuğu Mirsad Türkcan'ın 1999'da çıktığı ilk maçtan bugüne farklı kuşaklarla devam ediyor. Hidayet Türkoğlu'nun uzun soluklu kariyeri, Mehmet Okur'un şampiyonluk ve All-Star başarısı, Alperen Şengün'ün yükselişi ve yeni jenerasyonun lige adım atması, Türkiye'nin NBA'deki temsilinin yıllar içinde nasıl geliştiğini gösteriyor.