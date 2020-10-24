Harika Manzaralarıyla Akıllardan Çıkmayacak Nefes Kesen Belgeseller
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Hem size ilham verecek hem de doğa bilincinizi uyandıracak, harika manzaralarıyla akıllardan çıkmayacak en iyi spor ve doğa belgeselleri…
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Doğa ve sporun harmanlandığı belgeseller için, kendimize inanılmaz canlılardan oluşan koca bir evreni paylaştığımızı ve yapacaklarımızın sınırlarının çok geniş olduğunu hatırlatmanın harika bir yolu diyebiliriz. Aynı zamanda egzotik yerlere seyahat etmek, merak duygumuzu uyandırmak ve yaşadığımız muhteşem dünya hakkında kendimizi eğitmek için de harika bir fırsat. İşte hepimizin paylaştığı bu güzel gezegen hakkında hem size ilham verecek hem de doğa bilincinizi uyandıracak en iyi spor ve doğa belgeselleri…
1. Touching the Void
Peru’da bulunan Siula Grande Dağı dünyanın en zorlu dağlarından birisi. 1985 yılında iki İngiliz dağcının bu zorlu zirveye tırmanış hikayesinin anlatıldığı belgesel doğanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor izleyicilere.
2. Wild Alaska (2015)
Alaska’nın muhteşem doğal güzelliklerini ziyaret etmek herkes için mümkün değil, ancak bu belgesel sizi Alaska'nın vahşi doğasında bir yolculuğa çıkaracak ve zorlu koşullara rağmen bu bölgede yaşamın nasıl çeşitlendiğini gösterecek.
3. North of Nightfall (2018)
Dağlarda Bisiklet Yolculuğu: North of Nightfall
North of Nightfall, bir grup dağ bisikletçisinin Kanada'nın vahşi yaşamla örülü dağlarında doğaya karşı olağanüstü bir meydan okuması. Join Darren Berrecloth, Carson Storch, Cam Zink ve Tom van Steenbergen bisikletleriyle Kanada'nın bilinmeyen topraklarını keşfe çıkıyor ve bugüne kadar hiç kimsenin ayak basmadığı toprakları fethediyor. Bu müthiş belgeseli hemen yukarıda alt yazılı olarak izleyebilirsin.
4. Africa (2013)
BBC'nin bu altı bölümlük belgeseli, bizi devasa Afrika kıtasında görkemli bir yolculuğa çıkarıyor. Çöller, ormanlar ve savanlarda inanılmaz bir vahşi yaşam yelpazesiyle karşılaşıyoruz ve egzotik hayvanların günlük yaşam mücadelelerinin tüm zorluklarını öğreniyoruz.
5. Living on One Dollar (2013)
Guetamala'nın vahşi doğasında günde en fazla bir dolar harcayarak yaşamak mı? Kulağa imkansız geliyor gelmesine ama bu belgeselde Chris Temple, Zach Ingrasci, Sean Leonard, ve Ryan Christofferson tüm imkansızlıkları yıkmaya çalışıyor ve doğada hayatta kalmayı sıra dışı bir spora dönüştürüyor. Doğanın zorlu koşulları, vahşi hayat ve inanılmaz manzaralar belgeselin her saniyesinde sizleri bekliyor…
6. Blackfish (2013)
Bu şok edici görüntülere sahip belgesel, katil balinalara bakış açınızı kesinlikle değiştirecek. Blackfish, Tilikum adlı bir Orka’nın yaşamını belgeliyor. Blackfish ile esaretin bu son derece zeki canlı türü üzerinde yarattığı yıkıcı etkiyi keşfediyoruz.
7. Koyaanisqatsi (1982)
"Koyaanisqatsi", "dengesiz yaşam" anlamına gelen ve Hopi kültürüne ait bir kelime ve aynı zamanda yönetmen Godfrey Reggio'nun doğa ile şehircilik arasındaki içsel çatışmayı ayrıntılarıyla anlattığı 1982 tarihli belgeselinin de adı. Efsanevi besteci Philip Glass'ın orijinal müzikleri, çarpıcı görüntü yönetmenliğini muhteşem bir biçimde tamamlıyor.
8. Meru (2015)
Conrad Anker, Jimmy Chin ve Renan Ozturk 2008 yılında Meru Zirvesi’nde gerçekleştirdikleri tırmanışta başarıya ulaşamadılar. Ancak üç dağcı 2015 yılında zirveye geri döndü ve ilk denemelerinden elde ettikleri derslerle bir köpek balığı sırtına benzeyen "Shark's Fin" adlı noktayı geçerek bu kez zirveye ulaşmayı başardı. Harika Himalaya manzaraları koltuğunuzda otururken bile nefesinizi kesecek!
9. McConkey (2013)
Kayak ve snowboard belgeselleri, özellikle vahşi manzaralar ve adrenalin dolu sahneler için dikkate değerdir. Bu film belgesel tüm bunların yanında insanın azmi ve mutluluk arayışı hakkında çok daha derin bir konuya da uzanıyor.
10. Free Solo
Free Solo'nun Oscar ödülü kazanması bazıları için bir sürpriz olabilir, ancak muhtemelen başrolündeki Amerikalı dağcı Alex Honnold için değil. Serbest tırmanış konusunda bir profesyonel olan Honnold, dağlarda hayatını riske atmaktan bir an bile kaçınmıyor ve yaptığının ne kadar görkemli bir spor olduğunun da farkında. Film yapımcıları Chin ve Vasarhelyi de aynı şeyin farkında olacaklar ki Honnold’un Yosemite Vadisi’nde bulunan El Capitan’a tırmanışını belgeleyerek son derece etkileyici görüntülerle süslü bir belgesel ortaya çıkardılar.