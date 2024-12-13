New York Red Bulls, MLS Kupası Finaline Nasıl Ulaştı?

New York Red Bulls, Kaliforniya'daki MLS Kupası Finalinde Los Angeles Galaxy ile karşılaştığında MLS Kupasını kaldırma ve ilk kez Kuzey Amerika liginin şampiyonu olma şansına sahip.

Normal sezonda Doğu Konferansı'nı yedinci sırada tamamladıktan sonra şampiyonluk maçına çıkan en düşük sıralamaya sahip takım olan Bulls için bu olağanüstü bir yolculuk oldu.

Üç zorlu play-off turunu geçerek Lionel Messi ve Inter Miami'nin başaramadığını başardılar ve şimdi MLS tarihinden bir kesitle aralarında son bir engel kaldı.

Final, yaklaşık otuz yıl öncesine dayanan Doğu-Batı futbol rekabetini yeniden canlandıracak ve 29 yıl önce Major League Soccer'ın kurucu üyelerinden biri ilk MLS Kupası için mücadele ederken bilmeniz gereken her şey burada.

01 New York Red Bulls 2024 MLS Kupası Finaline nasıl ulaştı?

Daniel Edelman and John Tolkin celebrate victory over Orlando © Red Bull Content Pool

Eski Bundesliga koçu Sandro Schwarz tarafından yönetilen Bulls, play-off mücadelesine büyük bir hezimetle başladı ve son şampiyon Columbus Crew'u 'üçün en iyisi' ilk turunda eledi. New Jersey ekibi, bir defaya mahsus bir eleme maçı olan Doğu Konferansı yarı finalinde bir kez daha güçsüzdü ancak rakipleri New York City'ye karşı düşman topraklarında 2-0 galip geldiler.

Doğu Finali'nde Orlando City vardı ve Kolombiyalı savunma oyuncusu Andrés Reyes 'in kafa vuruşu, Bulls'un Florida'da 1-0'lık ünlü bir zafer kazanması ve 2008'den bu yana ilk kez gösterişli finalde yer alması için olasılıkların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

02 MLS Kupası Finalinde kiminle karşılaşacaklar?

New York Red Bulls, 7 Aralık Cumartesi günü finalde beş kez MLS şampiyonu olan LA Galaxy ile karşılaşacak.

LA Galaxy daha üst sıralarda yer aldığı için Dignity Health Sports Park'ta ev sahibi avantajına sahip ve birçok kişi maça favori olarak başlayacaklarını düşünecek. Ancak, en önemli yaratıcı oyuncuları olan eski Barcelona orta saha oyuncusu Riqui Puig'in ACL diz sakatlığı geçirmesi nedeniyle ağır bir darbe aldılar.

03 Emil Forsberg faktörü

Emil Forsberg has underlined his importance during the play-offs © Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

RB Leipzig'in eski yıldızı Emil Forsberg sahada sadece akıcı sarı saçlarıyla değil, aynı zamanda top üzerindeki soğukkanlılığı ve Lewis Morgan ve Dante Vanzeir 'den oluşan forvet ikilisine tempoyu, hücum yönünü değiştirme ve öldürücü son topu sağlama becerisiyle de öne çıkıyor.

Sakatlıklar normal sezonda forma giymesini kısıtladı ama Forsberg yine de 19 maçta 10 gol ve iki asistle önemli bir etki yarattı. Ancak play-off'larda takımını 16 yıl sonra ilk Doğu Konferansı şampiyonluğuna taşıdığı için değeri gerçekten ortaya çıktı.

The Swedish star has played a key role behind the strikers © Ira L. Black-Corbis/Getty Images Bir meydan okuma istedim ve sanırım bu benim için mükemmel bir meydan okumaydı Emil Forsberg

Forsberg "İşte bu yüzden geldim" dedi. Orlando'daki zaferin ardından "Bir meydan okuma istediğimi söylemiştim ve bence bu benim için mükemmel bir meydan okumaydı" dedi. "Bunu başardığımız için çok mutluyum. Aslında kimse bize inanmıyordu ama başardık."

Takım içinde zihinsel dayanıklılığı teşvik etmek: "Neden kazanamıyoruz?"

Forsberg'in liderliğinin önemli bir parçası da takım arkadaşlarına kazanma zihniyetini aşılamaya odaklanması oldu. Columbus ile oynanacak kritik maç öncesinde Forsberg başarının zihinsel güçten geçtiğine olan inancını paylaştı. amNewYork'a verdiği röportajda zafere ulaşmanın doğru zihniyetle başladığını vurguladı. Forsberg "Her şey zihinsel olarak nasıl çalıştığınızla ilgilidir" dedi. Genç takım arkadaşlarını korkusuz bir tutum benimsemeye itti ve şöyle dedi: "Tamam, Columbus'la oynuyoruz. İyi bir takım ama neden kazanamayalım?" Onun liderliğinde takımın alametifarikası haline gelen özgüveni yansıtan bu sözleri, yeteneklerine olan inancın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceği fikrini pekiştirdi.

04 Bundesliga'nın eski koçu Sandro Schwarz kimdir?

Mainz 05 ve Hertha Berlin'in eski koçu Şubat ayında göreve getirildi ve kısa sürede kadrosunu etkili bir birim haline getirmek için çalışmaya başladı. Forsberg'in akıllıca transferinin yanı sıra, koç kendisine miras kalan yetenekleri geliştirmeye ve onları net bir yapı, güçlü pozisyon disiplini ve bolca pres ve yüksek enerjiyle oynamaya odaklandı.

Normal sezon boyunca Schwarz 4-4-2 'elmas' dizilişine sadık kaldı ancak Alman teknik adamın esnekliği, Columbus'a karşı daha iyi eşleşmek için arkada beşe geçtiğinde kendini gösterdi ve bu yaklaşım mükemmel bir şekilde işe yaradı. Orlando karşısında Schwarz 3-4-1-2 dizilişini tercih etti ve Forsberg iki forvetin arkasında serbest bir rolde oynadı.

Schwarz has succeeded by improving the players already at his disposal © Andrew Katsampes/ISI Photos/Getty Images

Schwarz başarılarının en büyük anahtarının tüm takımın onun oyun yaklaşımını benimsemesi ve her gün antrenmanlara doğru tutumu getirmesi olduğuna inanıyor. Schwarz, "Kadromuzda, ilk on birimizde tecrübe olması güzel ama en önemli kısım kaliteye sahip olmak ve her gün doğru davranışa, doğru zihniyete, doğru enerjiye sahip olmak ve çok çalışmak" diyor.

"Tecrübeli bu karakterlere sahip olmamız iyi bir şey ama aynı zamanda genç oyuncularımızla da bu tür bir davranış ve zihniyete sahibiz. Şimdi bunlara sahip olmak iyi bir karışım ve umarım bunu Cumartesi günü ilk on birde görebiliriz."

05 Lewis Morgan golleri getiriyor

Eski Celtic ve Inter Miami forveti, ameliyat gerektiren bir kalça sorunu da dahil olmak üzere bir dizi sakatlıkla zorlu bir 2023 geçirdi ve onu sadece altı maçla sınırladı. Ancak Schwarz yönetiminde kanat oyuncusundan çok forvet olarak görev yapan Morgan, 29 maçta 13 gol attı ve yedi asist yaptı.

"Hayatımda kalçamla ilgili yaşadığım zihinsel sorunlardan daha zor üstesinden gelebileceğim çok fazla şey olacağını sanmıyorum. Sıkı çalıştığınızda nelerin mümkün olduğunu kendime hatırlatmak için iyi bir şey olacak" dedi.

06 Penaltı kahramanı Carlos Coronel

Goalkeeper Coronel was the hero against Columbus © Red Bull Content Pool

Carlos Coronel , Columbus karşısında alınan galibiyetin kahramanı oldu ve penaltı atışlarında üç penaltı kurtardı. Brezilya doğumlu kaleci, kariyerini yeniden inşa etmesi için bir MLS kulübü tarafından ikinci bir şans verilen oyuncuların klasik bir örneği.

Red Bull Brasil altyapısının bir ürünü olan oyuncu, 2015 yılında Red Bull Salzburg'a transfer oldu ve futbolunun çoğunu Avusturya ikinci lig takımı FC Liefering'de oynadı. Bulls'a 2022'de katıldı ve o kadar etkileyici bir performans sergiledi ki annesi aracılığıyla seçildiği Paraguay milli takımına girmeyi başardı.

07 Yeni gelen Jürgen Klopp'un önünde parlamak için bir şans

MLS Kupası Finali, Jürgen Klopp 'un Red Bull'un Küresel Futbol Başkanı olarak yeni görevine başlamasına bir aydan kısa bir süre kala gerçekleşecek. Ekim ayında Alman futbolcunun New York Red Bulls da dahil olmak üzere Red Bull'un uluslararası futbol kulüpleri ağını denetleyeceği ve stratejik vizyon sağlayacağının açıklanması büyük bir heyecan ve iyimserlik yarattı.

Klopp, Borussia Dortmund ve Liverpool gibi takımlarda birçok önemli şampiyonluk kazandıran antrenörlük kariyeri boyunca inanılmaz geri dönüşlere ve ihtimalleri alt üst etmeye yabancı değil. New York Red Bulls, Kaliforniya'daki MLS Kupası Finalinde Los Angeles Galaxy ile karşılaştığında MLS Kupasını kaldırma ve ilk kez Kuzey Amerika liginin şampiyonu olma şansına sahip.