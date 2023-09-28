Neymar: Brezilya Milli Takımı'nın En Çok Gol Atan Oyuncusu

Akıl dolu vuruşları, dar alanlardaki top kontrolü ve rakiplerden sıyrılma becerisi onun bambaşka bir yerde konumlandırılmasını sağlıyor. Goller bazen Neymar Jr için ekstra bir özellik gibi görünse de o şu anda Brezilya Milli Takımı'nın tüm zamanlarda en çok gol atan oyuncusu.

Neymar, Bolivya karşısında sahaya çıkarken bir gol daha atarsa Pelé'nin 77 gollük rekorunu geçeceğini biliyordu. Sihirli an 61. dakikada Rodrygo'nun ceza sahası içinde şık bir ayak hareketiyle Neymar Jr'a alan yaratması ve Neymar'ın sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşla geldi.

Al-Hilal forveti, ilk profesyonel golünü attığı zamanki gibi, Pelé'nin alametifarikası olan yumruk hareketini taklit ederek efsane oyuncuya duygusal bir saygı duruşunda bulundu.

Maçın sonlarına doğru bir gol daha atarak 5-1'lik galibiyete damga vuran Neymar Jr, maçtan sonra "Çok mutluyum, söyleyecek başka bir şey bulamıyorum," dedi.

Neymar Jr © Markus Berger/Red Bull Content Pool Her zaman milli takımda kendi hikayemi yazmak istemiştim ve bugün bunu başardım Neymar da Silva Santos Jr

Halihazırda Brezilya futbolunun tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan Neymar Jr'ın gol rekoru, bu güzel oyuna kendi damgasını vurduğunun bir başka kanıtı.

Ağustos 2010'da genç bir oyuncu olarak ilk milli maçında 28 dakika süre almıştı. 18 yaşındaki oyuncu, güçlü bir kafa vuruşuyla Brezilya'nın Amerika Birleşik Devletleri karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetinin yolunu açmıştı.

O zamandan beri de gollerine devam ediyor. Attığı gollerin çoğunda çocukluk yıllarındaki futsaldan tecrübesinden izler vardı. Bunu 2011'de Ekvador'a karşı oynadığı maçta kaleciyi geçtiği pozisyonda görebilirsiniz.

Neymar Jr © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Serbest vuruşlardan ve uçan volelerden de birkaç golü var ama onun alametifarikası, defansa doğru koşup kaleciyi ustaca bir bitirişle geçtiği goller.

Muhtemelen Brezilya ile attığı gollerin en iyisi 2017'de Paraguay'a karşıydı ve Brezilya'nın bir sonraki yıl Rusya'da düzenlenecek olan turnuvadaki yerini garantiledi.

Neymar Jr © Phil Pham/Red Bull Content Pool

2018 Dünya Kupası'ndan sonra Neymar Jr, milli takımda kanat oyuncusu pozisyonundan daha merkezi bir role geçti. Yeni 10 numara pozisyonu ona sahanın ortasında yaratıcılığını ve vizyonunu ifade etme özgürlüğü verdi ve bu da Katar'daki 2022 Dünya Kupası öncesinde verimli bir hamle oldu.

Neymar Jr'ın çeyrek finalde Hırvatistan'a attığı muhteşem gol de dahil olmak üzere turnuvada attığı iki gol, onun 77 golle Pelé'yi yakaladığı anlamına geliyordu.

Neymar Jr ve Pelé, Santos takımından yetiştikleri için ikilinin her zaman harika bir ilişkisi oldu. Resmi Pelé Vakfı da rekorun yeni sahibini tebrik etmekte gecikmedi. "Resmi FIFA maçlarında Brezilya Milli Takımı adına attığı gollerde Kralı geçtiğin için Tebrikler Neymar Jr! Şüphesiz Pele bugün seni alkışlıyor!"

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Rekorun ardındaki sayılar, istatistikler ve hikayeler:

125 - Neymar Jr'ın ülkesi adına attığı 79 gol sadece 125 maçta geldi.

31 - Neymar Jr gollerini 31 farklı ülkeye karşı buldu.

23 - Milli kariyerinde bugüne kadar beş kıtada 23 farklı ülkede gol attı.

34 - Takım arkadaşları olmadan gol atmak mümkün olmazdı. Neymar Jr'ın attığı gollerin asistini 34 farklı oyuncu yaptı.

21 - Neymar Jr'ın ülkesi adına başarıyla gole çevirdiği penaltı sayısı.

6 - Dostluk maçları, Dünya Kupaları, Copa America, Superclasico de las Americas, Konfederasyonlar Kupası ve Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere altı farklı organizasyonda gol attı.

3 - Gollerin üçü kafa toplarından geldi.

1 - Brezilya Neymar Jr'ın gol attığı sadece bir maçı kaybetti.

9 - Japonya, Neymar Jr'ın 2014 yılında bir maçta attığı dört gol de dahil olmak üzere en çok gol attığı ülke.

15 - Bir maçta birden fazla gol atmak nadir görülen bir durum değil, bu başarıyı 15 kez elde etti.