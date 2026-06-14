Sokaklardan dünya sahnesine: Neymar Jr'ı şekillendiren hikâye

Neymar Jr'ın hikâyesi bakımlı ve kusursuz bir futbol sahasında başlamıyor. Tıpkı sayısız Brezilyalı çocuk gibi onun hikâyesi de Brezilya sokaklarında başlıyor. Bu ortam, ülkenin futbol anlayışının temel yapı taşlarından biri haline gelmiş durumda. Genç yetenekler, dar sokaklarda ve öngörülemeyen zeminlerde oynayarak tekniklerini geliştiriyor; bu da onları yaratıcılığa ve doğaçlamaya yönlendiriyor.

Pelé, Garrincha, Ronaldinho ve Ronaldo gibi efsaneler de futbol becerilerini burada geliştirdi. Neymar Jr'ın yolculuğu da aynı sokaklarda başladı ve 2026 Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna çağrılmasının ardından bu yolculuğun hâlâ devam ettiği görülüyor.

Quotation Brezilya'da her çocuk sokak futbolu oynamaya çok erken yaşta başlar. Bu bizim kanımızda var. Ronaldo Luis Nazario de Lima

01 Neymar Jr'ın büyüdüğü mahalle

Neymar Jr 'ın büyüdüğü mahalle, Brezilya'nın ünlü favela bölgeleriyle ilgili yaygın algıda yer alan o klişe ve tehlikeli görüntüden oldukça uzak. Bunun yerine, Neymar Jr'ın çocukluğunu geçirdiği sokaklar Brezilya'ya özgü canlı ve enerjik atmosferle dolup taşıyor. Bu atmosferi tanımlayan en doğru ifade ise belki de Brezilya'nın kendine has büyüsü.

Neymar'ın çocukken yaşadığı ev © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Now entering Praia Grande © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Football boots hang from an electricity wire © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Brezilyalı yıldızın ilk adresi © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Neymar da onlardan biriydi © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Yarı sönük bir topla yalınayak futbol oynayan çocuklar sokaklarda koşuşturuyor; aralarındaki en küçük çocuk bile muhtemelen sizden daha iyi futbol oynuyor. Tavırları her hareketlerine yansıyan gençler bisikletlerine ikişerli biniyor. Otomobiller camları açık şekilde yavaşça ilerlerken hoparlörlerden Brezilya hip-hop'u yükseliyor. Bu sokaklar canlı, gerçek ve Neymar Jr'ın büyüdüğü sokakların ta kendisi.

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“Bu mahalle henüz bu kadar gelişmemişken burada yaşıyorduk,” diyor Neymar Sr. “Sosyoekonomik açıdan oldukça düşük seviyede bir mahalleydi. Hatta tüm şehrin çöplerini döktüğü bir çöp alanı hâlâ buradayken de burada yaşıyorduk. Bu çok eski bir dönem değil; yaklaşık 2000 yılıydı. Neymar profesyonel olmadan önce, yaklaşık 2008'e kadar burada yaşadık. Bu toplumun içinde yaşadık. Bu insanların her gün karşı karşıya kaldığı gerçeklikleri birebir deneyimledik.”

Neymar Jr'ın çocukluk evi, birkaç sokak ötedeki eski çöp alanının yakınında, Projeto Instituto de Neymar Jr'ın arkasındaki sakin bir sokakta yer alıyor. Çevresindeki diğer evler gibi dikkat çekmeyen, sıradan bir yapı görünümünde.

Neymar Jr'ın dünya çapındaki ününe rağmen mahallede ona dair belirgin bir iz bulunmuyor. Ünlü futbolcuyu hatırlatan bir tabela, bayrak ya da anıt göze çarpmıyor.

Mahalle harap durumda değil; aksine farklı yapı malzemeleri ve yüksekliklerdeki binaların oluşturduğu karmaşık bir görüntüye sahip. São Paulo'dan aşağı doğru uzanan vadileri kaplayan yemyeşil ormanlar ve uzun sahilleriyle bilinen Praia Grande'nin tamamına yayılan altın renkli, hafif tozlu bir ışık bu bölgeyi de sarıyor.

Children playing football in the streets © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Neymar Jr.’s childhood neighbourhood in Brazil © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Neymar Jr.’s primary school in Praia Grande © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Kids play football outside Neymar Jr.’s old house © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool The bridge leading to Neymar Jr.’s childhood town © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

02 Neymar Jr'ın ilk yılları

Peki Neymar Jr adındaki küçük bir çocuk, Praia Grande sokaklarından çıkarak Barcelona'nın ve dünyanın en büyük stadyumlarına uzanan yolculuğa nasıl başladı?

“Onu çok küçük yaşlardan itibaren her zaman hayallerinin peşinden gitmesi için yetiştirdik,” diyor babası. “Neymar ile yaptığım ilk sözleşme 12 yaşındaykenydi. O anda, bu sözleşme yalnızca sportif eğitim için yapılmış olsa da onun futbol kariyeri yapacağını hissetmiştim.” Ancak sözleşmelerden, profesyonel kramponlardan ve üzerinde adı yazan formalarından önce Neymar Jr da diğer çocuklar gibiydi — en azından bir noktaya kadar.

Baba Romario'yu andırıyor sanki? © Instituto Projeto Neymar Junior Roberto Antonio dos Santos “Betinho” © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Neymar Sr. smiles in front of Neymar Jr. likeness © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Neymar'ın da yolu bu atariden geçmiş! © Instituto Projeto Neymar Junior

“Her çocuk gibi mutlu bir çocuktu. Masumdu ve her zaman eğlenmeye, oyun oynamaya istekliydi — gerçi çoğu zaman bir futbol topuyla. Eşimle birlikte Neymar'ın ve kız kardeşinin doğal şekilde büyümesine, gerçekten mutlu olabilecekleri seçimleri yapabilmelerine izin vermemiz gerektiğini düşünüyorduk. Bu yüzden çocukken her şey olmak istiyordu: Superman, Power Rangers... Çok hareketli bir çocuktu; aslında bugün de hâlâ öyle!” diyor Neymar Sr.

03 Neymar Jr'ın yeteneği ilk ne zaman keşfedildi?

Neymar Jr da birçok çocuk gibi günlerini hayal gücünün peşinden giderek geçiriyordu. Ancak onu yaşıtlarından ayıran bir özellik vardı: Futbol oynarken ve topa dokunduğunda ortaya çıkan doğal yeteneği.

Topla olan ilişkisi çok erken yaşlarda, yaklaşık üç yaşındayken başladı. Tıpkı yürümek ya da konuşmak gibi küçük yaşta öğrenilen beceriler zamanla kişinin doğal bir parçası haline gelir. Neymar Jr'ın yeteneğini keşfeden kişi de bunu onu ilk izlediği anda fark etti.

“Neymar'ı ilk kez 1998 yılında São Vicente'de düzenlenen bir plaj futbolu maçında gördüm,” diyor Neymar Jr'ın ilk antrenörü Betinho. “Tribünlerin arasında koşan altı yaşındaki bir çocuk dikkatimi çekti. Sahip olduğu yetenek, çeviklik ve koordinasyon beni etkiledi. Çünkü orada yaşayacağı herhangi bir düşüş ciddi, hatta kötü bir kırığa yol açabilecek türdendi.”

The beach of Praia Grande © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Neymar Jr. playing football as a young boy © Instituto Projeto Neymar Junior Neymar Jr. runs on to the field for football match © Instituto Projeto Neymar Junior Neymar'ın ilk lisansı © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

04 Futbol sahası Neymar Jr'a her zaman mutluluk verdi

Elbette babasının da profesyonel olarak futbol oynamış olması ona yardımcı oldu. Ancak sahip olduğu çeviklik ve doğal yetenek yıllar içinde onunla birlikte gelişmeye devam etti. Bunlara ek olarak Neymar Jr'ın futbola duyduğu gerçek sevgi de hiçbir zaman değişmedi.

“Futbol sahası Neymar Jr'ın mutluluğudur. Ona bir futbol sahası verdiğinizde mutlu olur,” diyor Neymar Sr. “Brezilya'da ya da bugün Barcelona'da olması fark etmez. Neymar'ın neşesini korumasını sağlayan şey budur. Biz de her zaman elimizden geldiğince onun yanında olmaya çalışıyoruz.”

Futbola duyduğu bu sevgi, onu Neymar Jr's Five adlı beşe beş futbol turnuvasını hayata geçirmeye de yöneltti. Turnuvanın ilk organizasyonu 40'tan fazla ülkede düzenlendi; yaklaşık 10 bin takım ve 65 bin katılımcı etkinlikte yer aldı. Dünya finali ise Neymar Jr'ın enstitüsünde gerçekleştirildi.

Brezilya da Neymar Jr'ı bugün olduğu oyuncuya dönüştüren unsurlardan biri oldu. İlk antrenörünün anlattığı gibi Neymar Jr, Brezilya futboluna özgü bir akıcılığı ve ritmi ifade eden "ginga" ile oynuyor. Oyun tarzı, stadyumlardaki tezahüratlar kadar ritmik bir yapıya sahip.

“Çalıştırdığım çocukların hiçbiri Neymar'ın sahip olduğu özelliklere sahip değildi. Çok hızlı hareket ediyor. İşte bu 'ginga'. Fiziksel yapısına sahip oyuncularda görülen, rakibini aldatabilme, çalım atabilme ve vücudunu çok rahat kullanabilme yeteneği. Onda bu özellik var. Bu Brezilyalılara özgü bir şey; her Brezilyalının doğuştan sahip olduğu bir özellik.”

Bir yıldız doğuyor! © Instituto Projeto Neymar Junior Neymar, babasının takımıyla poz veriyor © Instituto Projeto Neymar Junior A newspaper clipping from Neymar Jr’s childhood © Instituto Projeto Neymar Junior Santos Futbol Clube where Neymar Jr. played © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

05 Doğup büyüdüğü yere değer katmak

Ancak Neymar Jr hakkında onu tanımlayan başka bir özellik daha var. Bu özellik doğrudan Brezilya kültürüyle ilgili olmasa da karakterinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Neymar Jr, ulaştığı başarıya rağmen ailesine ve arkadaşlarına yakın kalmayı hiç bırakmadı.

“Enstitümüzdeki Instituto [Projeto Neymar Jr] değerler; saygı, takım çalışması ve birbirimizi sevmektir. Neymar da her zaman böyle biri oldu,” diyor Betinho. Bu yaklaşım, Neymar Jr'ın büyüdüğü mahallede Instituto Projeto de Neymar Jr'ı kurmasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

“Bunu yaşadığı topluluğa sunmak istedi,” diyor Neymar Jr'ın babası. “Bu insanların bulunduğu yerde, onların gerçekliğini biraz olsun değiştirmek ve daha iyi hale getirmek istedi.”

06 Brezilya'nın büyüsü devam ediyor

Neymar da sahaya çıkacak! © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Brezilyalı yıldız, burada da işini ciddiye aldı! © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Neymar Jr's Five'da bir dünya yıldızı © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Neymar Jr'ın sıra dışı bir yeteneğe sahip olduğu ve milyarlarca insan arasından sıyrılan özel bir isim olduğu konusunda şüphe yok. Ancak bir o kadar açık olan başka bir gerçek daha var: Brezilya'daki çocukluğu ve yetiştiği çevre, onun bugün olduğu oyuncuya dönüşmesinde belirleyici rol oynadı.

Brezilya'nın o kendine özgü enerjisi olmasaydı, Praia Grande'deki çocukluk evinin önünde geçirdiği sayısız saat boyunca düşüp kalkmasaydı, topa vurup çalım atmasaydı ve o eski futbol topuyla durmadan oynamasaydı, Neymar Jr bugün bildiğimiz oyuncu olmayacaktı.

07 Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda: Yolculuk henüz bitmedi

Mayıs 2026'da, Santos formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar Jr'ın yaklaşan Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna çağrıldığını açıkladı. "Neymar konusunda yalnızca fiziksel durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü onun yeteneği tartışılmaz." dedi.

Bu turnuva, Neymar Jr'ın futbolun en büyük sahnesindeki dördüncü Dünya Kupası deneyimi olacak. Daha önce 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda da Brezilya'yı temsil eden yıldız oyuncu, 128 maçta attığı 79 golle Brezilya tarihinin en golcü futbolcusu konumunda.

Neymar Jr, şimdi ise ülkesine 2002'den bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıran takımın liderlerinden biri olmayı hedefliyor.