© Diego Sanches/Red Bull Content Pool
Futbol
Neymar Jr'ın maç günü rutini: Maç öncesi beslenme ve maç sonrası ritüeller
Neymar Jr bir maç günü gerçekten ne yapar? Brezilyalı süperstar, maç öncesi rutinlerinden şaşırtıcı bir gece ritüeline kadar televizyonda görmediğiniz alışkanlıklarını açıklıyor.
Profesyonel bir futbol maçından önce ve sonra perde arkasında neler olduğu taraftarlar için genellikle bir gizemdir. Neyse ki bizler için Neymar Jr, bir günene bakış sundu; antrenman sahasındaki erken hazırlıklardan bitiş düdüğünden sonra nasıl gevşediğine kadar tüm detaylar burada!
Resmi YouTube kanalında paylaşılan görüntülerde Brezilya ve FC Santos forveti, Remo'ya karşı oynayacağı karşılaşma öncesinde maç gününün her adımını ayrıntılarıyla anlatıyor ve sahadaki performansını şekillendiren fiziksel, zihinsel ve kişisel ritüelleri ortaya koyuyor.
Antrenman sahasında sakin bir başlangıç
Neymar Jr maç gününe Santos antrenman merkezinde start veriyor ve hazırlıklar başlama vuruşundan çok önce başlıyor. Neymar Jr burada rahatlamak ve odaklanmak için sessiz bir alan sunan, otel gibi düzenlenmiş özel bir odaya yerleşiyor.
Burası kişisel dokunuşu olan bir alan. Odada kendisine ait bazı eşyalar ve hatta artık nadiren kullandığını söylese de bilgisayarlı bir masa bile var.
Tedavi, iyileşme ve ekip bağları
Rutininin önemli bir parçası da fizyoterapi ziyaretleri. Hem antrenmanlardan hem de maçlardan önce bu adımı çok önemli olarak tanımlıyor ve bacağından tedavi görüyor.
Bu anlar aynı zamanda oyuncuların bir araya gelip sohbet ettiği ve zihinsel olarak birlikte hazırlandığı gayri resmi takım kaynaşması olarak da geçiyor. Takımın fiziksel olarak hazır olmasını sağlamak için hafif antrenmanlar, hareketlilik çalışmaları ve aktivasyon egzersizleri yapılıyor.
Neymar Jr maçtan önce ne yiyor?
En dikkat çeken detaylardan biri de Neymar Jr'ın maç öncesi yediği yemek. Neymar Jr, takım büfesinden genellikle aşağıdakileri içeren dengeli bir tabak tercih ediyor:
- Sığır eti
- Makarna
- Farofa (kızarmış manyok / Brezilya mutfağına ait bir yemek)
Bu kombinasyon, maksimum performans için gereken protein, karbonhidrat ve enerjiyi sağlıyor.
Maç öncesi zihinsel hazırlık: aile, inanç ve odaklanma
Eski Barcelona ve PSG forveti stadyuma gitmeden önce kişisel bir ritüelini paylaşıyor ve kısa bir görüşme için babasını arıyor. Soyunma odasına girdikten sonra bir süre dua ediyor ve başlama vuruşundan önce kendini topraklıyor.
Dışarı çıkarken taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılanıyor ve ailesi de tribünlerden onu izliyor; bu da tüm olaya duygusal bir motivasyon katıyor.
Neymar Jr maçtan sonra nasıl sakinleşiyor?
Remo karşısında alınan 2-0'lık galibiyete rağmen, Neymar Jr'ın sarı kart görmesi ve karardan dolayı hayal kırıklığını ifade etmesine dayanarak maç gerilimsiz geçti diyemeyiz. Yoğun bir günün ardından ailesiyle yeniden bağ kurmak için eve dönüyor, ancak rutin burada bitmiyor.
Gevşemek için en sevdiği yollardan biri şaşırtıcı bir şekilde oyun oynamak. Brezilyalı yıldız, rahatlamak ve stres atmak için arkadaşlarıyla çevrimiçi oyun oynadığı özel oyun odasına gidiyor.
Sonuca odaklanmak için çok az zamanı olan Brezilyalı yıldız, ertesi sabah antrenman merkezine geri dönüyor ve profesyonel futbolun en üst seviyesindeki hayatı tanımlayan durmak bilmeyen döngüye devam ediyor.
Neymar Jr bizi bir izin gününde kendisine katılmaya davet ederken, modern futbolun en büyük oyuncularından birinin hayatı hakkında daha fazla bilgi edinin.