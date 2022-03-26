Nicole Gibson: "Hedefimiz dünyayı değiştirecek bir yol bulmak"

Nicole Gibson: Workshop'ta da bahsettiğim üzere, bence birçok yönden yeni bir rönesans yaşıyoruz. Hayata, işimize ve sistem tasarımlarına yaklaşımlarımız, bilgiyi yönetim biçimimiz, hepsi yeniden düşünülmek durumunda. Kendi şirketimde ekibimle de evrimsel bir kavşakta olduğumuzu konuşuyoruz. Gelecekte bilgi üzerinde hiçbir mahremiyetin olmadığı ve tamamen merkezi bir gücün yönettiği distopik bir dünyada yaşayabiliriz, diğer taraftan fırsat eşitliğinin olduğu ve gücün insanlara verildiği alternatif bir dünyada da yaşayabiliriz. Ben şu an için daha ütopik görünen versiyonu yaratmak için çalışıyorum. Bu, farklı düşünmeyi ve risk almayı gerektiriyor. Zamanında Red Bull'un global marka stratejistlerinden biriyle çalışmıştım. Ona bir markayı bu seviyede mükemmelleştirmenin yolunu sormuştum ve verdiği cevabı hiç unutmuyorum. Bana "Ne zaman bir müşteriyle konuşsam ona 'Red Bull sizi nasıl kanatlandırabilir?', diye soruyorum" demişti. Bu kendi şirketim hakkında düşünce tarzımı değiştiren bir andı. Biz de bunun bir versiyonu olarak kendimize "Dünyayı daha sevgi dolu bir hale getirmek için ne yapabiliriz?" diye soruyoruz. İlerde distopik bir dünya da olsa ütopik bir dünya da olsa Red Bull'un burada yaptığı şey bugün için tam da yapılması gereken şey.