Nicole Gibson: "Hedefimiz dünyayı değiştirecek bir yol bulmak"
Love Out Loud hareketine öncülük ediyorsun. Bu hareket nasıl ortaya çıktı?
Aslında Love Out Loud'u kurmadan önce bir kitap yazmıştım. Avustralya'da federal hükümet için sağlık hizmetleri bütçesi ve zihinsel sağlık alanlarında komisyon üyeliği ve danışmanlık yapıyordum. O dönemde hükümet yetkilileriyle birlikte taşrada yaşayan yerli çocuklar üzerine çalışmalar yürütüyordum. O çocuklarla büyük bir tutku ve sevgiyle çalışırken harika şeyler olmaya başladı. Ben sağlık alanında bir mesaj yaymaya çalışıyordum. Eğer birbirimizi sevmekten ve birbirimizle iletişim kurmaktan kaçınmazsak dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip olabileceğimizi düşünüyordum. Ancak daha sonra fark ettim ki mesaj sağlık alanından çok daha büyük bir şeyi kapsayabilirdi. Tüm dünya için tüm insanlık için bir mesaj verilebilirdi. Sağlık alanında bir uzmanken, bir sevgi elçisi olma kararını vermek çok büyük bir değişiklikti. İşimi bıraktım ve kitabımı yazdım. Kitap sayesinde bir yıl içinde 40'tan fazla ülkeden "Love Out Loud" mesajını destekleyen takipçilerimiz oluştu.
Harika şeylerin gerçekleştiğinden bahsettin. Örnek verebilir misin?
Elbette. Yolculuğumun başlangıcında Avustralya'da 300'den fazla topluluğu ziyaret ettim. Bunu yaparken amacım zihinsel sağlık konusunda topluluklara destek vermekti. Gittiğim yerlerde bazı okullarda eğitime devam oranı sadece %15'ti. Bir birinci dünya ülkesi için %15 oranı çok düşük. O öğrencilerle ve topluluğun önde gelenleriyle çalışmaya başladım ve onlara kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir alan sağladım. Topluluklardaki genel anlayış çocukların okulda sıkıldığı ve bu nedenle okula gitmek istemedikleri yönündeydi. Ancak daha sonra ortaya çıktı ki çocuklar kendilerini güvende hissetmiyorlardı. Yetkililerle birlikte gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra okullara devam oranı %70-80'lere çıktı. En nihayetinde insanları herhangi bir yargıdan bağımsız olarak sevme prensibiyle hareket edildiğinde alınan sonuçlar bana ilham verdi ve bu prensibin iş geliştirme alanında da kullanılabileceğini düşündüm.
Eğer içinizde bir his varsa onu başarıya ulaşmak kaçınılmazmış gibi düşünerek takip edin
Love Out Loud kapsamında nihai hedeflerin neler?
Nihai hedefimiz yeterli çoğunluğa ulaşmak. Fizik bilimine göre bu %4'lük bir kesim. Zamanında bir mentörüm bana şunu söylemişti: "İyi bir fikriniz olabilir. Ancak dünyayı değiştirmek sörf yapmak gibidir. İyi bir fikre doğru zamanda sahip olmalısınız." Bu benim düşünce tarzımı ciddi anlamda değiştirdi. Love Out Loud'u kurduğumda hedefimiz dünyayı değiştirecek bir yol bulmaktı. Fizik bilimi %4 diyor. Bu da 350 milyon kişi demek. Bu kadar kişiye ulaşırsak dünyayı değiştirecek bir dalga yakalayabiliriz.
"İşiniz nasıl ölçeklendirirsiniz?" başlıklı workshop'taki konuşmacılar arasında yer alıyorsun. Bu workshop'ı bize nasıl özetlersin?
Burada öğrencilere vermek istediğim mesaj şu: Eğer içinizde bir his varsa onu başarıya ulaşmak kaçınılmazmış gibi düşünerek takip edin. En kötü senaryoyu düşünmeyin. Peşinden gitmek istediğiniz şeye tamamen inanın. Yaptığınız şeye sevgi ve iyi niyetle yaklaşın.
Red Bull Basement Dünya Finali için İstanbul’dasın. Red Bull Basement hakkında neler düşünüyorsun?
Burada gerçekleştirdiğiniz şeyi seviyorum. Kariyerimde çalıştığım ikinci şirkette lise öğrencilerine girişimcilik üzerine eğitimler veriyorduk. Onlardan sunumlar istiyorduk. Bana o günleri hatırlatıyor. Elbette, siz bunu çok daha çeşitlilikle global bir düzlemde gerçekleştiriyorsunuz. Girişimciliği gençlere tanıtmak, risk almayı öğretmek ve onların fikirlerini desteklemek hem de hayatlarının bu evresinde... Bence bu en sonunda dünyayı kurtaracak olan şey.
Burada karşılaştığın projeler içinde dikkatini çekenler oldu mu?
Şu anda aralarından bir favori seçemem. Ama buraya gelirken şans eseri Avustralya ekibiyle aynı taksiyi paylaştık. Onların güneş enerjisini kullanmak üzerine geliştirdikleri fikir oldukça iyi. Eğer Avustralya'da büyüdüyseniz bunu anlayabiliyorsunuz.
Eklemek istediğin şeyler var mı?
Workshop'ta da bahsettiğim üzere, bence birçok yönden yeni bir rönesans yaşıyoruz. Hayata, işimize ve sistem tasarımlarına yaklaşımlarımız, bilgiyi yönetim biçimimiz, hepsi yeniden düşünülmek durumunda. Kendi şirketimde ekibimle de evrimsel bir kavşakta olduğumuzu konuşuyoruz. Gelecekte bilgi üzerinde hiçbir mahremiyetin olmadığı ve tamamen merkezi bir gücün yönettiği distopik bir dünyada yaşayabiliriz, diğer taraftan fırsat eşitliğinin olduğu ve gücün insanlara verildiği alternatif bir dünyada da yaşayabiliriz. Ben şu an için daha ütopik görünen versiyonu yaratmak için çalışıyorum. Bu, farklı düşünmeyi ve risk almayı gerektiriyor. Zamanında Red Bull'un global marka stratejistlerinden biriyle çalışmıştım. Ona bir markayı bu seviyede mükemmelleştirmenin yolunu sormuştum ve verdiği cevabı hiç unutmuyorum. Bana "Ne zaman bir müşteriyle konuşsam ona 'Red Bull sizi nasıl kanatlandırabilir?', diye soruyorum" demişti. Bu kendi şirketim hakkında düşünce tarzımı değiştiren bir andı. Biz de bunun bir versiyonu olarak kendimize "Dünyayı daha sevgi dolu bir hale getirmek için ne yapabiliriz?" diye soruyoruz. İlerde distopik bir dünya da olsa ütopik bir dünya da olsa Red Bull'un burada yaptığı şey bugün için tam da yapılması gereken şey.