Milos'ta Bir Wakeboard Macerası

Bir gemi enkazında akrobatik hareketler yapmayı ve hem suda hem de karda performans göstermeyi içeren bir özgeçmişi var Nikolas Plytas'ın. Su sporlarının vizyoner sporcusunun yeni fikri, denizle olan güçlü bağlantısını tasvir edecek bir video oluşturmaktı ve bunu nerede yapmak istediğini biliyordu. Mekan, tebeşir beyazı kayalar, bükülmüş mağaraların yanı sıra suyun mavisiyle tezat oluşturan bir ay manzarasının bulunduğu Milos'taki Yunan kıyılarıydı.

Plytas, “Hayallerimi burada gerçekleştirme fikri büyülü bir şeydi” diyor. fakat bir sorun vardı. Bu işi nasıl kotaracaktı? İlk başta, Plytas tam olarak ne yapması gerektiğinden emin değildi. Plytas, "Sonra yattım ve uyuyamadım. Tüm gece boyunca bir parkur oluşturdum" diye o anı hatırlıyor. "Ayağa kalktığımda, yapmak istediğim tüm çekimler kafamdaydı ve onları aynen yazdım."

Hayatımda hiç bu kadar agresif bir board kullanmamıştım Nikolas Plytas

Plytas, "Çekimler için her şeyi olabildiğince hızlı yapmam gerektiğini biliyordum, bu yüzden board'un hızlı tepki veren, hızlı gidebilen ve yüksek atlayışlara izin veren bir yapıda olması gerekiyordu" diye ekliyor.

Milos Adası'ndaki Gerakas sahili © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Plytas, Sarakiniko sahilinde © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

"Luna Rossa bir şekil buldu ve onu ilk gördüğüm andan itibaren hoşuma gitti. Board, alışılmış bir wakeboard'dan daha dar ve daha keskin kenarlara sahip. Tam olarak kontrol etmek gerçekten zor," diyor Plytas. Tasarım için ilham kaynağının snowboard, sörf ve su kayağı gibi çeşitli sporları içerdiğine dikkat çekiyor.

Hayallerimi burada gerçekleştirme fikri büyülü bir şeydi Nikolas Plytas

Board'u deneme zamanı gelince Plytas bir itirafta bulunuyor: Hayatımda hiç bu kadar agresif bir board kullanmamıştım. Ama alıştktan sonra verdiği tepki çok hoşuma gitti. Sonunda, vücudumun bir parçası gibi hissettim.”

Proje ayrıca yoğun bir fiziksel kondisyon gerektiriyordu: "Çok fazla etken var, bu yüzden kendime verdiğim yaratıcı zorluğun üstesinden gelmek için gerçekten iyi antrenman yapmak zorunda kaldım. Yaptığım atlayışların etkisini absorbe edebilmek için bacaklarımı ve belimi çok fazla güçlendirdim"

Çekimlerde elektrikli vinçler kullanıldı © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Plytas arşa yükseliyor © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Toplamda, 90 saniyelik videonun çekilmesi dört tam gün sürdü ve Plytas, onları mükemmelleştirene kadar performansını tekrarladı. “Süper yorucuydu, ancak sahne arkasındaki tüm ekip harikaydı ve çok iyi odaklandık. O parkuru tasarlarken, başlangıçta yapmayı planladığım her şeyi yaptım ve son derece mutluyum."