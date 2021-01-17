Nirmal Purja, Kış Koşullarında K2'ye Tırmanarak Tarihe Geçti

Red Bull sporcusu Nepalli dağcı Nirmal Purja bir kez daha imkansız görünen bir görevin altından başarıyla kalktı. Eski bir Gurka ve İngiliz Kraliyet Donanması mensubu olan Purja, dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'ye kış ayında başarıyla tırmanan ilk dağcı oldu.

Bugüne kadar imkansız görünen ve dağcılık tarihinin "son büyük meydan okuması" olarak adlandırılan bu kış tırmanışında, Purja ve ekibi, resmi olarak 16 Ocak 2021'de yerel saatle 17:00'da zirveye ulaşmayı başardı.

İmkansızı başarmak © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

İnanılmaz bir serüvendi. Ekip olarak zorlu kış koşullarında K2'nin zirvesine ulaşabildiğimiz için çok gururluyum Nirmal Purja – Nepalese mountaineer

Nepal dağcılık topluluğu için ayrıca çok özel bir önemi olan bu sansasyonel anda, tüm ekip Nepal milli marşını söyleyerek zirveye aynı anda adımını attı.

"İnanılmaz bir serüvendi. Ekip olarak zorlu kış koşullarında K2'nin zirvesine ulaşabildiğimiz için çok gururluyum. İmkansızı mümkün kılmak için bu yola çıkmıştık. Sadece Nepal tırmanış camiasıyla değil, dünyanın dört bir yanındaki dağcılarla bu anı paylaşabilmek onur verici."

"Doğanın her zaman söyleyecek daha büyük şeyleri vardır ancak o zirveye çıkmak ve doğanın kudretine şahit olmak inanılmaz bir duygu. İnsanlık tarihine bir katkıda bulunduğumuz ve yardımlaşmanın, takım çalışmasının, pozitif tavrın limitlerin aşılmasını sağlayabileceğini gösterdiğimiz için çok gururluyuz."

Nirmal Purja tarihe geçmeyi başardı © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Zirvesi deniz seviyesinin 8.611 metre yukarısında bulunan K2, 8000 metre ve üzerinde olup kış ayında tırmanılamayan tek dağ olma özelliğini taşıyordu. Doğrusu, vahşi hava koşulları nedeniyle kışın bu tırmanışın gerçekleştirilebilmesi dağcılık çevreleri tarafından imkansız olarak görülüyordu.