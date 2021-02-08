Nirmal Purja ile Tanışın: İmkansızı Mümkün Kılan Dağcı

Konu dağcılık ise Nirmal Purja için olasılıklar sonsuz bir hale dönüşüyor. 2012 yılında Lobuche'deki ilk tırmanışının ardından önüne çıkan her meydan okumanın hakkından gelmeyi başaran Purja, bu süreçte birçok rekorun da sahibi oldu.

2019 yılında, dünyanın 8000m üzeri yükseklikteki 14 dağına 7 ay içinde tırmanmayı hedef olarak belirleyen Purja, daha önce bunu başaran dağcının yaklaşık 8 yılda bu hedefe ulaştığını biliyordu. Purja, ise bunu sadece 6 ay ve 6 günde başardı. Bu büyük hedefin son halkası K2'ydi. Deniz seviyesinden 8611m yükseklikte bulunan zirveye 16 Ocak 2021'de, yerel saatle 17:00'da ulaşan Purja, aynı zamanda K2'ye kış şartlarında tırmanmayı başaran ilk dağcı oluyordu. Purja ile bu unutulmaz başarıyı ve bundan sonraki hedeflerini konuştuk.

Bir dağa kışın tırmanmak ile yazın tırmanmak arasındaki üç temel fark nedir?

Birincisi, kışın aşırı soğuk olması elbette. Hava şartlarının hayli zorlayıcı olması ve bu şartlarda tırmanışçının tam performansını yansıtabilme kabiliyeti de diğer etmenler.

Nirmal Purja tarihe geçmeyi başardı © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Senin hikayen bu zor zamanlarda dünyanın geri kalanına küçük bir umut ışığı oldu. Nepalli diğer dağcılarla birlikte böyle bir başarıya imza attığın için neler hissediyorsun?

Bu macera her zaman hayatımın en özel anlarından biri olarak kalacak. Burada ulaştığımız şey kişisel bir başarı değil. Bu anı dünyanın geri kalanıyla paylaşabildiğimiz için büyük bir gurur yaşıyorum. Herkese bu zor zamanlarda pozitif bir mesaj aktarabildik: Bir takım olarak el ele verildiğinde insanın sınırlarını zorlamak ve imkansız görüneni başarmak mümkün.

Tırmanışa başlamadan önce seni en çok korkutan şey neydi ve tırmanış sırasında en çok zorlandığın şey ne oldu?

Parmağımın bir kısmında soğuk yanması oluştu ve Kamp 2'ye (6600m) kadar tam olarak ortama uyum sağlayamadı. Aslında tırmanış esnasında en zorlandığım an diye bir şeyden bahsedemeyiz çünkü tırmanışın tamamı bu tanıma uyuyor.

İmkansızı başarmak © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Everest'le karşılaştırıldığında K2'i bu kadar özel kılan ne?

Geride kalan son büyük meydan okumaydı bu. Everest'e daha önce kış şartlarında tırmanılmıştı ancak K2'de bu ilk kez gerçekleşti.

Sınırlarımı zorlamayı seviyorum Nirmal Purja Mountaineering Böyle bir başarının ardından zihinsel ve fiziksel olarak kendini nasıl hissediyorsun? Harika hissediyorum. Tüm takım arkadaşlarım eve sağlıklı bir şekilde döndü ve zaten en önemli şey de bu.

Nirmal Purja, Everest'te © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Peki ekibini nasıl seçtin? Bu maceranın olumlu sonuçlanmasındaki rolleri aşikar...

Kış şartlarında K2'nin hiç şakası yok. Dolayısıyla ekibi seçerken sadece fiziksel özelliklerini değil, zihinsel sağlamlıklarını da göz önünde bulunduruyoruz. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu başarı bir takım performansının sonucu.

Project Possible adını verdiğin hedefe K2 tırmanışıyla birlikte ulaşmak sana neler kattı?

8000 metrenin üzerindeki 14 zirveye tırmanmak, hem de bunu 6 ay gibi bir sürede yapmak elbette kolay değil. Bu süreçte birçok tecrübe edindim ve her anından çok şey öğrendim.

Peki senin için sırada ne var?