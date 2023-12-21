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SÖRF

No Contest: Tahiti

No Contest'in son bölümü Teahupo'o, Tahiti'de. Videoyu izleyin ve yerel sörfçü Michel Bourez'den başlangıç için sörf taktikleri alın.
Yazar: Chris Binns
6 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Michel Bourez

Michel Bourez is known as 'The Spartan' in the surfing world for good reason; his supreme physique and surfing prowess make him a warrior out on the ocean.

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Kauli Vaast

Born and raised in Tahiti, Kauli Vaast might just be the best up and coming all round talent in the world.

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Dünyanın dört bir yanındaki sörfçüler Tahiti'yi uzun zamandır listelerinin başında tutuyor. Polinezya adası sörfün en güzel kültürlerinden birine ev sahipliği yapıyor ve sörfün en ünlü, en korkulan ve en korkutucu dalgalarından bazılarına merhaba diyor.
Akıllara durgunluk veren 1998 Gotcha Pro'nun Tahiti köyü Teahupo'o'yu haritaya ilk kez koymasından bu yana, sörfçüler Kafatası Duvarı olarak bilinen vahşi resif kırılmasına hayran kaldılar. Son 25 yılın en büyük dalgalarından bazılarına Tahiti'de hem kürek hem de PWC ile binildi.
Teahupo’o, Tahiti

Teahupo’o, Tahiti

© Domenic Mosqueira

2024 yılında Teahupo'o, Fransa'nın meşhur Güney Pasifik resif geçidinin Oyunların ev sahibi sörf mekanı olacağını ilan etmesinin ardından spot ışıklarının altına itilecek. Dünyanın gözü sadece adanın sörf potansiyeline değil, aynı zamanda inanılmaz güzelliğine, misafirperver insanlarına ve burayı bu kadar özel kılan yaşam tarzına da odaklanacak.
Ashton Goggans and Peva Levy in Teahupo'o for No Contest Season 8 2023

Peva Levy shares a little inside knowledge

© Duda Saracura/Red Bull Content Pool

No Contest'in son bölümünde sunucu Ashton Goggans, Oyunların bu cennet parçası üzerinde yaratacağı etkiyi mikroskopla incelemek için Pasifik ötesi hac yolculuğunu Teahupo'o'ya yapıyor.
Papeete'ye indikten sonra sörfün güçlü isimleri Kauli Vaast, Michel Bourez, Vahine Fierro ve Eimeo Czermak ile görüşüyor. Ardından The End Of The Road'da ilk sörfü yaptığını iddia eden Peva Levy ile buluşuyor ve bölgenin en sevilen iki modern sunucusu Tereva David ve Tahurai Henry ile adaların manasına dokunmak ve Tahiti'yi neyin harekete geçirdiğini öğrenmek için bağlantı kuruyor.
Surfer Tahurai Henry rides the tube at Teahupo'o in Tahiti

Host-with-the-most Tahurai Henry walks it like he talks it

© Domenic Mosqueira

No Contest şehirden ayrıldıktan sonra, Teahupo'o ile olan aşk ilişkisi hakkında konuşmak için yerel güç merkezi Michel Bourez'i yakaladık. Kendisiyle yaptığımız özel röportajı aşağıda okuyabilir ve No Contest'in son bölümünü sayfanın üst kısmındaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
No Contest'in bu özel bölümü, sörfün en özel köşelerinden birinin hayatında önemli bir döneme denk geliyor. Sörf gezegeninin en sevilen köşesinde her şeyin yolunda gitmesini umuyor ve programı bir araya getirmekten bizim kadar keyif aldığınıza inanıyoruz.
Michel Bourez'in Leroy Bellet tarafından fotoğrafı çekildi...

Michel Bourez'in Leroy Bellet tarafından fotoğrafı çekildi...

© Leroy Bellet

Merhaba Michel, bize Teahupo'o hakkında her şeyi anlat.

Michel Bourez: Dünyada en sevdiğim dalga! Süper güçlü, güzel ve tehlikeli. Dünyada kumsaldan kürek çekerek hayatınızın en iyi dalgasını alabileceğiniz ya da hayatınızın en kötü silip süpürmesini yaşayabileceğiniz çok fazla yer yok. Orada birçok duyguyu aynı anda yaşarsınız.

Sörfte oldukça iyi olduğunuzu ve bundan bir kariyer yapabileceğinizi ilk ne zaman fark ettiniz?

Hiçbir zaman sörfte gerçekten iyi olduğumu düşünmedim, sadece kendime daha iyi olmam ve gelişmeyi asla bırakmamam gerektiğini söyledim. Okuldan mezun olduktan sonra, 17-18 yaşlarındayken, kendime 'Tamam, gidip çalışmak istemiyorum ve profesyonel bir sörfçü olma potansiyeline sahip olduğumu hissediyorum ve hayallerimin peşinden gidip Şampiyona Turu'na katılmaya çalışacağım' dedim ve öyle de yaptım ve o zamandan beri dünyayı dolaşıyorum.

Önünüzde uzanan kariyeri hayal edebilir miydiniz?

Asla! Sadece her geçen gün daha iyi olmak istiyordum. Sörfümü geliştirmek ve Avrupalıların, Avustralyalıların ve diğer herkesin seviyesine ulaşmak istedim.

Golden boy Michel Bourez wins in Brazil

Golden boy Michel Bourez wins in Brazil

© Ryan Miller

Pipeline Masters da dahil olmak üzere üç WSL Championship Tour etkinliğine katıldın, Hawaiian Triple Crown'ın her ayağını kazandın ve dört kez ilk 10'a girdin, yani o seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz...

Doğruyu söylemek gerekirse bugünlerde bunu pek düşünmüyorum. Pipeline kesinlikle kariyerimin en önemli olaylarından biriydi; adım her zaman dünyanın en iyi sörfçüleriyle birlikte anılacak ve bunu kimse benden alamaz. Ama şu anda sanki başka bir hayatım varmış gibi hissediyorum. Eskiden yarışırdım ama bugünlerde sadece gezmek ve dalgalar ne zaman iyi olursa o zaman sörf yapmak istiyorum.

The most famous village in the surfing world, Teahupo'o

The most famous village in the surfing world, Teahupo'o

© Ryan Miller

Kalifiye olmak istemenizde Teahupo'o ne kadar rol oynadı?

Teahupo'o dünya turuna katılmak istememin sebebiydi, böylece artık etkinliğe katılmak için denemeler yapmak zorunda kalmayacaktım. Daha sonra, elemeleri geçtiğimde, kendime uyguladığım tüm baskı ve iyi olma isteğiyle her yıl en zor etkinliğim haline geldi. Dünyanın en iyilerini kendi evimde yenebileceğimi kendime kanıtlamak için elemelere katılmak istiyordum ama sonunda önce kendimi yenmem gerekiyordu.

Teahupo'o benim için bir yaşam biçimi; bir yarışma alanından çok daha fazlası. Sörf yapmak isteyebileceğiniz en iyi yerlerden biri ve bugünlerde tek önemsediğim şey bu. Ne zaman iyi bir dalga olsa oradayım ve her zaman da öyle olacağım.

Kauli Vaast and Michel Bourez ride a Red Bull jetski in Tahiti on May 30, 2022.

Kauli Vaast and Michel Bourez – proud Tahitians, proud Olympians

© Domenic Mosqueira/Red Bull Content Pool

Tahiti'de büyümek nasıl bir şey?

Çocukken ya nehirde ya da okyanusta oynardım. Gidip ağaçlardan mango ve muz toplar, doğaya ve etrafınızdaki insanlara saygı geliştirirdim. Kolay bir hayattı, herkes mutluydu ve herkes birbirine yardım ediyordu. Şimdi biri beni her gördüğünde tüm adayı görüyor, bu yüzden kendimle ilgili iyi bir imaj sergilemek çok önemli.

Tahitili olmak, kültürlerini gittikleri her yere götüren, dillerini konuşan, topraklarına bakan, okyanusta vakit geçiren, geldikleri yeri seven, kültürlerini seven ve ailelerini seven biri olmaktır.

Sizi No Contest'te geleneksel bir kürek sörfü yarışında yarışırken gördük - nasıldı?

Eğlenceliydi. Sörf kulübümüzün başkanı olan bir arkadaşım bana bir mesaj göndererek yarışa katılıp katılamayacağımı sordu, ben de 'Elbette, ne istersen yaparım' dedim. Hiç formda değildim, antrenman yapmamıştım ama yine de iyiydim.

Formda olmayan Michel Bourez yine de çoğu insandan daha iyi durumda...

Hayır, doğru değil!

Surfer Mihimana Braye rides a huge barrel at Tahiti's Teahupo'o during a May 2019 swell.

Mihimana Braye holds on as the Teahupo'o shockwave hits

© Shane Grace

Kauli Vaast, Mihimana Bray veya Vahine Fierro gibi yeni nesil Tahitili yeteneklerle ilgileniyor musunuz?

Mihimana ile yaklaşık bir yıldır çalışıyorum. Ona koçluk yapmıyorum çünkü zaten çok iyi sörf yapıyor ama daha çok zihnine giriyorum; nasıl düşündüğünü, nasıl düşünmesi gerektiğini ve Championship Tour seviyesine ulaşmak için ne yapması gerektiğini. Biz iyi arkadaşız ve Mihi'yi çok genç yaşlarından beri tanıyorum, bu yüzden ona yardım etmek istedim.

Kauli'nin benim yardımıma ihtiyacı yok. Kauli ne olursa olsun başarılı olacak. Zaten mükemmel bir standardı var, zaten doğru koçlara sahip, ne yapacağını biliyor. Vahine de aynı şekilde. Onlara başka bir şey getirmeme gerek yok, zaten neler olup bittiğini biliyorlar.

Kauli Vaast rides over the foamball in the tube in Tahiti

Kauli Vaast wrangles the Teahupo'o foamball

© Domenic Mosqueira/Red Bull Content Pool

Oyunların gelecek yıl Tahiti için ne yapacağını düşünüyorsunuz? Teahupo'o ateşlenebilir ve zaman çizelgesinin ilerisinde olması ve Paris'te rekabet edecek başka bir spor olmaması nedeniyle dünya çapında ses getirebilir...

Oyunları izleyen insanların çoğu sörfle ilgilenmeyecek. Elbette sörf hayranları olacak ama geri kalanı bu sporla yeni tanışacak, bu yüzden önemli değil, sadece dalgalara ihtiyacımız var. Birinin varile girdiğini görür görmez çılgına dönecekler! Sonra biri çıkacak ve "Vay canına, bu nasıl olur?" diye kendilerini kaybedecekler. Bu herkes için yeni bir şey olacak ve bence Teahupo'o sörfü bir üst seviyeye taşıyacak.

Jack Robinson rides the tube at Teahupo'o in Tahiti

Jack Robinson stands tall in Tahitian perfection

© Domenic Mosqueira/Red Bull Content Pool

Gelecekte sizi başka neler bekliyor?

Sadece geziniyorum. Evimin tadını çıkarıyorum ve sörften sonra yeni bir hayat yaşıyorum, çocuklarımla ilgileniyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum ve yeni işler kuruyorum. Evde çok fazla antrenman yapıyorum. Tekrar forma giriyorum, zihnimi toparlıyorum ve ne zaman iyi olursa Teahupo'o'da sörf yapıyorum.

Michel Bourez, Teahupo’o

Michel Bourez, Teahupo’o

© Domenic Mosqueira

Bu haberin içinde

Michel Bourez

Michel Bourez is known as 'The Spartan' in the surfing world for good reason; his supreme physique and surfing prowess make him a warrior out on the ocean.

FransaFransa

Kauli Vaast

Born and raised in Tahiti, Kauli Vaast might just be the best up and coming all round talent in the world.

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