No Contest: Tahiti

Teahupo'o dünya turuna katılmak istememin sebebiydi, böylece artık etkinliğe katılmak için denemeler yapmak zorunda kalmayacaktım. Daha sonra, elemeleri geçtiğimde, kendime uyguladığım tüm baskı ve iyi olma isteğiyle her yıl en zor etkinliğim haline geldi. Dünyanın en iyilerini kendi evimde yenebileceğimi kendime kanıtlamak için elemelere katılmak istiyordum ama sonunda önce kendimi yenmem gerekiyordu.

Teahupo'o benim için bir yaşam biçimi; bir yarışma alanından çok daha fazlası. Sörf yapmak isteyebileceğiniz en iyi yerlerden biri ve bugünlerde tek önemsediğim şey bu. Ne zaman iyi bir dalga olsa oradayım ve her zaman da öyle olacağım.