No Contest: Tahiti
Merhaba Michel, bize Teahupo'o hakkında her şeyi anlat.
Sörfte oldukça iyi olduğunuzu ve bundan bir kariyer yapabileceğinizi ilk ne zaman fark ettiniz?
Hiçbir zaman sörfte gerçekten iyi olduğumu düşünmedim, sadece kendime daha iyi olmam ve gelişmeyi asla bırakmamam gerektiğini söyledim. Okuldan mezun olduktan sonra, 17-18 yaşlarındayken, kendime 'Tamam, gidip çalışmak istemiyorum ve profesyonel bir sörfçü olma potansiyeline sahip olduğumu hissediyorum ve hayallerimin peşinden gidip Şampiyona Turu'na katılmaya çalışacağım' dedim ve öyle de yaptım ve o zamandan beri dünyayı dolaşıyorum.
Önünüzde uzanan kariyeri hayal edebilir miydiniz?
Asla! Sadece her geçen gün daha iyi olmak istiyordum. Sörfümü geliştirmek ve Avrupalıların, Avustralyalıların ve diğer herkesin seviyesine ulaşmak istedim.
Pipeline Masters da dahil olmak üzere üç WSL Championship Tour etkinliğine katıldın, Hawaiian Triple Crown'ın her ayağını kazandın ve dört kez ilk 10'a girdin, yani o seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz...
Doğruyu söylemek gerekirse bugünlerde bunu pek düşünmüyorum. Pipeline kesinlikle kariyerimin en önemli olaylarından biriydi; adım her zaman dünyanın en iyi sörfçüleriyle birlikte anılacak ve bunu kimse benden alamaz. Ama şu anda sanki başka bir hayatım varmış gibi hissediyorum. Eskiden yarışırdım ama bugünlerde sadece gezmek ve dalgalar ne zaman iyi olursa o zaman sörf yapmak istiyorum.
Kalifiye olmak istemenizde Teahupo'o ne kadar rol oynadı?
Teahupo'o dünya turuna katılmak istememin sebebiydi, böylece artık etkinliğe katılmak için denemeler yapmak zorunda kalmayacaktım. Daha sonra, elemeleri geçtiğimde, kendime uyguladığım tüm baskı ve iyi olma isteğiyle her yıl en zor etkinliğim haline geldi. Dünyanın en iyilerini kendi evimde yenebileceğimi kendime kanıtlamak için elemelere katılmak istiyordum ama sonunda önce kendimi yenmem gerekiyordu.
Teahupo'o benim için bir yaşam biçimi; bir yarışma alanından çok daha fazlası. Sörf yapmak isteyebileceğiniz en iyi yerlerden biri ve bugünlerde tek önemsediğim şey bu. Ne zaman iyi bir dalga olsa oradayım ve her zaman da öyle olacağım.
Tahiti'de büyümek nasıl bir şey?
Çocukken ya nehirde ya da okyanusta oynardım. Gidip ağaçlardan mango ve muz toplar, doğaya ve etrafınızdaki insanlara saygı geliştirirdim. Kolay bir hayattı, herkes mutluydu ve herkes birbirine yardım ediyordu. Şimdi biri beni her gördüğünde tüm adayı görüyor, bu yüzden kendimle ilgili iyi bir imaj sergilemek çok önemli.
Tahitili olmak, kültürlerini gittikleri her yere götüren, dillerini konuşan, topraklarına bakan, okyanusta vakit geçiren, geldikleri yeri seven, kültürlerini seven ve ailelerini seven biri olmaktır.
Sizi No Contest'te geleneksel bir kürek sörfü yarışında yarışırken gördük - nasıldı?
Eğlenceliydi. Sörf kulübümüzün başkanı olan bir arkadaşım bana bir mesaj göndererek yarışa katılıp katılamayacağımı sordu, ben de 'Elbette, ne istersen yaparım' dedim. Hiç formda değildim, antrenman yapmamıştım ama yine de iyiydim.
Formda olmayan Michel Bourez yine de çoğu insandan daha iyi durumda...
Hayır, doğru değil!
Kauli Vaast, Mihimana Bray veya Vahine Fierro gibi yeni nesil Tahitili yeteneklerle ilgileniyor musunuz?
Mihimana ile yaklaşık bir yıldır çalışıyorum. Ona koçluk yapmıyorum çünkü zaten çok iyi sörf yapıyor ama daha çok zihnine giriyorum; nasıl düşündüğünü, nasıl düşünmesi gerektiğini ve Championship Tour seviyesine ulaşmak için ne yapması gerektiğini. Biz iyi arkadaşız ve Mihi'yi çok genç yaşlarından beri tanıyorum, bu yüzden ona yardım etmek istedim.
Kauli'nin benim yardımıma ihtiyacı yok. Kauli ne olursa olsun başarılı olacak. Zaten mükemmel bir standardı var, zaten doğru koçlara sahip, ne yapacağını biliyor. Vahine de aynı şekilde. Onlara başka bir şey getirmeme gerek yok, zaten neler olup bittiğini biliyorlar.
Oyunların gelecek yıl Tahiti için ne yapacağını düşünüyorsunuz? Teahupo'o ateşlenebilir ve zaman çizelgesinin ilerisinde olması ve Paris'te rekabet edecek başka bir spor olmaması nedeniyle dünya çapında ses getirebilir...
Oyunları izleyen insanların çoğu sörfle ilgilenmeyecek. Elbette sörf hayranları olacak ama geri kalanı bu sporla yeni tanışacak, bu yüzden önemli değil, sadece dalgalara ihtiyacımız var. Birinin varile girdiğini görür görmez çılgına dönecekler! Sonra biri çıkacak ve "Vay canına, bu nasıl olur?" diye kendilerini kaybedecekler. Bu herkes için yeni bir şey olacak ve bence Teahupo'o sörfü bir üst seviyeye taşıyacak.
Gelecekte sizi başka neler bekliyor?
Sadece geziniyorum. Evimin tadını çıkarıyorum ve sörften sonra yeni bir hayat yaşıyorum, çocuklarımla ilgileniyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum ve yeni işler kuruyorum. Evde çok fazla antrenman yapıyorum. Tekrar forma giriyorum, zihnimi toparlıyorum ve ne zaman iyi olursa Teahupo'o'da sörf yapıyorum.
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