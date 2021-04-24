No Reason Co. Koşarak Şehre İzini Bıraktı

No Reason Co . İstanbul'un tanınan koşu gruplarından biri. Kendilerine sürekli hedefler koyan ve sürekli gelişen ekip kendi içinde de birbirine sıkı sıkıya bağlı. Aynı zamanda Red Bull Challengers 'ın da bir parçası olan No Reason Co. maratonlara da katılmayı ihmal etmiyor. Ekiple hem şehre nasıl izlerini bıraktıklarını hem de favori rotalarını konuştuk.

Ekip olarak koşmayı en sevdiğiniz rota neresi ve neden orayı seçersiniz?

Evlerimize kapanmadan önce en sevdiğimiz rota kesinlikle Bebek'ti. Boğaz havasında koşmanın tadı paha biçilemez. Son 1 yılda biraz daha izole parkurlara kaymak zorunda kaldık. Şu an favorimiz Atatürk Kent Ormanı - Hacıosman. Hem şehrin ortasında hem de şehirden kaçış için birebir.

İstanbul’da rota çıkarmak ve bir şehir koşucusu olmak nasıl bir duygu?

İstanbul zor bir şehir. Her koşu başlı başına bir challenge ama bu zorlu koşullar bizi yarışlara çok daha iyi hazırlıyor.

Koşu yaparken rotanızı ve ne kadar koştuğunuzu takip ediyor musunuz? Bu koşu performansınızı etkiliyor mu?

Kullandığımız takip uygulamaları hem antrenman programlarımızı istikrarlı bir şekilde yapmamızı hem de gelişimimizi görerek çok daha iyi motivasyonla koşu yapmamızı sağlıyorlar.

Red Bull Challengers, No Reason Co. © Özkan Taşkıran

Red Bull Challengers ekiplerinden biri olarak, diğer koşu grupları ile birlikte maratonlara da katılıyorsunuz. Bu grubun üyesi olmak neler hissettiriyor?

Red Bull Challengers farklı mentalitedeki koşu gruplarının birleşim noktası. Bir çeşit ekosistem. Bu hem şehirde koşan amatör koşucuların farklı ekipleri ve antrenmanları görmesini hem de koşu ekiplerinin kendini geliştirmesini sağlayan bir etken

Red Bull Şehre izini Bırak projesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

Şehre izini bırak kampanyası sayesinde İstanbul'un hiç koşmadığımız noktasındaki koşucularla tanışma ve yeni parkurlar öğrenme şansımız oldu.