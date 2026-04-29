Nürburgring 24 Saat hakkında bilmeniz gereken her şey

200 bini aşkın seyirci, 25 kilometreyi aşan bir pist ve başka hiçbir şeye benzemeyen bir atmosfer… Nürburgring 24 Saat, motor sporlarının en ikonik ve en zorlu mücadelelerinden biri. Profesyonel takımlarla amatör sürücülerin aynı çizgide buluştuğu bu benzersiz yarış için her yıl Eifel bölgesine binlerce insan akın ediyor. Tarihi, pistin karakteri, kırılan rekorlar ve 2026 takvimi ile heyecan dorukta.

Nürburgring 24 Saat'e kısa bir bakış

1970’te ilk kez start aldı

Pist uzunluğu: 25,378 km

190’a kadar araç katılımı

2025’te yaklaşık 280.000 seyirci etkinliği yerinde takip etti

Benzersiz ve esnek yarış kuralları

2026 Nürburgring 24 Saat: 14–17 Mayıs

01 Nürburgring 24 Saat yarışı nedir?

Nürburgring 24 Saat, tur otomobilleri ve Gran Turismo (GT) araçları için 1970’ten bu yana düzenlenen bir dayanıklılık yarışı. Bugün ise efsanevi Nürburgring Nordschleife ile Grand Prix pistinin birleşiminden oluşan yaklaşık 25,4 kilometrelik parkurda koşuluyor. Bu özelliğiyle dünyanın en uzun kalıcı yarış pistlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ABT Sportsline 2025'te 53. Nürburgring 24 Saat Yarışında © ABT Sportsline

Yüksek seviyedeki profesyonel takımların yanı sıra, iddialı amatör sürücüler de aynı pistte mücadele ediyor. Ortaya çıkan denge, başka hiçbir yerde kolay kolay karşılaşılmayacak kadar özel bir yapı sunuyor. Her yıl artan seyirci ilgisi ve yarışa katılan yeni isimler, söz konusu ilginin en net göstergesi. 2026’da ise efsanevi dayanıklılık yarışının 54. edisyonunda, dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen de Nürburgring macerasına katılıyor.

Nordschleife, gece olduğunda tamamen farklı bir kimliğe kavuşur © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Nürburgring 24 Saat, yalnızca bir motor sporları etkinliği değil; birkaç güne yayılan dev bir festival havası taşır. Her yıl artan ilgiyle birlikte seyirci sayısı da yükselir ve 2025’te yaklaşık 280.000 kişi yarışı yerinde takip eder. Pist çevresindeki kamp alanları, Nürburgring Nordschleife’i en iyi açıdan izlemek isteyenler için hafta başında açılır; seyirciler iskeleler kurar, çadırlarını yerleştirir ve günler öncesinden yerini alır. Gece çöktüğünde ise sahne tamamen değişir; farları karanlığı yaran yarış otomobilleri, pistteki tempo ve kamp alanlarındaki hareketlilikle birleşerek benzeri kolay bulunmayan bir atmosfer yaratır.

02 “Yeşil Cehennem” pisti

Nürburgring Nordschleife, dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilir. 170’ten fazla virajı, 290 metreye varan rakım farkı ve anlık değişebilen hava koşullarıyla, Eifel bölgesindeki bu efsanevi parkur (Koblenz’in yaklaşık 60 km batısında) sürücülerden maksimum performans talep eder. Grand Prix pistiyle birleştiğinde ortaya çıkan yaklaşık 25,378 kilometrelik kombinasyon, 2005’ten bu yana saat yönünde yarışılıyor.

Nürburgring Nordschleife’teki Caracciola Carousel virajı © ABT Sportsline

Nordschleife’i yakından tanıyın! Uzunluk (Nordschleife) 20,832km En yüksek eğim %18’e varan eğim (Caracciola Carousel ile Hohe Acht arasındaki tırmanış)

Nordschleife, 1927’de açıldı ve kendine has karakteri sayesinde kısa sürede dünyanın en popüler yarış pistlerinden biri haline geldi. 24 saat yarışında kullanılan parkur ise iki bölümden oluşur: yaklaşık 20,832 km uzunluğundaki Nürburgring Nordschleife ve Grand Prix pistinin Mercedes Arena bölümü kullanılmadan kısaltılmış versiyonu.

Nürburgring 24 Saat’in en büyük zorluklarından biri, tahmin edilmesi güç Eifel havası. Yaklaşık 25 kilometrelik Nordschleife boyunca aynı anda bir virajda güneş varken, birkaç kilometre ötede sis ve sağanak yağmurla karşılaşmak mümkün. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar hızla düşer, pistin bazı bölümlerini kaplayan sis bulutları ise yarışın ayrılmaz bir parçası haline gelir. Tüm bu değişkenler, sürücülerden ve takımlardan sürekli uyum ve anlık karar alma becerisi ister.

“Nürburgring” adı, Nordschleife’nin içinde yer alan yakındaki Nürburg Kalesi’nin kalıntılarından gelir. Quiddelbach, Herschbroich ve Breidscheid köyleri de tamamen Nordschleife tarafından çevrelenen alanın içinde konumlanır.

Max Verstappen'in 2026 Nürburgring 24 Saat yarışındaki aracı © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Nürburgring 24 Saat’te start anı başlı başına bir sahne. Aynı anda pistte yaklaşık 190 araç yer alıyor. Bu kalabalık tek seferde salınmıyor; araçlar, bir güvenlik aracının liderliğinde en fazla üç grup halinde piste çıkıyor. Her otomobilde iki ila dört sürücü direksiyonu dönüşümlü paylaşıyor ve kimse üç saatten uzun süre araç kullanamıyor. Toplamda ise yaklaşık 700 sürücü, 24 saat boyunca bu zorlu mücadelede yer alıyor.

"Yeşil Cehennem" ne demek? Bu ifade nereden geliyor? “Yeşil Cehennem” ifadesi, eski F1 dünya şampiyonu Jackie Stewart tarafından ortaya atılmıştır. 1968 Jackie Stewart, 1968 Almanya Grand Prix’sinin ardından bu lakabı kullanmaya başladı, çünkü yarış bir kabustu.

Yarış, Cumartesi günü saat 15.00’te start alıyor ve tam 24 saat sonra, Pazar günü sona eriyor. Pist uzunluğu sayesinde, daha kısa parkurlarda mümkün olmayan bu kadar geniş bir start düzeni kurulabiliyor.

Etkinlik ya da test olmadığı zamanlarda Nordschleife, “turist sürüşleri” kapsamında herkese açılıyor, geçerli bir karayolu aracına sahip olanlar piste çıkabiliyor. Otomobiller için tur başına ücret yaklaşık 30 Euro seviyesinde. Öte yandan birçok otomobil üreticisi de bu parkuru, dünyanın en zorlu test pistlerinden biri olarak aktif biçimde kullanıyor.

03 Nürburgring 24 Saat 2026 tarihleri ve programı

Nürburgring 24 Saat yarışı, geleneksel olarak ilkbaharda düzenlenir. ADAC RAVENOL 24h Nürburgring , 2026’da 54. kez 14–17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Verstappen her zaman kendini zorlayacak yeni meydan okumaların peşinde. © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Yarış, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te start alacak. Önceki yıllara göre programda bazı yenilikler bulunuyor: ADAC 24h Classic’in yerini, üç saatlik formatıyla yeni Alman Tarihi Dayanıklılık Şampiyonası (DHLM) alacak.

04 Nürburgring 24 Saat 2026 yarış programı

Gün Tarih Öne Çıkanlar Perşembe 14 Mayıs 2026 Sıralama Turları 1 & 2 Cuma 15 Mayıs 2026 Top Qualifying (3 seans) / DHLM Yarışı Cumartesi 16 Mayıs 2026 Isınma turları / Yarış başlangıcı 15.00 Pazar 17 Mayıs 2026 Yarış bitişi 15.00

05 Nürburgring 24 Saat’in hikayesi

İlk Nürburgring 24 Saat yarışı, 27–28 Haziran 1970’te düzenlendi. Hans-Joachim Stuck ve Clemens Schickentanz, BMW 2002 TI ile 123 tur atarak yaklaşık 2.808 km kat etti ve zafere ulaştı. Organizasyon, başlangıçta daha profesyonel 1000 km yarışına erişilebilir bir alternatif olarak kurgulandı; özellikle amatör sürücüleri piste çekmeyi hedefliyordu. 1973’te ise Niki Lauda, sürücülerin gece boyunca sekiz saatlik zorunlu mola verdiği dönemde BMW coupé ile yarışı kazandı.

1983’te pistteki yeniden inşa çalışmaları nedeniyle yarış düzenlenemedi. Ancak bir yıl sonra, Eifel’deki pist yeniden araç sesleriyle doldu. 1984’ten itibaren ise Nürburgring Nordschleife ile Grand Prix pistinin yeni kombinasyonu kullanılmaya başlandı; bu düzenle birlikte tur uzunluğu yaklaşık 25,3 kilometreye ulaştı.

1996’da tarihe geçen bir an yaşandı. Sabine Schmitz, genel klasmanda zafere ulaşan ilk kadın sürücü oldu ve 1997’de bu başarısını tekrarladı. Bir yıl sonra ise BMW 320d ile dizel bir otomobilin genel klasmandaki ilk ve hâlâ tek zaferine imza atılarak bir başka rekor daha kırıldı.

Manthey, Nürburgring 24 Saat'in rekor sahibi © Manthey

2000’lerin ortasında GT3 araçlarının sahneye çıkmasıyla yarışın dengesi kökten değişti. 2003’ten bu yana genel klasman zaferleri, ağırlıklı olarak fabrika takımları ya da fabrika destekli ekipler arasında paylaşılıyor. Bu dönemin en baskın yapılarından biri ise Porsche fabrika desteğiyle yarışan Manthey Racing. 2006–2025 aralığında ekip, toplamda yedi zafer elde ederek dikkat çekici bir seri yakaladı; son galibiyet 2021’de geldi. Timo Bernhard, Marc Lieb, Richard Lietz ve Michael Christensen gibi önemli isimler, Manthey’in ikonik “Grello” Porsche’sinin direksiyonuna geçen sürücüler arasında yer aldı.

Kelvin van der Linde Nürburgring 24 Saat yarışındaki zaferini kutluyor © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

2025 Nürburgring 24 Saat genel klasman zaferi, Rowe Racing ve BMW adına yarışan Kelvin van der Linde’ye gitti. Güney Afrikalı pilot, böylece dayanıklılık klasiğindeki üçüncü zaferini elde etti.

06 Nürburgring 24 Saat’te yarışan sınıflar ve üreticiler

Nürburgring 24 Saat’te dünyanın dört bir yanından üreticiler aynı pistte buluşuyor. 2025’te start alanı, 17 markadan 140 araçla son yılların en kalabalık gridlerinden birine sahne oldu; Porsche tek başına 54 araçla dikkat çekti. BMW 32 araçla ikinci sırada yer alırken, Aston Martin dokuz araçla onu takip etti. Toyota, Audi, Volkswagen ve Mercedes-AMG gibi büyük isimlerin yanı sıra Dacia, Subaru, Mini, Cupra ve Lynk & Co gibi daha niş markalar da gridde yer aldı.

2025'te Nürburgring'de 53. ADAC RAVENOL 24 Saat yarışının startı © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Yarışın en ayırt edici yönlerinden biri, esnek kurallara sahip olması. 1999’dan bu yana, güvenlik şartlarını karşılayan neredeyse her araç start alabiliyor. Geçmişte bir Dodge Viper ile bir Opel Corsa aynı pistte yer aldı; elbette farklı sınıflarda. Yüksek performanslı GT3 sınıfından (SP9) üretime daha yakın tur otomobillerine kadar uzanan yapıda, toplamda 20’den fazla araç sınıfı yer alıyor.

Katılım için uluslararası düzeyde C kategorisi bir yarış lisansı şart. İlk kez start alacak sürücülerden ayrıca üç VLN sonucunu belgelemeleri ve zorunlu “Nordschleife Permit” programını tamamlamaları bekleniyor. Tüm bu gereklilikler, hırslı amatörlerin bile Yeşil Cehennem’de güvenli şekilde piste çıkabilmesini sağlıyor.

07 Nürburgring 24 Saat’in rekorları ve öne çıkan istatistikleri

En başarılı üretici: BMW

BMW, 1970–2025 yılları arasında elde ettiği toplam 21 zaferle Nürburgring 24 Saat tarihinin en başarılı üreticisi konumunda. Porsche 13 zaferle ikinci sırada yer alırken, Audi yedi galibiyetle listede kendine yer buluyor.

En başarılı sürücüler (genel klasman zaferleri)

Nürburgring 24 Saat’te en fazla genel klasman zaferi rekoru, beşer galibiyetle üç sürücü tarafından paylaşılıyor:

Timo Bernhard (2006-2009, 2011)

Pedro Lamy (2001, 2002, 2004, 2005, 2010)

Marcel Tiemann (2003, 2006-2009)

Ancak söz konusu üç isim de artık aktif kariyerini noktaladı. Kelvin van der Linde ise 2017, 2022 ve 2025’te elde ettiği zaferlerle, hâlâ yarışan sürücüler arasında en çok kazanan isim konumunda.

En başarılı takım: Manthey Racing

Manthey Racing, 7 genel klasman zaferiyle Nürburgring 24 Saat tarihinin en başarılı takımı konumunda. Team Phoenix 6 galibiyetle onu takip ederken, BMW Schnitzer 5 zaferle listenin üst sıralarında yer alıyor.

Yarışta kat edilen toplam mesafe

Bugüne kadar 24 saat içinde ulaşılan en uzun mesafe 4.111,24 km. Bu sonuç, 2023’te Frikadelli Racing Team tarafından Ferrari 296 GT3 ile 162 tur sonunda kaydedildi. 2025’te kazanan Rowe Racing, 3.578,30 km ve 141 turla yarışı tamamladı.