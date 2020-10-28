Öğrenciler İçin Yeni Nesil Uzaktan Eğitim Teknolojileri
© Red Bull
Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte popüler olan eğitim odaklı yeni nesil teknolojilerden 5 tanesini bir araya getirdik.
itibarıyla yayında
Uzaktan eğitim 2020 ile birlikte hayatımızın en önemli parçalarından birine dönüştü. Her ne kadar gelecekte eğitim sisteminin tamamının sanal dünyaya taşınacağına dair öngörüler olsa da, zorunlu şartlar nedeniyle bu geçiş şimdiden gerçekleşmiş görünüyor. Uzaktan eğitimin derslere odaklanma konusunda bazı handikapları olsa da eğitim odaklı yeni nesil teknolojiler bu sorunu da aşacak gibi görünüyor. Biz de uzaktan eğitim deneyimini kolaylaştıran ya da daha verimli hale getiren teknolojilerden bir derleme yaptık.
Zoom
Şu sıra dünyanın en çok kullanılan uygulaması olan Zoom, bir video konferans platformu olarak yola çıktığında şimdiki kadar popüler değildi. Fakat zorunlu şartlar nedeniyle eve kapandığımızdan itibaren hem eğitimde hem de günlük hayatımızda sıkça kullanılan uygulamalardan birine dönüştü. Benzerlerinden görüntü ve ses kalitesi ile ayrılan Zoom, düşük internet hızlarında verimli çalışmasıyla da dikkat çekiyor. Kolay dosya ve ekran paylaşımları ya da 100 kişiye kadar ücretsiz konferans odaları sunması da sıkça tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor.
Edmodo
Bir tür sanal sınıf uygulaması olan Edmodo, öğrenicileri ihtiyaç duydukları kişi ve kaynaklara yönlendiren global bir eğitim platformu. Hocaların ve öğrencilerin birbirleri ile iletişimde kalmasını, ödev paylaşmasını, notlarını takip etmesini hatta dijital sınavlar oluşturmasını sağlayan bu çevrimiçi platformun mobil uygulaması da bulunuyor. Sanal sınıflar oluşturarak eğitim devamlılığı sağlayan Edmodo da 2020 ile sık kullanılan site ve uygulamalardan biri oldu.
Scrible
Scrible da öğrenci ve hocaları bir araya getiren başka bir platform. Öğrencilerin ve hocaların notları, belgeleri, fikirleri paylaşmasına ve projeler üzerinde ekip olarak çalışmasına olanak tanıyan bir platform olan Scribble, çevrimiçi çalışırken özgün bir sınıf ortamı sağlanmasına yardımcı oluyor. Bu platformda öğrenci ve hocalar kaynaklarını paylaşabilir ve bir sonraki araştırma projelerini birlikte planlayabilirler. Kısacası tam bir kolektif çalışma platformu denebilir Scrible için.
Edpuzzle
Bir diğer sanal sınıf uygulaması da Edpuzzle. İnternette bulunan herhangi bir videoyu alıp ona kendi sesinizle notlar ekleyebileceğiniz, hocaların verdiği notları takip edebileceğiniz bu platform mobile de uyumlu ücretsiz bir sanal sınıf vadediyor. Sıfırdan video hazırlayabileceğiniz ya da olan ders videolarına sayesinde eklemeler yapabileceğiniz bu uygulama hem öğrenci hem de hocalar için çeşitli olanaklar sunuyor.
Coursera
Kendilerine meydan okumak isteyen öğrenciler için tasarlanan Coursera kullanıcılarına sayısız açık çevrimiçi kursların yanı sıra eğitim sertifikaları da vermesiyle dikkat çekiyor. Yale'deki profesörlerden IBM ve Google'daki şirket liderlerine kadar birçok ilham verici insanın seminerlerini takip edip, bu okulların ders materyallerine de ulaşabileceğiniz Coursera, küresel bir eğitim platformu olarak da adlandırılabilir.