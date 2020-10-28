Öğrenciler İçin Yeni Nesil Uzaktan Eğitim Teknolojileri

Uzaktan eğitim 2020 ile birlikte hayatımızın en önemli parçalarından birine dönüştü. Her ne kadar gelecekte eğitim sisteminin tamamının sanal dünyaya taşınacağına dair öngörüler olsa da, zorunlu şartlar nedeniyle bu geçiş şimdiden gerçekleşmiş görünüyor. Uzaktan eğitimin

bazı handikapları olsa da eğitim odaklı yeni nesil teknolojiler bu sorunu da aşacak gibi görünüyor. Biz de uzaktan eğitim deneyimini kolaylaştıran ya da daha verimli hale getiren teknolojilerden bir derleme yaptık.