Onaranlar Kulübü: Tüketim Kültürüne Karşı Onarma Kültürü
Hedef, insanların katılımcı rol üstlenerek yaşadıkları yerler için yaratıcı projeler geliştirmesi. "Onaranlar Kulübü" tam da bunun için var.
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Bu bir gönüllülük hareketi. Onaranlar Kulübü, çevreyle diyalog kurmayı odak noktasına alarak onarma, üretme ve paylaşma amacıyla yaratıcı projeler geliştiriyor. Onaranlar Kulübü'nün amacını kurucularından Doğukan Güngör anlatıyor.
İnsanların katılımcı rol üstlenerek çevreleri için yaratıcı projeler geliştirmesinin hedeflendiği bu gönüllüler topluluğu, insanlara yaşadıkları kentin birer parçası olduklarını hatırlatmak istiyor. Şimdi tüketim kültürüne karşı onarma kültürünü harekete geçirme zamanı.
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