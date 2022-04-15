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Onaranlar Kulübü Anlatıyor: Bir Uçuş Aracı Yapmanın İncelikleri
Red Bull Uçuş Günü için geri sayım sürüyor. Peki uçuş aracı yapmanın incelikleri nelerdir? İşte Onaranlar Kulübü'nden ipuçları...
Havacılık tarihinin en eğlenceli ve renkli etkinliği Red Bull Uçuş Günü geri dönüyor! Hayal gücüyle kanatlanmak için herkes 5 Haziran'da yine Caddebostan Plajı'nda olacak.
Red Bull Uçuş Günü için geri sayım sürerken Onaranlar Kulübü bir atölye ile katılımcıların işlerini kolaylaştırmayı başardı. 1 gün boyunca uçuş aracı yapmanın inceliklerini anlatan Onaranlar Kulübü ekibi bir anlamda Red Bull Uçuş Günü için de ilk hazırlıkları başlattı. Impact Hub İstanbul'da gerçekleşen atölyeden notlarımız hemen aşağıda. Eğer sen de Red Bul Uçuş Günü'nde yer alacaksan ve nasıl bir uçuş aracı tasarlayacağın konusunda emin değilsen seni harika ipuçları bekliyor!
Temaya uygun bir tasarım...
Uçuş aracının temasını belirleyip, takım olarak seçtiğiniz temaya uygun bir tasarım çalışması yapmalısın. Yaptığın tasarım şu özelliklere sahip olursa, şansın kesinlikle artacaktır.
- Temayı iyi ifade etme
- Sahne şovu ve müziği belirleme
- Üretime uygun olma
- Uçuş deneyimine uygun olma
- Lojistik kolaylık sağlama
Uçuş aracı temayı doğru şekilde ifade etmeli!
Üreteceğin uçuş aracı, temayı da doğru bir şekilde ifade etmeli. Temayı belirlerken sahne şovunu, müziği ve kostümü bir arada düşünerek hareket etmelisin. Topluluğu eğlendirmek en büyük avantaj olabilir. Ayrıca bir unsuru zorlama yaptığında, istediğin tadı vermeyebilir. Ekibinle, bolca tema toplantıları düzenlemek bu noktada işine yarayacaktır.
Biz Onaranlar Kulübü'nde onarma, üretme ve paylaşma ekseninde projeler geliştiriyoruz ve sık sık karmaşık problemlere yaratıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Katılımcıların da uçuş gününe hazırlanırken bunu kullanabilecekleri bir yöntem üzerinden, bizim düşünce yapımıza benzer bir şekilde konuya yaklaşmalarını hedefledik.
Kanat alanı ve ağırlık arasındaki ilişkiyi sakın unutmayın!
Uçuş aracını; kalkış takımı dediğimiz, uçaktan ayrılacak olan ve uçuş makinası dediğimiz uçmaya devam edecek olan parça olmak üzere iki kısım olarak düşünebilirsin. Elbette bu şekilde olmak zorunda değil ama takım olarak mümkün olduğunca fazla mesafe katetmek istiyorsanız bu yöntem sizi, ağırlık konusunda optimize edecektir.
Pilotu stratejik olarak hafif seçin...
Pilotun ağırlığı, havada kalma sürenizi direkt olarak etkileyebilir. Aracın uçan bölümlerini, mümkün olduğunca hafif seçebilirsin. Kanat yüzey alanını artırmak, uçuş aracının süzülme miktarını da artıracaktır.
Prototipleme sürecinde maket yapımı, kesinlikle hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Prototipleme sürecinde uçuş aracının bir maketini yapın!
Maketi, yarışmaya hazırlık aşamasında yaparsan bağlantı noktalarında karşılaşacağın problemleri, uçağın zayıf noktalarını ve pilotu nasıl yerleştireceğine dair yaşayabileceğin sıkıntıları önceden görerek çok daha kolay, acısız ve daha az maliyetli bir şekilde çözebilirsin.
Kullandığınız malzemeye dikkat edin
Malzeme seçiminde rahat şekillendirilebilir, görece rahat erişilebilir fiyatlarda olduğundan dolayı ahşap ve alüminyum profiller kullanmaya özen gösterin. Ahşap ve alüminyum, birleştirmesi ve şekil vermesi kolay malzemelerdir.
- Ahşap
- Alüminyum
- Kutu profil malzemeler
Kaplama malzemelerinde baskılı brandaları ya da paraşüt kumaşını tercih edebilirsin. Özellikle reklamcılık sektöründe kullanılan artmış brandalar maliyet açısından da biraz daha tercih edilebilir oluyor. Bu brandaları tersine çevirip astar atıp elle boyayabilirsin. Bu hem ortaya çıkaracağın çöp miktarını azaltacaktır hem de gerekli bütçeyi bir parça rahatlatacaktır.
Bu süreçte en yakın dostunun şarjlı matkap olacağını unutma!
Aşağıdaki malzemeleri de yanından ayırmaman üretim boyunca yararına olacaktır.
- Matkap
- Şarjlı vidalama
- El dekupajı
- Avuç taşlama
- Dremel
- Kaynak makinası
- El aletleri
- İşkence ve mengene
Üretim alanı için geniş bir yere ihtiyacın olacak!
Geniş üretim alanları için, okulların içindeki atölyelerden, sponsorların sağlayabileceği alanlardan ya da organize sanayi bölgelerinden faydalanabilirsin. Üretim planında kullanılacak üretim tekniklerini göz önünde bulundurmayı da sakın unutma. Diğer taraftan, aletleri kullanabilecek yetkinliğe sahip ekip arkadaşların ya da danışmanların olduğundan da emin ol.
Lojistik en kritik konuların başında geliyor!
Öncelikle, uçuş aracını ürettiğin yerden Caddebostan'a götürmenin haricinde, ürettiğin yerden dışarı çıkarmak da başlı başına bir sorun teşkil edecektir. Bu konuda, sabit birleşme yerleri yerine sökülüp takılabilir birleşme noktalarına yönelirsen, işin kolaylaşacaktır.
Taşıma konusunu son dakikaya bırakmadan en başta düşünmek işini çok kolaylaştıracaktır. Uçuş aracını, taşıma aracının boyutlarına göre parçalara bölebilirsin.