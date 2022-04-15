Onaranlar Kulübü Anlatıyor: Bir Uçuş Aracı Yapmanın İncelikleri

için geri sayım sürerken Onaranlar Kulübü bir atölye ile katılımcıların işlerini kolaylaştırmayı başardı. 1 gün boyunca uçuş aracı yapmanın inceliklerini anlatan Onaranlar Kulübü ekibi bir anlamda Red Bull Uçuş Günü için de ilk hazırlıkları başlattı. Impact Hub İstanbul'da gerçekleşen atölyeden notlarımız hemen aşağıda. Eğer sen de Red Bul Uçuş Günü'nde yer alacaksan ve nasıl bir uçuş aracı tasarlayacağın konusunda emin değilsen seni harika ipuçları bekliyor!

Red Bull Uçuş Günü için geri sayım sürerken Onaranlar Kulübü bir atölye ile katılımcıların işlerini kolaylaştırmayı başardı. 1 gün boyunca uçuş aracı yapmanın inceliklerini anlatan Onaranlar Kulübü ekibi bir anlamda Red Bull Uçuş Günü için de ilk hazırlıkları başlattı. Impact Hub İstanbul'da gerçekleşen atölyeden notlarımız hemen aşağıda. Eğer sen de Red Bul Uçuş Günü'nde yer alacaksan ve nasıl bir uçuş aracı tasarlayacağın konusunda emin değilsen seni harika ipuçları bekliyor!

Red Bull Uçuş Günü için geri sayım sürerken Onaranlar Kulübü bir atölye ile katılımcıların işlerini kolaylaştırmayı başardı. 1 gün boyunca uçuş aracı yapmanın inceliklerini anlatan Onaranlar Kulübü ekibi bir anlamda Red Bull Uçuş Günü için de ilk hazırlıkları başlattı. Impact Hub İstanbul'da gerçekleşen atölyeden notlarımız hemen aşağıda. Eğer sen de Red Bul Uçuş Günü'nde yer alacaksan ve nasıl bir uçuş aracı tasarlayacağın konusunda emin değilsen seni harika ipuçları bekliyor!

Üreteceğin uçuş aracı, temayı da doğru bir şekilde ifade etmeli. Temayı belirlerken sahne şovunu, müziği ve kostümü bir arada düşünerek hareket etmelisin. Topluluğu eğlendirmek en büyük avantaj olabilir. Ayrıca bir unsuru zorlama yaptığında, istediğin tadı vermeyebilir. Ekibinle, bolca tema toplantıları düzenlemek bu noktada işine yarayacaktır.

Üreteceğin uçuş aracı, temayı da doğru bir şekilde ifade etmeli. Temayı belirlerken sahne şovunu, müziği ve kostümü bir arada düşünerek hareket etmelisin. Topluluğu eğlendirmek en büyük avantaj olabilir. Ayrıca bir unsuru zorlama yaptığında, istediğin tadı vermeyebilir. Ekibinle, bolca tema toplantıları düzenlemek bu noktada işine yarayacaktır.

Üreteceğin uçuş aracı, temayı da doğru bir şekilde ifade etmeli. Temayı belirlerken sahne şovunu, müziği ve kostümü bir arada düşünerek hareket etmelisin. Topluluğu eğlendirmek en büyük avantaj olabilir. Ayrıca bir unsuru zorlama yaptığında, istediğin tadı vermeyebilir. Ekibinle, bolca tema toplantıları düzenlemek bu noktada işine yarayacaktır.

Biz Onaranlar Kulübü'nde onarma, üretme ve paylaşma ekseninde projeler geliştiriyoruz ve sık sık karmaşık problemlere yaratıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Katılımcıların da uçuş gününe hazırlanırken bunu kullanabilecekleri bir yöntem üzerinden, bizim düşünce yapımıza benzer bir şekilde konuya yaklaşmalarını hedefledik.

Biz Onaranlar Kulübü'nde onarma, üretme ve paylaşma ekseninde projeler geliştiriyoruz ve sık sık karmaşık problemlere yaratıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Katılımcıların da uçuş gününe hazırlanırken bunu kullanabilecekleri bir yöntem üzerinden, bizim düşünce yapımıza benzer bir şekilde konuya yaklaşmalarını hedefledik.

Biz Onaranlar Kulübü'nde onarma, üretme ve paylaşma ekseninde projeler geliştiriyoruz ve sık sık karmaşık problemlere yaratıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Katılımcıların da uçuş gününe hazırlanırken bunu kullanabilecekleri bir yöntem üzerinden, bizim düşünce yapımıza benzer bir şekilde konuya yaklaşmalarını hedefledik.