One Extraordinary Year'ın Kahramanları ile Tanış

2020'de dünyanın dört bir yanındaki binlerce seçkin sporcu, tıpkı bizler gibi hedeflerinin değiştiğini ve yapılan hazırlıkların beklemeye alındığını fark etti. One Extraordinary Year, öncekilere benzemeyen bir seneyle baş etmeye çalışan ve ilk planlanandan bir yıl sonra olsa da yine de umut ve beklentiyle dolu bir mücadeleye hazırlanan dünyanın en iyi sporcularının bir kısmının peşine düştü...

Sporcular arasında, eski bir dünya şampiyonu ABD'li eskrimci Miles Chamley-Watson ve Rio'da kazandıktan sonra beklenmedik engellerle uğraşan ama yine de denizden vazgeçmeyen Arjantinli yelken ikilisi Santiago Lange ve Cecilia Carranza yer alıyor.

Aynı zamanda İngiliz heptatloncu Niamh Emerson 'un değişen çehresinin yanı sıra dünya voleybolunda 'Vikingler' olarak bilinen Anders Mol ve Norveçli Christian Sørum'un hayatları da burada...

Aralarında dünyanın en iyi 10 tenisçisinden biri Matteo Berrettini, sprinter ve Rugby 7s fenomeni Carlin Isles, sırıkla atlama dünya rekortmeni Mondo Duplantis ve birden çok badminton madalyası sahibi Ashwini Ponnappa da dahil olmak üzere, geçmişte çok farklı sorunlarla karşı karşıya kalan bir dizi başka yetenek de yer alıyor.

One Extraordinary Year 'da keşfedilen hikâyeler arasında şunlar yer alıyor:

Anders Mol and Christian Sørum (Plaj voleybolu)

Anders Mol and Christian Sørum © Frode Sandbech / Red Bull Content Pool

Plaj voleybolunun baskın güçleri Mol ve Sørum, hem 2018'i hem de 2019'u dünyada 1 numara olarak tamamladı. 2020'nin kendileri için neler hazırladığından ise açık bir şekilde emindiler.

Ama sonra planları suya düştü, Mol kalça sorunuyla birlikte her iki bacağında da küçük mikro kırıklar yaşadı ve bu da yaklaşmakta olan turnuvalara katılımını şüpheli hale getirdi. Sørum'un düzenli olarak birlikte oynadığı partneri olmadan oynamakta zorlandığı ve Mol'un bu durumu kenardan acı içinde izlediği çok açık.

Mol'un hikayelerinde de belirttiği gibi, "Gelecek belirsiz görünüyor." Çift, önemli olduğunda parlamak için sıkıntılı yıllarının üstesinden gelebilecek mi?

Miles Chamley-Watson (eskrim)

Miles Chamley-Watson evden çalışıyor © Parableworks/Red Bull Content Pool

31 yaşındaki Londra doğumlu Amerikalı sporcu için eskrim bir kurtarıcı gibi oldu. Hem okulda hem de okul dışındaki davranışlarıyla mücadele ederken sonunda spor disiplini onun dikkatini çekmeyi başardı.

Kendi ifadesiyle: "Evlere kapandığımız anlar yaşamı değiştiriyordu. Spor salonu yok, antrenör yok, eskrim yok, hiçbir şey yok... O maskeyi taktığımda kendimi bir süper kahraman gibi hissediyorum. O senden alındığında hayat çok zor oluyor. Bir programın olmaması gerçekten garip. Belirsizlik gerçekten ürkütücü. Yapabileceğin tek şey pozitif kalmak, yoksa çıldırırsın."

Bu, onu eğitmek, rekabete hazırlamak için Kanada ve Katar'a götüren ve tüm kariyer hedeflerini rayından çıkarabilme potansiyeline sahip bir yolculuk.

Niamh Emerson (Heptatlet)

Niamh Emerson © Greg Coleman / Red Bull Content Pool

Niamh Emerson'un 2019 yılında dizindeki patella tendonunun yırtılması da dahil olmak üzere yaşadığı bir dizi sakatlık ve aksilikten sonra heptatlonda düzgün bir şekilde rekabet edebilmeye başlamasının üzerinden uzun zaman geçti.

Önemli yarışmaların çoğu bir yıl ertelenmek zorunda kalınca, kadın atletizmindeki tartışmasız en zorlu etkinlik için 22 yaşındaki sporcu, bu ekstra aylardan sonra daha zinde ve hazır hâle geldi.

"Her şeyi değiştirdi," diye anlatıyor Emreson, ve ekliyor: "Aniden takvim değişti. Tüm yarışmalar ertelendi ve iptal edildi. Korkunçtu, ama bana bu bana sahip olmadığım bir yıl verdi, tam olarak yüzde 100'e ulaşmam için fazladan bir yıl..."

Santiago Lange and Cecilia Carranza (yelken)

Santiago Lange ve Cecilia Carranza © Gustavo Cherro / Red Bull Content Pool

Lange, teknedeki partneri Carranza ile Rio'da altın kazanmak için akciğerini aldırmaya zorlayan bir kanserden geri döndüğü için sporda ve hayatta uzun, duygusal bir yolculuğa çıktı.

Dört yıl sonra, Carranza'nınki belki de bu sefer daha duygusal bir beklentiydi. Çünkü 2021'de bebek sahibi olma planları, ailesinden uzakta geçen aylar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Lange ve Carranza birlikte odaklanmaya çalışıyorlar ve pozitifler. Şöyle anlatıyorlar: "Kendimizi hazırlamak ve en iyi seçenekleri elde etmeye çalışmak için bir yılımız daha var. Fakat fazladan bir yıl çok önemli. Sanki bir maraton koşuyorsunuz ve bitirmek üzeresiniz ve aniden size 20 kilometre daha koşabileceğinizi söylüyorlar."