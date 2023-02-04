Oracle Red Bull Racing’in 2023 Aracı Tanıtıldı

Son iki sezonda pilotlar şampiyonluğunun yanı sıra geçen sezon takımlar şampiyonluğuna da uzanan Oracle Red Bull Racing, 2023 yılında piste süreceği aracını tanıttı. ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen etkinlikte takım patronu Christian Horner ile pilotlar Max Verstappen , Sergio Perez , Daniel Ricciardo yer alırken yeni aracın yanı sıra başka sürprizler de vardı.

Oracle Red Bull Racing RB19 © Red Bull Content Pool

Etkinliğin en çok merak edilen konusu tabii ki yeni sezonda yarışacak olan RB19’un nasıl göründüğü idi. Bu etkinlikte aracın aerodinamik tasarımından ziyade renk düzeni ve dış kaplaması gözler önüne serildi. Yeni sponsorların yer aldığı kaplama geçen sezonun izinden giderken, aerodinamik değişikliklerin son halini görmek için sezon öncesi testleri beklemek gerekecek.

Max Verstappen © Red Bull Content Pool Sergio Pérez © Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing’in 2018 sezonunda yarışan aracı RB14, dünyaca ünlü sanatçı Mr Doodle ’a bembeyaz haliyle teslim edildi. Sanatçının eşsiz bir sanat eserine dönüştürdüğü araç son olarak Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisinin imzaları ile süslendi. Açık artırmaya çıkarılacak olan “The Doodle Bull” adlı araçtan elde edilecek gelir Wings for Life’a aktarılacak.

The Doodle Bull'dan elde edilecek gelir Wings for Life'a aktarılacak © Red Bull Content Pool

Bir diğer önemli duyuru ise “Make Your Mark” adını taşıyor. Formula 1’in 2023 takvimindeki üç yarışa ABD ev sahipliği yapacak ve Oracle Red Bull Racing bu üç yarışta özel kaplamalar kullanacak. Takımın hayranlarının göndereceği çizimler arasından jürinin seçimleri araç üstüne işlenecek ve takım Miami, Austin, Las Vegas yarışlarında bu kaplama ile piste çıkacak.

Christian Horner © Red Bull Content Pool Ford, takımı rekabette önde tutmak için batarya, hibrit teknolojisi ve diğer konularda bize yardımcı olacak. Bu ortaklığın iki tarafa sunacağı olanaklar konusunda çok heyecanlıyım. Christian Horner

Günün en önemli duyurusu ise Oracle Red Bull Racing ile Ford arasındaki işbirliği oldu. Mevcut güç ünitesi üreticisi Red Bull Powertrains, 2026 yılından itibaren yola ikonik Amerikan motor üreticisi Ford ile devam edecek. Bu ortaklık dahilinde üretilecek yeni nesil hibrit güç ünitesi Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri takımları tarafından kullanılacak.

Etkinliğe Ford CEO'su Jim Farley de katıldı © Red Bull Content Pool

Tekrar İzle: Red Bull Racing 2023 Yeni Araç Lansmanı

Tekrar İzle: Red Bull Racing 2023 Araç Lansmanı Formula 1 heyecanı tekrar canlanıyor. 2023 sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Oracle Red Bull Racing yeni araç lansmanını ABD'de gerçekleştirdi.