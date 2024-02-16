Oracle Red Bull Racing'in Yeni Otomobili RB20 Tanıtıldı

Oracle Red Bull Racing, yeni sezon otomobili RB20'yi Max Verstappen , Sergio Pérez ve takım patronu Christian Horner üçlüsünün katıldığı, F1'deki 20 yıllık başarılı sürecin kutlandığı ve Milton Keynes, İngiltere'deki takım fabrikasından yapılan canlı yayında tanıttı.

RB20, 2024 Formula 1 sezonunda son dünya şampiyonu takım için pistlerde boy gösterecek. Üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen, rakiplerinin geçen yıl rekor kıran RB19'da olduğu gibi RB20'nin de önlerinde gözden kayboluşuna tanık olmalarını umacak.

Geçen yıl 22 yarışın 21'ini kazanarak tüm zamanların en başarılı F1 otomobiline imza atan takım, Verstappen ve Pérez'in takım merkezine daha fazla kupa getireceğinden emin.

Sergio Pérez, lansmanda RB20 ile poz veriyor © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Takımın F1'deki ilk yarışından bu yana geçen 20 yılı kutlamak üzere, Red Bull Racing'in ilk pilotu David Coulthard da kutlamalara katıldı. 2005'teki ilk yarışta takım adına puan kazanmıştı ve 2006 Monaco Grand Prix'sinde üçüncü olarak ilk podyumunu elde etmişti.

Kutlamaya ayrıca Baş Teknoloji Sorumlusu ve F1 tarihinin en başarılı tasarımcısı Adrian Newey ile teknik direktör Pierre Waché de katıldı.

Yeni Oracle Red Bull Racing RB20 © Will Cornelius/Red Bull Content Pool Yeni Oracle Red Bull Racing RB20'nin ön tarafı oldukça agresif görünüyor © Will Cornelius/Red Bull Content Pool Renkler aynı ama birçok yeni detay mevcut © Will Cornelius/Red Bull Content Pool RB20 yakında yarışlarda boy gösterecek © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing neden bu kadar güçlü?

2022'deki kural değişikliğinden bu yana Oracle Red Bull Racing sporu domine etti. RB18, 17 yarış kazandı ve 28 podyum elde etti, RB19 ise 30 kez podyuma çıktı. Bu kısmen, yer etkisi çağına dönülen 2022'den itibaren Oracle Red Bull Racing tasarım ekibinin en iyi aerodinamik pakete sahip otomobili ortaya çıkarmasından kaynaklanıyor.

Ancak bu resmin sadece bir parçası. Takım aynı zamanda kendi motorlarının üretimini de kontrol altına alarak daha fazla güç, performans ve dayanıklılık sağladı. Max Verstappen'in RB17 ile ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmasından bu yana takım hep kazanan bir ekipti. RB20'nin de bu başarının üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Otomobil neye benziyor?

RB20, geçtiğimiz hafta İngiltere'deki Silverstone'da yapılan deneme sürüşlerinde görüntülendi ve bir önceki sezonun şampiyon otomobiliyle hemen hemen aynı görünümdeydi. Görünüş açısından 2015'ten beri Red Bull Racing mavi, kırmızı, sarı renk tasarımına sahip olan takım, bir klasiği değiştirmek yerine pistte daha büyük başarılar elde etmeye odaklanıyor.

Max Verstappen ve RB20 yeni rüya ikili mi? © Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Peki ya otomobilin tasarımı? Ne değişti?

En çok söylenen kelime "agresif", çünkü RB20 daha keskin bir buruna ve genel olarak daha ince bir profile sahip. Newey, Waché ve ekip tarafından RB19'un oldukça radikal bir evrimi olarak tasarlandı. Halo'nun uzantısı şeklinde ilerleyip aşağıya doğru giden kısım ve yeni yan bölme (side pod), otomobilin etrafındaki havayı yönlendirmek üzere şekillendirilmiş.

"Biraz farklı görünüyor. Bence takım kesinlikle geçen yıldan biraz daha ileriye gitti ve bence bu çok olumlu." diyen Max Verstappen şöyle devam etti: "Bahreyn'e gitmeyi, testlere başlamayı ve otomobilin neler yapabileceğini görmeyi dört gözle bekliyorum."

Christian Horner, "Belirli alanlarda oldukça agresif olduklarını ve hala sınırları zorladıklarını görebilirsiniz." dedi. "Rakiplerimiz hala çok sıkı çalışıyor ve tanıtılan birkaç rakip otomobilin geçen yılki lansmanımıza benzer bir temaya sahip olduğunu gördüm."

"Perde arkasındaki tüm kadınların ve erkeklerin çok sıkı çalıştığını, otomobildeki bazı detayların kesinlikle mükemmel olduğunu görebilirsiniz."

Sergio Pérez ise şunları söyledi: "Bence bu sadece ekibin açlığını gösteriyor. Geçen yıl o kadar baskın bir otomobilimiz vardı ki konsepti bu kadar değiştireceğimizi hayal bile edemezdiniz. Oracle Red Bull Racing'in bunu yapmasının gerçekten cesurca olduğunu düşünüyorum."

Son sözler Adrian Newey'den: "Geçen yılın otomobili ana hatlarıyla 2022'nin bir evrimiydi. Aerodinamik açıdan normal kış gelişim süreci, otomobili iyileştirmeye çalışmak için süspansiyonla ne yapılması gerektiğine dair bazı yeni kararlar ve ağırlıktan kurtulmak... 2022'deki ağırlık sınırına inememiştik."

"Bu yılki araç orijinal RB18'in üçüncü evrimi. Diğerleri farklı bir şey yapmışken üçüncü evrim çok mu muhafazakâr? Bunu bilemezsiniz."

Peki ya motor?

F1'de motor geliştirme 2025 yılına kadar donduruldu, bu nedenle otomobil Red Bull Powertrains ve Honda tarafından üretilen ve kardeş takım Visa Cash App Red Bull ile paylaşılan RBPTH001'i kullanacak. Red Bull Powertrains ayrıca Ford ile paralel olarak 2026 sezonu için yeni nesil hibrit motor geliştirmek üzere uzun vadeli bir proje üzerinde çalışıyor.

Ana rakipleri kimler olacak?

McLaren 2023'e yavaş bir başlangıç yaptı ancak yılı güçlü bitirdi. Takımın Lando Norris ve Oscar Piastri ikilisinden oluşan istikrarlı bir pilot kadrosu var. Pek çok kişi McLaren'in en çok ilerleme kaydeden takım olduğunu düşünse de bunu sürdürmeleri gerekecek. Ferrari'yi asla göz ardı etmeyin. Scuderia son iki sezona güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçti ancak Charles Leclerc ve Carlos Sainz gibi güçlü bir pilot kadrosuna sahip. Ezeli rakipleri Mercedes ise sezona tamamen yeni bir otomobil konseptiyle başlayacak ve birincilik mücadelesine geri dönmek için sabırsızlanıyor.

Başka ne gibi yenilikler var?

Verstappen ve Pérez 2024 sezonu için yeni kaskını tanıttı . F1'de bir pilotun kaskı, karakterini göstermesi için fırsattır ve her türlü kişisel tasarım öğesiyle süslenir.

1 dakika Max Reveals His 2024 Helmet Get an exclusive look at Max's lid for the 2024 Formula One season

Verstappen, Pérez ve yeni RB20, 2 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak ilk Grand Prix'nin start çizgisine gelmeden önce sezon öncesi testler için önümüzdeki hafta piste çıkacak.