Oracle Red Bull Racing'in 2026 F1 araç tasarımı Ford ortaklığıyla tanıtıldı
Oracle Red Bull Racing, Red Bull Ford Powertrains'in yeni bir döneme başlamasıyla birlikte 2026 F1 araç tasarımını tanıttı.
Ford'un merkezi Detroit, Michigan'dan canlı olarak yayınlanan etkinlikte, Oracle Red Bull Racing'in 2026 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni araç tasarımı ilk kez görücüye çıktı. Bu tanıtım, Red Bull Ford Powertrains dönemindeki takımın ilk adımı oldu.
01
Oracle Red Bull Racing’in 2026 F1 araç tasarım tanıtımını nasıl izleyebilirsiniz?
Red Bull Ford Powertrains ile 2026 Sezon Lansmanı
Red Bull F1 takımları, 2026 sezonu için araç tasarımlarını ve Red Bull Ford Powertrains ile yeni ortaklıklarını tanıtıyor.
Tanıtım etkinliğinin tekrarını ücretsiz bir şekilde izlemek için Red Bull TV'yi açabilirsiniz veya yukarıdaki oynatıcıya tıklayabilirsiniz.
02
2026 Sezonu lansmanı nerede yapılıyor?
Oracle Red Bull Racing, 2026 sezonunu Detroit, Michigan'daki Michigan Central Station'da tanıttı. Ford tarafından restore edilen ve şimdi yenilikçilik ile geleceğin mobilitesine ev sahipliği yapmak üzere yeniden tasarlanan bu mekan, Red Bull Ford Powertrains döneminin de başlangıcının yapıldığı yer olarak seçildi.
