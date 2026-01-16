Oracle Red Bull Racing'in araç tasarımı, Michigan Central Station'da düzenlenen Red Bull Racing sezon açılışı sırasında 15 Ocak 2026 tarihinde Detroit, Michigan'da sahnede tanıtıldı.
© Mark Thompson/Getty Images
F1

Oracle Red Bull Racing'in 2026 F1 araç tasarımı Ford ortaklığıyla tanıtıldı

Oracle Red Bull Racing, Red Bull Ford Powertrains'in yeni bir döneme başlamasıyla birlikte 2026 F1 araç tasarımını tanıttı.
Yazar: Paul Keith
1 dakikalık okumaPublished on

Ford'un merkezi Detroit, Michigan'dan canlı olarak yayınlanan etkinlikte, Oracle Red Bull Racing'in 2026 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni araç tasarımı ilk kez görücüye çıktı. Bu tanıtım, Red Bull Ford Powertrains dönemindeki takımın ilk adımı oldu.
Oracle Red Bull Racing 2026 Sezon Lansmanı

© Mark Thompson/Getty Images

Oracle Red Bull Racing 2026 Sezon Lansmanı

© Mark Thompson/Getty Images

Oracle Red Bull Racing 2026 Sezon Lansmanı

© Rudy Carezzevoli/Getty Images

Oracle Red Bull Racing 2026 Sezon Lansmanı

© Mark Thompson/Getty Images

Oracle Red Bull Racing 2026 Sezon Lansmanı

© Mark Thompson/Getty Images

01

Oracle Red Bull Racing’in 2026 F1 araç tasarım tanıtımını nasıl izleyebilirsiniz?

Red Bull Ford Powertrains ile 2026 Sezon Lansmanı

Red Bull F1 takımları, 2026 sezonu için araç tasarımlarını ve Red Bull Ford Powertrains ile yeni ortaklıklarını tanıtıyor.

Tanıtım etkinliğinin tekrarını ücretsiz bir şekilde izlemek için Red Bull TV'yi açabilirsiniz veya yukarıdaki oynatıcıya tıklayabilirsiniz.
02

2026 Sezonu lansmanı nerede yapılıyor?

Line up of Ford cars photographed in Las Vegas, Nevada, USA on November 18, 2025.

Ford has a rich history in motor racing

© Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing, 2026 sezonunu Detroit, Michigan'daki Michigan Central Station'da tanıttı. Ford tarafından restore edilen ve şimdi yenilikçilik ile geleceğin mobilitesine ev sahipliği yapmak üzere yeniden tasarlanan bu mekan, Red Bull Ford Powertrains döneminin de başlangıcının yapıldığı yer olarak seçildi.

