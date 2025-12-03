© Oracle Red Bull Racing / Red Bull Content Pool
Oracle Red Bull Racing'in 2026 pilot kadrosu duyuruldu
Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar'ın 2026 sezonunda Max Verstappen'in takım arkadaşı olacağını duyurdu.
Eylül ayında 21 yaşına giren Isack Hadjar, Visa Cash App Racing Bulls ile geçirdiği çaylak sezonunda etkileyici bir performans sergiledi. Fransız pilotun bu yılki en dikkat çeken performansı ise Hollanda Grand Prix'sinde elde ettiği podyum olmuştu.
Max Verstappen ve yeni takım arkadaşı Hadjar, Formula 1'in yeni çağında takımın yeni pilot ikilisi olacak. Formula 1, 2026 sezonuda çok uzun zamandır görülmemiş teknik düzenleme değişikliklerine sahne olacak ve Red Bull Ford Powertrains de pistte ilk kez yer alacak.
Isack'ın gelişi, Oracle Red Bull Racing'in Yuki Tsunoda'ya vedası anlamına gelmiyor. Yuki, 2019 yılında Red Bull Junior Team'in bir parçası olarak Red Bull ailesine katıldı ve o zamandan beri takımda. Yuki, ilk olarak şu anda "Visa Cash App Racing Bulls" olarak bilinen takımla, ardından bu yılki Japonya Grand Prix'sinden itibaren Oracle Red Bull Racing için yarışan 10. Red Bull Junior Team mezunu olarak mücadele etti. Yuki, 2026 sezonunda test piltou ve yedek pilot rolünde Red Bull ailesi içinde kalmaya devam edecek.
Oracle Red Bull Racing CEO'su ve takım patronu Laurent Mekies şunları söyledi: "Yuki artık yedi yıldır Red Bull renklerinde yarışıyor ve kendisiyle her iki Red Bull takımında da çalışma şansına sahip oldum. Formula 1'deki beş sezonu boyunca Yuki, cumartesi günleri tek turda hızlı, pazar günleri ise olağanüstü start'lar ve mükemmel yarış becerisi sergileyebilen, olgun bir yarışçıya dönüştü. Spordaki herkes Yuki'yi sevmemenin imkânsız olduğu konusunda hemfikir, Red Bull ailesinin çok özel bir parçası haline geldi. Red Bull'daki herkes adına, şu ana kadar yaptıkları için ona teşekkür ediyorum ve 2026 projelerine doğru ilerlerken paha biçilemez bir destek sağlayacağını biliyoruz. Isack'a gelince, ilk F1 sezonunda büyük bir olgunluk gösterdi ve hızlı öğrenen biri olduğunu kanıtladı. En önemlisi, bu sporda bir numaralı gereklilik olan ham hızı ortaya koydu. Isack'ın Max'in yanında parlayabileceğine ve pistte sonuç üretebileceğine inanıyoruz. 2026, takım ve Red Bull Ford Powertrains için büyük bir meydan okuma olacak; bunlar heyecan verici zamanlar ve birlikte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."
Isack Hadjar ise şunları söyledi: "Bana Formula 1'in en yüksek seviyesinde yarışma fırsatını ve güvenini verdiği için Oracle Red Bull Racing'e minnettarım. Junior Team'e katıldığımdan beri ortaya koyduğum tüm çalışmanın ardından bu harika bir ödül oldu. Kariyerim boyunca birçok iniş çıkış yaşadım ve onlar bana hep inandılar, beni ileriye taşıdılar. Bu yıl Visa Cash App Racing Bulls ile inanılmaz geçti, çok şey öğrendim ve ilk podyumumu aldım. Takımın desteği ve hazırlığı sayesinde bir yarışçı ve bir insan olarak çok daha iyi olduğumu hissediyorum. Oracle Red Bull Racing'e gitmeye hazır hissediyorum ve onların da aynı şekilde düşünmesinden mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu harika bir adım, en iyilerle çalışmak ve Max'ten öğrenmek için sabırsızlanıyorum."
