Oracle Red Bull Racing'in 2026 pilot kadrosu duyuruldu

'ya vedası anlamına gelmiyor. Yuki, 2019 yılında Red Bull Junior Team'in bir parçası olarak Red Bull ailesine katıldı ve o zamandan beri takımda. Yuki, ilk olarak şu anda "Visa Cash App Racing Bulls" olarak bilinen takımla, ardından bu yılki Japonya Grand Prix'sinden itibaren Oracle Red Bull Racing için yarışan 10. Red Bull Junior Team mezunu olarak mücadele etti. Yuki, 2026 sezonunda test piltou ve yedek pilot rolünde Red Bull ailesi içinde kalmaya devam edecek.

Oracle Red Bull Racing CEO'su ve takım patronu Laurent Mekies şunları söyledi: "Yuki artık yedi yıldır Red Bull renklerinde yarışıyor ve kendisiyle her iki Red Bull takımında da çalışma şansına sahip oldum. Formula 1'deki beş sezonu boyunca Yuki, cumartesi günleri tek turda hızlı, pazar günleri ise olağanüstü start'lar ve mükemmel yarış becerisi sergileyebilen, olgun bir yarışçıya dönüştü. Spordaki herkes Yuki'yi sevmemenin imkânsız olduğu konusunda hemfikir, Red Bull ailesinin çok özel bir parçası haline geldi. Red Bull'daki herkes adına, şu ana kadar yaptıkları için ona teşekkür ediyorum ve 2026 projelerine doğru ilerlerken paha biçilemez bir destek sağlayacağını biliyoruz. Isack'a gelince, ilk F1 sezonunda büyük bir olgunluk gösterdi ve hızlı öğrenen biri olduğunu kanıtladı. En önemlisi, bu sporda bir numaralı gereklilik olan ham hızı ortaya koydu. Isack'ın Max'in yanında parlayabileceğine ve pistte sonuç üretebileceğine inanıyoruz. 2026, takım ve Red Bull Ford Powertrains için büyük bir meydan okuma olacak; bunlar heyecan verici zamanlar ve birlikte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."