RB18
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

RB18 İlk Testine Barcelona'da Çıktı

Oracle Red Bull Racing'in yeni aracı RB18, Barcelona'da piste çıktı. Takım testlerle yeni sezona hazırlanırken, Max Verstappen ve Sergio Perez de RB18'in direksiyonunda yer aldı.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Oracle Red Bull Racing yakın zamanda düzenlediği müthiş lansmanla yeni sezon aracının görsellerini paylaşmış ve yaklaşan sezon öncesi Formula 1 tutkunlarının heyecanını biraz daha yükseltmişti.
RB18 görücüye çıktı
RB18 görücüye çıktı
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Önümüzdeki ay Bahreyn'de start alacak olan Formula 1 sezonuna hazırlanan Oracle Red Bull Racing, RB18'i Barcelona testleri için piste çıkardı. Takım F1'in yeni dönemine hazırlanırken, Max Verstappen ve Sergio Perez RB18'in direksiyonunda yer aldı.
Max, yeni araç için şunları söyledi: "Geçen hafta RB18 ile ilgili ilk izlenimlerimizi edindik ve araç gayet iyi görünüyor. Bu yıl kurallar çok farklı ve bu yüzden birkaç turunuzu atıp aracı hissetmek güzel."
Max Verstappen yeni sezon için hazırlanıyor
Max Verstappen yeni sezon için hazırlanıyor
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Max'ın yeni sezon hakkındaki düşünceleri ise şu şekildeydi: "Henüz sezon için herhangi bir hedefim yok, sadece piste çıkmak ve her yıl yaptığım gibi elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Araba hızlıysa, eminim yine çok iyi bir iş çıkarabiliriz. Ekip ve Checo ile birlikte eğlenceli bir yıl daha geçirmek için sabırsızlanıyorum. O harika biri ve birbirimizi gerçekten zorluyoruz. Günün sonunda bu da takım için oldukça iyi.”
Max'ın takım arkadaşı Sergio Perez de yeni araçla ilgili düşünceleri paylaştı: "RB18 gerçekten güzel ve çok havalı görünüyor. Bu araca ne kadar emek verildiğini hemen görebilirsiniz. Fabrikada çalışan kadın ve erkeklerin RB18'i piste çıkarmak için harcadıkları zaman ve emek inanılmaz."
Sergio Perez'in yüzü gülüyor
Sergio Perez'in yüzü gülüyor
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Perez yeni sezon ve yeni kurallar hakkında da şunları söyledi: "Bu sezon için kendime güveniyorum ve takım olarak performansımızı en üst düzeye çıkarmayı ve kazanmamızı istiyorum. 2022 için ana hedef bu."
"Bence yeni düzenlemelere göre başarılı olmanın anahtarı takımların sezon boyunca ne kadar hızlı gelişebilecekleri olacak. Yeni araçlarda takımların kuralları nasıl yorumladığını görebilirsiniz. Çok farklı, bu yüzden ilk yarışta hangi aracın en iyi olduğunu görmek ilginç olacak."
Formula 1'de hasret 20 Mart'taki Bahreyn GP ile sona erecek. Motor sesleri yeniden pistlerde yankılanırken, dünyanın en iyi F1 pilotları arasındaki rekabet de kaldığı yerden devam edecek. Formula 1 hakkında tüm haberleri güncel olarak takip etmek için adresin RedBull.com!
F1
FORMULA RACING