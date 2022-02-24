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F1
RB18 İlk Testine Barcelona'da Çıktı
Oracle Red Bull Racing'in yeni aracı RB18, Barcelona'da piste çıktı. Takım testlerle yeni sezona hazırlanırken, Max Verstappen ve Sergio Perez de RB18'in direksiyonunda yer aldı.
Oracle Red Bull Racing yakın zamanda düzenlediği müthiş lansmanla yeni sezon aracının görsellerini paylaşmış ve yaklaşan sezon öncesi Formula 1 tutkunlarının heyecanını biraz daha yükseltmişti.
Önümüzdeki ay Bahreyn'de start alacak olan Formula 1 sezonuna hazırlanan Oracle Red Bull Racing, RB18'i Barcelona testleri için piste çıkardı. Takım F1'in yeni dönemine hazırlanırken, Max Verstappen ve Sergio Perez RB18'in direksiyonunda yer aldı.
Max, yeni araç için şunları söyledi: "Geçen hafta RB18 ile ilgili ilk izlenimlerimizi edindik ve araç gayet iyi görünüyor. Bu yıl kurallar çok farklı ve bu yüzden birkaç turunuzu atıp aracı hissetmek güzel."
Max'ın yeni sezon hakkındaki düşünceleri ise şu şekildeydi: "Henüz sezon için herhangi bir hedefim yok, sadece piste çıkmak ve her yıl yaptığım gibi elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Araba hızlıysa, eminim yine çok iyi bir iş çıkarabiliriz. Ekip ve Checo ile birlikte eğlenceli bir yıl daha geçirmek için sabırsızlanıyorum. O harika biri ve birbirimizi gerçekten zorluyoruz. Günün sonunda bu da takım için oldukça iyi.”
Max'ın takım arkadaşı Sergio Perez de yeni araçla ilgili düşünceleri paylaştı: "RB18 gerçekten güzel ve çok havalı görünüyor. Bu araca ne kadar emek verildiğini hemen görebilirsiniz. Fabrikada çalışan kadın ve erkeklerin RB18'i piste çıkarmak için harcadıkları zaman ve emek inanılmaz."
Perez yeni sezon ve yeni kurallar hakkında da şunları söyledi: "Bu sezon için kendime güveniyorum ve takım olarak performansımızı en üst düzeye çıkarmayı ve kazanmamızı istiyorum. 2022 için ana hedef bu."
"Bence yeni düzenlemelere göre başarılı olmanın anahtarı takımların sezon boyunca ne kadar hızlı gelişebilecekleri olacak. Yeni araçlarda takımların kuralları nasıl yorumladığını görebilirsiniz. Çok farklı, bu yüzden ilk yarışta hangi aracın en iyi olduğunu görmek ilginç olacak."
Formula 1'de hasret 20 Mart'taki Bahreyn GP ile sona erecek. Motor sesleri yeniden pistlerde yankılanırken, dünyanın en iyi F1 pilotları arasındaki rekabet de kaldığı yerden devam edecek. Formula 1 hakkında tüm haberleri güncel olarak takip etmek için adresin RedBull.com!