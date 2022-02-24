RB18 İlk Testine Barcelona'da Çıktı

Max, yeni araç için şunları söyledi: "Geçen hafta RB18 ile ilgili ilk izlenimlerimizi edindik ve araç gayet iyi görünüyor. Bu yıl kurallar çok farklı ve bu yüzden birkaç turunuzu atıp aracı hissetmek güzel."

Max, yeni araç için şunları söyledi: "Geçen hafta RB18 ile ilgili ilk izlenimlerimizi edindik ve araç gayet iyi görünüyor. Bu yıl kurallar çok farklı ve bu yüzden birkaç turunuzu atıp aracı hissetmek güzel."

Max, yeni araç için şunları söyledi: "Geçen hafta RB18 ile ilgili ilk izlenimlerimizi edindik ve araç gayet iyi görünüyor. Bu yıl kurallar çok farklı ve bu yüzden birkaç turunuzu atıp aracı hissetmek güzel."