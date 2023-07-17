The ORGANICS Easy Lemon by Red Bull ile Yapabileceğin Lezzetli Mokteyller
The ORGANICS Easy Lemon by Red Bull'un eşsiz lezzeti ile müthiş mokteyller yaratabilirsin. Senin için özel bir tarif hazırladık!
The ORGANICS Easy Lemon by Red Bull ile enfes mokteyller hazırlamak mümkün. Farklı tatlar denemek isteyenlere yaz günlerinde ferahlayacakları bir tarifle geldik. Hemen girişteki videodan izleyebilir, aşağıdan ise tarifi okuyabilirsin.
Easy Breezy Tarifi:
- ORGANICS Easy Lemon
- 2 ml limon suyu
- 2 ml Agave şurubu
- 10 adet fesleğen yaprağı
- Buz küpleri
Hazırlanışı:
Cam bardağa limon suyu, Agave şurubu ve fesleğen yapraklarını ekleyin. Buz küplerini ve The ORGANICS Easy Lemon by Red Bull’u da ilave ettikten sonra karıştırarak tarifi tamamlayın.