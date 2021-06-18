Red Bull GamerSZon: Orkun Işıtmak ile Play Hard Başladı!

Şu sıralar kendimi spora odakladım, fazlasıyla antrenman yapıyorum çünkü antrenmanların sonunda ulaşmak istediğim bir hedef var, hayallerim var. Aynı anda boksa başladım, boksta da inşallah bir sakatlık yaşamadığım sürece ilerlemek istiyorum. Onların haricinde YouTube üzerinde özellikle bu yaz daha çok adrenalin dolu içeriklere yönelmeyi planlıyorum. En yakın zamanlardaki hayallerimden bir tanesi de Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan üç köprüden birinde bungee jumping yapmak.