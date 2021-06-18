Red Bull GamerSZon: Orkun Işıtmak ile Play Hard Başladı!

Bir Oyun Daha
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer alacağı Red Bull GamerSZon'un yeni videosu Play Hard serisinden geldi. Sunuculuğunu Orkun Işıtmak’ın yaptığı programa katılan konuklar, her geçen dakika daha da zorlu hale gelen ekstrem şartlarda oyun oynamaya çalışıyorlar.
Programın ilk bölümüne konuk olarak ünlü YouTuber Mervan Tepelioğlu, elindeki cep telefonuyla mekanik boğanın (Bull Ride) tepesine çıktı. Bu noktadan sonra yapması gereken ise olabildiğince uzun süre hem PUBG Mobile'da hayatta kalmak, hem de boğanın üstünden düşmemek.
Boğa üstündeki yeteneklerini sergileyen Mervan Tepelioğlu ile Play Hard, oyunlar ve yeni projeleri üzerine bir de sohbet gerçekleştirdik. İşte Mervan'ın boğayla mücadele ederken hissettikleri, en sevdiği oyunlar, PES ve FIFA serilerinin yeni oyunlarından beklentileri ve geleceği dair hayalleri, projeleri...
Programın formatını nasıl buldun? Boğayla karşı karşıya olduğunu öğrendiğinde neler hissettin?
Programın formatını çok güzel buldum, çok eğlenceliydi gerçekten. Hem adrenalin, hem de oyun oynamak isteyenler için gerçekten çok güzel bir ortak buluşma noktası olmuş. Boğayla karşı karşıya olduğumu öğrendiğimde bayağı heyecanlandım ve nasıl yapacağımı anlamadım açıkçası. Hem telefonda PUBG Mobile oynamam, hem de boğanın üstünde düşmeden durmam gerekiyordu ve bu durum beni bayağı heyecanlandırdı.
Boğa üstünde oyun oynamak zor mu? Macera arayan oyunculara tavsiye eder misin?
Boğa üstünde oyun oynamak gerçekten çok zordu. Hem dönüyorsun, sağa sola hızlı hızlı döndürüyor, hem de oyun oynamaya ve ekrana odaklanmaya çalışıyorsun. Bayağı baş döndürücü ve zorlu bir mücadeleydi benim için. Macera arayan oyunculara kesinlikle tavsiye ederim çünkü bence yapılması imkansıza yakın bir şey. En azından uzun süreler, uzun dakikalar dayanmak gerçekten çok zor.
Boğayla karşı karşıya olduğumu öğrendiğimde bayağı heyecanlandım
Daha önce Kenan Sofuoğlu ile motosiklete ve Avusturya'da bir T-28 uçağına binmiş biri olarak boğa ile tecrübeni karşılaştırır mısın?
Evet, daha önce Kenan Sofuoğlu ile çok eğlenceli ve adrenalin dolu bir motosiklet macerası yaşadık, piste çıktık birlikte. Avusturya’da da T-28 uçağına binip havada taklalar attım. Onlar kadar zor değildi tabii ki, onlar kadar adrenalin dolu değildi ama kesinlikle beni çok heyecanlandırdı. Bir sıralama yapacak olursam birinci sıraya kesinlikle T-28’i koyarım, ikinci sıraya Kenan Sofuoğlu, üçüncü sıraya da boğayı koyarım.
Oyunlarla aran nasıl? Ne zamandır oyun oynuyorsun?
Oyunlarla aram bayağı iyi. Zaten çocukluğumdan beri, kendimi bildim bileli oyun oynarım. Yaklaşık olarak üç yaşında başladım bilgisayar oyunları oynamaya. İlkokul yıllarımda da Atari ve PlayStation oyunlarına geçtim. Şimdi de aktif olarak hepsini oynuyorum ve birçok oyunu fazlasıyla seviyorum, sevmediğim oyunu türü çok azdır.
Şu sıralar maksimum derecede futbol ve motor sporları ile çok ilgileniyorum
En sevdiğin oyun türleri ve oyunlar neler? Son zamanlarda neler oynuyorsun?
Genelde futbol oyunlarını çok seviyorum ancak GTA tarzı açık dünya oyunları da çok hoşuma gidiyor. Hikayesi, aksiyonu olan Call of Duty tarzı oyunları çok seviyorum. Şu sıralar maksimum derecede futbol ve motor sporları ile çok ilgileniyorum. Formula 1’e inanılmaz bir ilgim var, oyununu hiç durmadan saatlerce oynayabilirim.
Sıkı bir futbol oyunu hayranı olduğunu biliyoruz. Yeni FIFA'dan ve yeni PES'ten beklentilerin neler?
Yeni PES’ten ve yeni FIFA’dan beklentilerim açıkçası çok yüksek çünkü PES 2021 ve FIFA 21 bayağı kötüydü benim için. İki oyunu da bu sene çok denemedim, daha çok ezber mantığının çalıştığı iki oyun olmuştu. PES 2021 ve FIFA 21’de daha doğaçlama, daha doğal, daha gerçekçi bir futbol akışı bekliyorum. Özellikle ikili mücadelelerin ve çalımların fazlasıyla olacağı güzel bir oyun bu sene bizlerle olur umarım. Eski PES vs FIFA kapışmalarını çok özlüyoruz. Son zamanlarda FIFA çok daha önde, inşallah PES bu sene güzel bir oyun yapar ve rekabeti tekrar başlatabilir.
Yeni projelerin neler? Şu sıralar neler üzerinde çalışıyorsun?
Şu sıralar kendimi spora odakladım, fazlasıyla antrenman yapıyorum çünkü antrenmanların sonunda ulaşmak istediğim bir hedef var, hayallerim var. Aynı anda boksa başladım, boksta da inşallah bir sakatlık yaşamadığım sürece ilerlemek istiyorum. Onların haricinde YouTube üzerinde özellikle bu yaz daha çok adrenalin dolu içeriklere yönelmeyi planlıyorum. En yakın zamanlardaki hayallerimden bir tanesi de Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan üç köprüden birinde bungee jumping yapmak.