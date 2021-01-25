Ortamın Ruhuna Uygun En iyi Karaoke Playlist'leri
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Karaoke için seçeceğin şarkıları şansa bırakma. Zira performans gösterdiğin dakikalar seni rezil de edebilir vezir de... İşte en iyi karaoke playlist'leri...
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Karaoke performansları, ev partilerinin de, kutlamaların da vazgeçilmezidir... Ancak sahneye çıkma cesaretin kadar, seçeceğin şarkılar da önemlidir. Aşağıdaki Spotify listelerini senin için seçtik ve evde bitmeyen bir eğlence için işini biraz olsun kolaylaştırmaya çalıştık...
Klasikler
Hemen yukarıdaki klasikler listesi, risk almak istemeyip en bilinen parçalarla geceye damga vurmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Killing Me Softly His Song, Hey Jude, Song 2, Ring of Fire ve daha niceleri...
İtalyanca
Hepimizin zaman zaman içimizden İtalyanca şarkılar mırıldandığımız olmuştur. Ancak sadece bu kadarı başarılı bir karaoke performansı için yeterli olmayabilir. Yukarıdaki 60 parçalık İtalyanca karaoke şarkıları listesi bu konuda işini görecektir. Sen yine de performans öncesi birkaç deneme yapmayı ihmal etme.
Parti geceleri için
Parti gecesinde, sıra kıyasıya bir karaoke mücadelesine mi geldi? İşte tam da ortamın ruhuna uygun 35 şarkılık bir karaoke partisi playlist'i. Ariana Grande'den One Last Time, Katy Perry ve Snoop Dogg'tan California Gurls ve çok daha fazlası....