Kent İçinde Otomobili Yasaklayıp Bisiklete Geçmeye Çalışan 6 Şehir

Kalabalık şehirlerin en büyük problemlerinden biri elbette trafik yoğunluğu. Bu yoğunluğun maddi zarar dışında, havaya karışan zararlı gazlar nedeniyle doğayı tahrip eden negatif etkileri de var. Bazı kentler araç sayısına kısıtlama getirse de bu henüz bir çözüm değil. Bazı kentler ise temel çözüm olarak otomobilleri kent içinden çıkarmaya çalışıyor ve bunun için çeşitli uygulamalara başlıyor. Paris ve Bogota gibi kentler merkezi noktalarda otomobille dolaşmayı yasaklarken bazı kentler ise biraz daha radikal adımlar atıyor.

Kopenhag (Danimarka)

Kopenhag © visitcopenhagen.com

Kopenhag’da arabadan kurtulup bisiklete geçme fikri bir yönetim kararından çok halkın kendi çabasıyla gerçekleşti. Özellikle 2016 sonrası insanları otomobilden, bisiklete yönlendiren yasaların da çıkmasıyla bugün Kopenhag caddelerinde arabalardan çok bisikletler var. Son istatistiklere göre, on Danimarkalıdan dokuzu bir bisiklete sahip ve bisiklet, 5 kilometreden daha az tüm kişisel ulaşımın dörtte üçünü oluşturuyor. Dolayısıyla özellikle kent içinde neredeyse hiç otomobil trafiğine rastlanmıyor. Kopenhag'da yaşam iki tekerlek üzerinde yaşanıyor ve sakinlerinin yarısı, şehir boyunca akan yaklaşık 400 kilometrelik özel parkurları kullanıyor. Komşu kentleri birbirine bağlayan bisiklet süper otoyolları ise otomobilden özgür şehirleri Kopenhag dışındaki Danimarka kentlerine de yaymayı hedefliyor.

Bogota (Kolombiya)

Bogota © demagazine.co.uk

Bogota otomobili terk edip bisikletle ulaşıma geçmek için en radikal kararları alan kentlerden biri. 1970’lerden beri kent içinde motorlu taşıtlara kısıtlamalar getiren şehir yönetimi, sonrasında ise haftanın belli günlerinde kenti tamamen otomobillere kapatmaya başladı. Yaklaşık 360 kilometrelik bisiklet yolu ile insanları da bisikletli ulaşıma yönlendiren kentin bisiklet yolu her gün ortalama 84.00 kişi tarafından kullanılıyor. Otomobilden özgür olmaya karar veren birçok şehir de 2000’li yıllardan itibaren Bogota’nın yaptıklarını örnek almaya başladı.

Gent (Belçika)

Gent © bloft.lu

Gent’in kent içinden otomobilleri uzaklaştırma planı 1996 yılında başlamış. Dönemin belediye başkanı Frank Beke, şehir içinde bir bölgeyi tamamen motorlu taşıtlara yasak hale getirerek işe başlamış. Daha sonra kent içinde yürünebilir, bisikletle gezilebilir alanlar yaratarak insanları da otomobilden kurtulmaya yönlendirecek kararlar alınmış. Gent şu an şehircilik konusunda örnek model olarak gösteriliyor ve her geçen gün daha az arabaya ev sahipliği yaparak 20 yıl içinde tamamen motorlu taşıtları kentten çıkarmayı planlıyor.

Oslo (Norveç)

Oslo © fastcompany.net

Araçsız şehirler söz konusu olduğunda, Oslo'yu anmamak olmaz elbette. İlk önce dizel araçların kente girmesini yasaklayan şehir yönetimi buna verilen tepkiye adeta hodri meydan diyerek 2019 yılında bu bu kez park yerlerini yasakladı. 2019'un başlarından itibaren 700'den fazla park yeri şehir merkezinden kaldırıldı ve yerini bisiklet yolları, parklar ve diğer yeşil alanlara bıraktı.Birçok cadde, arabaları tamamen yasakladı, sürücüler için park seçeneklerinin olmaması, şehir sokaklarını zararlı gazlardan arındırdı ve bisikletçiler için tüm yolları özgür kıldı. Kısacası Oslo dünyada sizi takip eden bir araba motorunun uğultusu olmadan dolaşabileceğiniz birkaç kentten biri.

Madrid (İspanya)

Madrid © cycle4retirement.com

Madrid 2018’de devrim denebilecek bir karar alıp kenti “ultra düşük emisyon bölgesi” olarak belirledi ve 2006 öncesinden kalan dizel yakan araçların kente çıkmasını yasakladı. Bu kısıtlama ile birlikte üçte bir oranında rahatlayan trafik de iki tekerlek üstünde vakit geçirmeyi sevenler için bir fırsat oldu. Kent yönetimi de yaptığı birçok yeni bisiklet yolu ile açık açık “otomobil yerine bisiklet kullanın” mesajı verince yavaş yavaş otomobillerin yerini bisikletler almaya başladı. Eğer bu sene yaşanan zorunlu durumlar olmasaydı Madrid 2020 ile birlikte çeşitli bölgelerde otomobili tamamen yasaklamayı planlıyordu ama bu plan şimdilik biraz ertelenmiş görünüyor.

Malmö (İsveç)

Malmö © visitsweeden.com

İsveç’te birkaç kez ‘Yılın Bisiklet Şehri’ olarak seçilen Malmö kentinin 2006 yılından beri de bir sloganı var: “Artık otomobil yolculuklarına son” Şehrin otomobil trafiğini kesip iki tekerlekliye geçemek için tüm altyapı sistemini yenileyen kent, motorlu taşıtlara getirdiği kısıtlama, yürüme ve pedal çevirmeye ise getirdiği olanaklarla tarafını da belli etmiş. Bisikletliler için tasarlanan ve desteklenen projelerle önümüzdeki 20 yılda kenti tamamen otomobilsiz hale getirmeyi hedefleyen Malmö şimdiden bazı noktalarında araç giriş-çıkışını engellemeye başlamış.

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