Streamer Yayınları Neden Bu Kadar İlgi Görüyor?

Bazı anne babalar, çocuklarının Xbox veya Playstation konsollarının başına geçtiğini gördüklerinde gözlerini devirirler veya oyun saatleri konusunda kısıtlamalar getirirler. Ancak Rachel Hofstetter’in annesi, kızını küçüklüğünden itibaren video oyunları oynamaya teşvik etti. Bu birçok ebeveyne garip bir fikir gibi gelse de Hofstetter’lar için akıllıca bir karar olduğu ortaya çıktı.

Rachel Hofstetter video oyunlarını o kadar çok sevdi ki GameStop'da genç yaşta bir iş buldu. Yeni oyunları oynarken yaptığı yayınların fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşmaya başladı ve kısa süre sonra küçük bir takipçi kitlesi oluşturdu. Daha sonra takipçileri ondan Twitch adlı bir platformda canlı oyun yayınları yapmasını istedi. Rachel ilk etapta nasıl sonuçlar alacağını gerçekten bilmiyordu. O sırada Amazon, Twitch platformunu kısa süre önce satın almıştı ve bu çılgınlığın tüm dünyayı ele geçirmesi için sadece birkaç yıla ihtiyaç vardı.

Rachel, 2015 yılında GameStop'taki işinden ayrıldı ve 23 yaşında, o yılın ilerleyen günlerinde tam zamanlı olarak Twitch üzerine yoğunlaştı. Küçük takipçi kitlesi büyük bir hayran topluluğu hâline geldi. Rachel bugün, Valkyrae takma adıyla biliniyor ve tam 3 milyon abonesinin bulunduğu YouTube’da da yayın yapıyor.

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Küresel video oyun endüstrisi yıllık yaklaşık 200 milyar dolar değerinde. Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın, bunun küçük ama hızla büyüyen bir parçası ve internette genç nesil oyuncuları fazlasıyla etkiliyor. Gelecek ay en iyi film dalında Oscar ödülünü hangi oyuncunun kazanacağı umurlarında değil, onlar sadece Valkyrae'in bir sonraki oyun maçını kazanıp kazanamayacağını bilmek istiyorlar. Valkyrae, platformlarla özel sözleşmeler, anlaşmalar ve sponsorluklarla bugün yedi haneli rakamlar kazanan birçok ünlü video oyunu yayıncısından sadece biri.

Yeni nesil neden video oyunlarını izlemeyi seviyor?

Valkyrae gibi oyuncular, ünlü aktörler, sporcular ve müzisyenler gibi figürlerin bile sosyal medya takipçilerini sayı anlamında gölgede bırakıyor. Zira başkalarını video oyunları oynarken izlemek kimse için geçici bir heves değil gibi görünüyor. Günümüzde sinema gibi geleneksel deneyimler kadar büyük bir ana akım eğlence hâline dönüşmüş durumda.

Türkiye'nin ünlü Twitch yayıncılarından Cantuğ "Unlost" Özsoy © Red Bull

Eskiden küresel film endüstrisi yılda yaklaşık 40 milyar dolarlık bilet satışı yapıyordu. Şimdi Hollywood, Valkyrae gibi ünlü oyun yayıncılarını kendi platformlarına çekmeye ve TV ve film yapımcıları ile kazançlı anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Ancak oyuncular markalarını büyütmek için Hollywood'a gerçekten ihtiyaç duymuyor. Hatta bunun tam tersi bir durum söz konusu.

Madden 25 © Electronic Arts

Video oyunları her şeyden önce oynanması için üretiliyor. Hiçbir oyun geliştiricisi, yayıncı veya tüketici size aksini iddia edemez. Ancak oyunları izleme deneyimi de aynı derecede önemli hâle geliyor. Madden ve FIFA gibi oyun serilerini geliştiren video oyunu devi Electronic Arts'ın pazarlama müdürü David Tinson, "Artık oyunları oynamak kadar izleme deneyiminin de nasıl olacağını düşünüyoruz,” diyor.

Oyun oynayan bir yayıncıyı izlemeyi daha geleneksel görsel eğlence biçimlerinden ayıran şey, etkileşimli bir deneyim sunmasında yatıyor. İzleyiciler aynı zamanda oyunun ve yayıncının diğer hayranlarıyla sohbet ediyor ve çeşitli paylaşımlarda bulunuyor.

Yaşları sekiz ila yirmi beş arasında değişen Z kuşağı için, canlı oyun akışlarını izlemek, anne babalarının televizyon izlemesi kadar doğal bir eylem. Bu dijital oyun alanları, çoğunun en rahat hissettiği yerler. Araştırma firması YPulse'un 2020 yılında yayınladığı bir rapor, 13 ile 39 yaş arasındaki insanların yaklaşık yarısının diğer insanları çevrimiçi video oyunları oynarken izlediğini ortaya çıkardı. Z kuşağındaki oyun meraklısı gençlerin neredeyse üçte biri, haftada en az bir kez Twitch’te bir içerik izliyor.

Bu platformlardaki dayanışma ve etkileşimin ötesinde, video oyuncularını izlemek, fiziksel veya zamansal kısıtlamaların olmaması nedeniyle de yeni nesil tüketicilere çekici geliyor. Netflix, herhangi bir yayın akışına bağlı kalmadan dilediğiniz içeriği izleme fikrini popüler hâle getirmiş olabilir, ancak Twitch gibi platformlar bunu bir adım daha ileri götürüyor. İzleyiciler yayına istedikleri zaman girip çıkabiliyorlar. Üstelik nerede yaşarsanız yaşayın veya hangi dili konuşursanız konuşun her zaman görülecek yeni şeyler bulunuyor, zira oyunların dili evrensel. Böylesi bir deneyimi yaşadıkları Twitch gibi yerler, kendi programından başka kimsenin programına göre hareket etmeyen bir nesil için mükemmel bir ortam sunuyor.

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