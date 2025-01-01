Oyuncular için 8 pratik fitness tavsiyesi

Çoğu oyun bölümler arasında, oyun modları arasında veya başlangıçta 30 ila 60 saniyelik yükleme sürelerine sahiptir ki bunlar can sıkıcı anlardır. Ancak bu süreleri boşa harcamak yerine faydalı hale getirebilirsin!

Oyuncular ekranın önünde saatlerce otururlar ve genellikle olması gerekenden daha fazla eğilirler. Bir Street Fighter yıldızı olan Adel "Big Bird" Anouche , Capcom Pro Tour dünya sıralamasında sürekli üst sıralarda yer alır. Ancak kontrol cihazından uzak olduğu anlarda fitness konusunda bir tutku geliştirdi. Pandemi döneminden bu yana, bedenine daha fazla öncelik veriyor ve ağırlık kaldırmayı bir hobi haline getirdi. Düzenli olarak spor salonuna gitmek, hem oyun içi hem de oyun dışı hayatını olumlu yönde etkiledi.

Spor salonuna gitmeden bile fitness seviyenizi artırmanın küçük yolları var. Mesela yükleme ekranlarını daha iyi değerlendirmek gibi. Takım arkadaşların gözlerini devirebilir ancak vücudun sana minnettar kalacak!

İşte yükleme ekranları sırasında deneyebileceğin sekiz hızlı egzersiz önerisi:

01 Plank

Plank hareketi, oyuncuların merkez kaslarını güçlendirmesi ve uzun saatler oturmaktan kaynaklanan sırt ağrılarını önlemesi için harika bir yoldur.

Ragbi oyuncusu Romain Ntamack sırtında ağırlıkla plank egzersizi yapıyor © Little Shao/Red Bull Content Pool

İki farklı varyasyonu vardır:

A – Şınav pozisyonunda başla, vücudunu baştan topuklara kadar düz tut ve ellerini omuz genişliğinde yerleştir.

B – Dirsek plank pozisyonunda başla, dirseklerini yere daya ve aynı düz vücut hizasını koru.

30 ila 60 saniye boyunca bu pozisyonu koru, karın kaslarını sıkı ve sırtını düz tutmaya odaklan.

02 Yan plank

Yan plank hareketi, oyuncuların sabit bir pozisyonda uzun süre geçirdikleri saatler için kritik olan yan karın kaslarının gücünü ve dengesini artırmak için harika bir egzersizdir.

Kriketçi Cameron Green yan plank ile oblik kaslarını çalıştırıyor © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Başlangıç pozisyonu için yan yat, bacaklarını düz tut ve ayaklarını üst üste yerleştir.

A - Elini omzunun tam altına yerleştir ve kalçanı yerden kaldırarak vücudunu düz bir çizgide tut.

B - Elin yerine dirseğini yere daya ve aynı hizayı koruyarak pozisyon al.

Her iki taraf için 30 ila 60 saniye boyunca bu pozisyonu koru, vücudunu dengede tutmak için oblik kaslarını çalıştır.

03 Süpermen

Süpermen hareketi, uzun oyun oturumlarından kaynaklanan sırt ağrısını önlemeye yardımcı olan bel ve glute kaslarını güçlendirmek için mükemmeldir.

G2 oyuncuları, süpermenin sırt ağrısıyla mücadelede harika olduğunu biliyor © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Başlangıç pozisyonu için karnının üzerine düz bir şekilde uzan, kollarını vücudunun önünde düz bir çizgi halinde uzat. Daha sonra sırasıyla sağ kolunu ve sol bacağını, ardından sol kolunu ve sağ bacağını kaldırarak harekete başla. Bu sırada merkez bölgeni sıkı tut.

Her bir taraf için 5 ila 10 tekrar yap. Hareketleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirerek sırt ve glute kaslarını etkili bir şekilde güçlendirmeye odaklan.

04 Crunch

Crunch hareketi, karın kaslarının tamamını hedef alarak zamanla daha güçlü ve fit olmana yardımcı olur.

Yarış pilotu Ricardo Feller, merkez gücünün önemini biliyor © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Başlangıç pozisyonu için sırtüstü uzan, dizlerini bük ve ayaklarını yere düz bir şekilde yerleştir. Kollarını yanlarda tut, avuç içlerin yere dönük olsun. Merkez bölgeni sık ve üst vücudunu dizlerine doğru kaldırırken belini yere bastır.

Karın kaslarını etkili bir şekilde güçlendirmek için 10 ila 30 tekrar yap ve 3 ila 5 set hedefle.

05 Şınav

Şınav hareketi; kollarını, omuzlarını, göğsünü ve merkez bölgeni güçlendiren harika bir egzersizdir. Aynı zamanda fiziksel gücünü ve zihinsel dayanıklılığını artırır.

Şınav, sörfçü Ben Larg'a büyük dalgalarla başa çıkma gücü veriyor © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Başlangıçta şınav pozisyonuna geç, ellerin omuz genişliğinde açık ve ayakların bitişik olsun. Gövdeni kontrollü bir şekilde alçaltarak göğsün yere neredeyse değene kadar in, ardından kendini yukarı it.

10 ila 30 tekrar yap, hareketleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirmeye odaklanarak en yüksek verimi al.

Varyasyon: Standart şınav zor geliyorsa egzersizi bacaklarını düz uzatmak yerine dizlerin üzerinde yapabilirsin.

06 Yere oturup ileri uzanma

Yere oturarak bacaklarını geniş bir şekilde aç. Kollarını önüne doğru uzat ve yavaşça öne doğru eğil. Kollarını gergin tutarak göğsünü yere yaklaştırmayı hedefle. Bu hareket sırasında omuzlarında ve sırtında bir esneme hissedeceksin.

CrossFit sporcusu Laura Horváth iyi bir omuz esnemesini asla hafife almaz © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

20 ila 30 saniye boyunca bu pozisyonda kal ve esnekliği artırmak, gerginliği azaltmak için birkaç kez tekrarla.

07 Bantlı rotasyon

Rotator manşetini güçlendirmek ve omuz stabilitesini artırmak için mükemmel bir egzersizdir. Özellikle uzun süre ekran başında oturan oyuncular için faydalıdır.

Adel "Big Bird" Anouche bantlarla çalışmanın duruşu iyileştirdiğini biliyor © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Bir direnç bandını sabit bir noktaya, dirsek hizasında bağla. Bandı bir elinle tut, dirseğini 90 derece bükük ve vücuduna yakın tutarak başla. Ön kolun başlangıçta vücudunun çaprazında olacak şekilde pozisyon al. Daha sonra dirseğini sabit tutarak ön kolunu dışarı doğru döndür.

Her iki taraf için 10 ila 15 tekrar yap. Kontrollü hareketlere odaklanarak omuz kaslarını etkili bir şekilde çalıştır.

08 Masaj rulosu yuvarlama

Kas gerginliğini azaltmak ve kan akışını iyileştirmek için etkili bir yöntemdir. Özellikle uzun saatler oturarak vakit geçirenler için oldukça faydalıdır.

Big Bird, iyi bir masaj rulosuyla omuz esnekliğini artırıyor © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Masaj rulosunu hedeflediğin kas grubunun altına yerleştirerek başla, örneğin sırt gibi. Yavaşça o bölge üzerinde ileri geri yuvarlan ve herhangi bir gerginlik noktasında 20 ila 30 saniye duraklayarak kasın gevşemesine izin ver.

Masaj rulosu kullanımı; gerginliği hafifletmeye, ağrıyı azaltmaya ve esnekliği artırmaya yardımcı olur. Bu nedenle oyun molaları sırasında rutinine harika bir katkı sağlar.

Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi, kayropraktik veya sağlık önerileri sunmaz. Egzersizler sırasında ağrı veya zorluk yaşıyorsan, uygun bir sağlık uzmanına danış. Güvenliği her zaman önceliklendir ve vücudunu dinle.