Paralel Evren: Steven Gerrard
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Acele verilen kararlar, yanlış tercihler, gerçek potansiyeline ulaşamamış kariyerler... Atahan Altınordu, paralel evrende bir yolculuğa çıkıyor ve Steven Gerrard'ın kariyer hikayesini yeniden yazıyor.
Yetenekli sporcular ve limitlerine ulaşamadıkları kariyerleri... RedBull.com'un yeni serisinde paralel evrene bir kapı açılıyor ve alternatif kariyerler çiziliyor. Sıradaki bölümde konuk: Steven Gerrard.
Bilirsiniz, futbol tarihinin dramatik hikâyelerinden biri. Liverpool -o gün için- 24 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çok yaklaşmışken neredeyse takımın zafere ulaşma ihtimali kadar konuşulan bir diğer konu da Steven Gerrard’a şampiyonluğun çok yakışacağıydı. Kulübün sembol oyuncusu, altyapıda sırtına geçirdiği formayla geride bıraktığı 25 yılda Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve UEFA Kupası’nın da dahil olduğu büyük başarılar yaşamış, bunların çoğunda başrolü üstlenmiş, muhteşem goller atmış ve bir oda dolusu ödül kazanmıştı. Tek eksiği, Premier Lig kupasıydı. Ve buna en çok yaklaştıkları sırada, bitime üç hafta kala oynanan Chelsea maçında ayağı kayıp düşünce bir anda kendini golle burun buruna bulan Demba Ba gerekeni yapmıştı. “Peki ya Gerrard’ın ayağı kaymasaydı?” Bu, elbette yeni bir soru değil. O günden itibaren milyonlarca insanın aklına gayet doğal olarak yerleşmiş bir kalıp olarak bile adlandırabiliriz. Ancak bir de bugünden bakalım. Liverpool’un şimdi otuz yıla ulaşan hasreti bitirmek için takvim yapraklarını saydığı günlerden…
Gerçek 1: Liverpool şampiyonluğu Kaybetti
Liverpool, 2013-14 sezonunun ikinci yarısında hiç yenilgi almamıştı. 27 Nisan günü oynanan Chelsea maçı öncesi 11 maçlık bir galibiyet serileri vardı ki bu, lig tarihinin en uzun üçüncü serisiydi ve devam ediyordu. Chelsea karşısında da ilk yarıyı -elbette Mourinho’nun planlarının da müsaade ettiği şekilde- tamamen rakip yarı sahada geçiriyorlardı. 45. dakikada Gerrard’ın ayağının kaymasıyla yenik duruma düştüler ve o andan itibaren de dağıldılar. Sonraki hafta Crystal Palace deplasmanında 3-0 öndeyken son on dakikada maçın 3-3’e gelişini seyrederek son umut kırıntılarını da harcadılar. Şampiyonluk, vaktiyle Gerrard’ı Liverpool’dan almak için büyük paraları gözden çıkaran Manchester City’ye gitti. Takip eden iki sezonda Kırmızılar, altıncı ve sekizinci oldu.
Senaryo 1: Liverpool Şampiyon Oldu
Gerrard, Sakho’dan aldığı pası kontrol etti. Her zaman yaptığı gibi arkadaşlarının dağılımına baktı ve sağ kanada bir diyagonal pas uzattı. Pozisyon olgunlaşmadı ve hakemin ilk yarının golsüz sona erdiğini ilan eden düdüğü Anfield’da yankılandı. İkinci yarıda, o sezon sıklıkla rastlanan bir sahneye şahit olduk. Gerrard’ın asisti, Suarez’in golüyle Liverpool, rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Kapalı Chelsea savunması ceza yayının hemen gerisindeki Gerrard’ın hazırlık yaptığı şuta engel olmaya çalışırken ortaya çıkan boşluğu gören Kaptan, Uruguaylı santrforu topla buluşturmuş ve Liverpool zafere bir adım daha yaklaşmıştı. Yarıştan kopmak üzere olan Chelsea risk almaya başladığında ise oyuna sonradan giren Daniel Sturridge, bir kontratak sonucunda skoru 2-0’a getirecekti. Sonrası malum. Son iki haftaya lider giren Liverpool; Crystal Palace ve Newcastle United maçlarını da zorlanmadan aldı ve 11 Mayıs 2014 akşamı Anfield tribünlerinin coşkulu kutlamaları arasında Premier Lig kupası nihayet Steven Gerrard’ın ellerinde havaya yükseldi. Luis Suarez ve Raheem Sterling takımda kaldılar ve Liverpool, takip eden birkaç yılda Manchester City ve Chelsea ile şampiyonluk yolunda yeni mücadelelere girdi.
Gerçek 2: Gerrard Takımdan Ayrıldı
Steven Gerrard, Chelsea maçının ikinci yarısında kaleyi gördüğü her yerden şut çekti. Bir kısmı etkili de şutlardı ancak kaleci Mark Schwarzer iyi günündeydi. Yaşananlara rağmen Liverpool taraftarı ona hak ettiği desteği verdi. Ancak yaşı da hayli ilerlemişti. Sonraki sezonu kendi standartlarının altında geçirdi ve takımının kötü grafiğini tersine çevirecek bir etki yapamadı. Sezon devam ederken, yıl sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Bu, elbette onunla Liverpool arasındaki sadakat ilişkisine zarar verecek bir ayrılık değildi. Liverpool’a verebilecekleri artık iyice azalmış, kulüp ona kontrat önermemişti ve bu gayet anlaşılabilir bir durumdu. Kaptan da futbolu bırakmanın bir diğer yolu olarak dümeni MLS takımlarından Los Angeles Galaxy’ye kırdı. İki yıl ABD’de deyim yerindeyse “takıldı” ve oradaki mesaisi bitince de altyapı antrenörü olarak yuvasına döndü.
Senaryo 2: Gerrard, Futbolu Liverpool’da Bıraktı
Bugünün gerçekleri karşısında artık yok olmaya yüz tutan bayrak adamlık mefhumuna değer vermek için futbol romantiği olmaya gerek yok. Gerçeklere göre hareket edebilir, yargılarımızı onlara göre belirleyebiliriz ancak bu, kendi gerçekliklerine sıkı sıkıya bağlı kişiler ve ilişkilerle özel bir bağ kurmaya engel değil. Evet, kariyerinin sonunu MLS’te geçirmek her Avrupalı süperstar için çok cazip ve mantıklı bir seçenek. Daha alt seviye bir lig, yüksek ücretler, dolu tribünler ve bu şartlarda yaşaması keyifli bir ülke. Ancak ne olursa olsun Steven Gerrard gibi bir sembolün futbolu Liverpool’da bırakmasının da bir anlamı mutlaka var. Futbol hayatının tamamını geçirdiği kulüple geç de olsa Premier Lig kupasını da kazanan Gerrard’ın, kontratının bitiminin ardından önünde üç seçenek vardı. Biri LA Galaxy’nin teklifini kabul etmek, biri futbolu bırakmak, diğeriyse Liverpool’dan bir yıllık daha sözleşme beklemekti. Kaptan, seçenekleri ikiye indirdi.
Gerçek 3: Liverpool, Yolunu Buldu
Evet, ellerinden kayıp giden şampiyonluğun ardından Liverpool bir süre bocaladı. Ligde döküldü, Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasında veda etti, UEFA Kupası’nda Beşiktaş’a elendi, Lig Kupası ve FA Cup’ta da yarı finale kadar yürüyebildi. Ancak 2015-16 sezonunun ilk düzlüğündeki kötü performansın ardından bir karar aldılar. Brendan Rodgers-Liverpool birlikteliğinin en iyi zamanı geride kalmıştı ve müdahale kaçınılmazdı. Hele ki Jürgen Klopp gibi tüm kulüplerin iç geçirerek baktığı bir teknik direktör boştayken. Bu değişiklik Liverpool’a önce UEFA finalini, ardından Şampiyonlar Ligi finalini ve nihayet Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirdi. Tabii bu kadarla da kalmadı. Önce Premier Lig’de bütün rekorları kırıp aynı rekorları aynı yıl kıran bir başka takımın daha varlığı nedeniyle ikincilikle yetindiler, ardından o rekorları da anlamsız kılacak kadar büyüleyici bir performansla tarihte kendilerine bambaşka bir yer edindiler. Büyük liglerde benzeri görülmemiş bir puan tablosunun zirvesindeler ve hasret geç de olsa bitecek. Klopp’un elinde potansiyellerinin uçlarına ulaşan Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Roberto Firmino gibi isimleri düşününce, muhtemelen tek seferle de kalmayacak.
Senaryo 3: Klopp ile Liverpool’un Yolları Hiç Kesişmedi
Jürgen Klopp, Borussia Dortmund’daki misyonunu tamamlamış ve görevi bırakmıştı. Dünyanın neredeyse tüm büyük kulüpleri, özellikle de Premier Lig temsilcileri için aday gösteriliyordu. Bu kulüplerin yöneticileriyse elleri kolları bağlı oturuyordu. Real Madrid, Rafael Benitez ile yeni anlaşmıştı. Arsenal’da Arsene Wenger dönemi devam ediyordu. Manchester United, Louis van Gaal ile bir yeniden yapılanma çabasının tam ortasındaydı. Manchester City’nin başında onlara şampiyonluk kazandırmış Manuel Pellegrini, Chelsea’nin başında yine son şampiyon Jose Mourinho vardı. Liverpool’da ise takımı 24 yıl sonra gelen şampiyonluğun mimarı Brendan Rodgers’ın kredisi sonsuzdan bir fazlaydı. Üstelik takım da fena gitmiyordu. Klopp, ilk hatayı yapan teknik adamın yerine geçti ve bir kulübün tarihini değiştirdi. O kulüp, Liverpool olmadı.
Sonuç:
Liverpool, 2013-14 sezonunda çok yaklaştığı şampiyonluğu ancak bu kadar yıkıcı bir şekilde kaybedebilirdi. Ancak bugünden geriye bakıldığında; biraz tesadüflerin, biraz da doğru kararların etkisiyle o yıkım toparlanmakla kalmadı, çok daha büyük bir yapının ortaya çıkmasına olanak sağladı. O sezon alınacak kupa çok büyük ihtimalle tek seferlik bir başarı olarak kalacakken şimdi önlerinde çok parlak bir gelecek var. Dünya futbolundaki eski yerlerine sağlam temellerle oturdular. 2014’ün üzüntüsünü hâlâ hissediyorlar ve o Chelsea maçının kaybettirdikleri elbette yok olmadı. Ancak gelinen noktada kazanımların önünü de yine bir şekilde o maç açtı. O gün Steven Gerrard’ın ayağı kaymasa, Liverpool bugün daha iyi bir noktada olmayacaktı.