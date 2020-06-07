Paralel Evren: Steven Gerrard

Steven Gerrard

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Chelsea

maçının ikinci yarısında kaleyi gördüğü her yerden şut çekti. Bir kısmı etkili de şutlardı ancak kaleci

Mark Schwarzer

iyi günündeydi. Yaşananlara rağmen Liverpool taraftarı ona hak ettiği desteği verdi. Ancak yaşı da hayli ilerlemişti. Sonraki sezonu kendi standartlarının altında geçirdi ve takımının kötü grafiğini tersine çevirecek bir etki yapamadı. Sezon devam ederken, yıl sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Bu, elbette onunla Liverpool arasındaki sadakat ilişkisine zarar verecek bir ayrılık değildi.

Liverpool

’a verebilecekleri artık iyice azalmış, kulüp ona kontrat önermemişti ve bu gayet anlaşılabilir bir durumdu. Kaptan da futbolu bırakmanın bir diğer yolu olarak dümeni MLS takımlarından

Los Angeles Galaxy

’ye kırdı. İki yıl ABD’de deyim yerindeyse “takıldı” ve oradaki mesaisi bitince de altyapı antrenörü olarak yuvasına döndü.