Paranın Karşılığını Verecek En İyi 7 FUT Oyuncusu

FUT 21’de oyuncular yavaş yavaş kadrolarını genişletmeye ve paralarını cömertçe harcamaya başladılar. Ve onlara futbolcuların artan formları da eklendi. Bu karışımda hayatta kalmanın en iyi yolu ise oyun içinde paranızı doğru miktarda, doğru oyunculara harcamak…

Wissam Ben Yedder – 84, ST

"FUT, 22 kişinin oynadığı ve sonunda Wissam Ben Yedder’in bir şekilde gol attığı bir oyundur." Evet, rakibinizin kadrosunda Ronaldo, Messi ve Lewandowski aynı anda olabilir. Ama fark etmez, sizin kadronuzda Wissam Ben Yedder varsa arkanıza yaslanıp Fransız golcünün meziyetlerini herhangi bir son dakika anında göstermesini izleyebilirsiniz. Onu çok fazla anlatmaya gerek yok çünkü sıkı bir FUT oyuncusu onun neler yapabileceğini ve sizi ne kadar sevindirebileceğini çok iyi bilir. Bu yüzden onu fiyatı ne olursa olsun kadronuzda bulundurmak, ki fiyatı verimliliğine göre çok ama çok uygun, her zaman doğru bir seçenek.

Jonathan David – 77, ST

Listemizin ikinci sırasındaki isim biraz daha piyango seçimlerden. 20 yaşında bu yaz Fransa’nın yolunu tutan Jonathan David, sezon başından bu yana Lille’de Burak Yılmaz’ın santrafordaki partneri konumunda. Şu ana kadar gol atma başarısı gösteremese de Kanadalıyı Fransa’nın kuzeyine taşıyan performansını akıllara getirince bu orucun çok kısa sürede bozulacağını tahmin etmek çok zor değil. Aynı zamanda David’in 85’lik ‘pace’ ve 76’lık şut reytingleri göz önünde bulundurunca oyuncunun olası patlaması ile birlikte bu kart ilerleyen haftalarda çok kârlı bir yatırıma dönüşebilir.

Gareth Bale – 83, RW

Galler. Golf. Madrid. Gareth Bale’ın hayatındaki önem sıralaması son 1,5 sezondur bu şekildeydi. Ancak kendisi adına bu yaz bir şeyler değişti. Ve önem sıralaması artık bu şekilde olmayabilir. Bir sol bek olarak girdiği Tottenham kulübünün kapılarında durdurulması imkânsız bir süperstara dönüşen Galli yıldız, Real Madrid tecrübesinde hiçbir zaman Kuzey Londra’daki mutluluğunu bulamadı. Fakat o mutluluğun tekrar yenilenmesi için önünde artık koca bir sene ve eski günlerine hiç olmadığı kadar yaklaşan bir teknik direktör var. Eski ‘süperstar’ ikili, birlikte tekrardan eski günlerine dönebilir mi? Neden olmasın…

Allan – 83, CM

Premier Lig’de bu senenin en flaş takımı muhtemelen Everton. Kadrolarına kattıkları yıldızları düşününce aklınıza ilk gelen soru eki kuşkusuz ‘Nasıl?’ oluyor. Fakat kısa bir süre sonra saha kenarındaki esas yıldızı görünce bu soru anında kendi kendini cevaplıyor. Carlo Ancelotti’nin takımın başına geçmesi ile birlikte yükselişe geçen Liverpool ekibi, bu yaz yaptığı yatırımla hedef büyüttüğünü herkese göstermişti. Fakat hedefin bu kadar büyüyeceğini inanın Everton’lı oyuncular bile tahmin etmekte güçlük çekmiş olabilir. O ekibin içerisinde Ada’ya geldiği ilk günden beri parıldayan Allan; yalnızca attığı uzun toplarla değil, kazandığı topların fazlalığı ile de İngiliz rejisinin başını döndürmeyi başardı. Eh, 85’lik savunma reytingi ile bunu nasıl yapmasın ki…

Adama Traore – 79, RW

Evet, FIFA özelliklere reyting verme konusunda çoğu zaman tutarsız olabiliyor. Ama tüm geçmiş faciaları unutsanız bile es geçilemeyecek bir nokta varsa o da Adama Traore’nin fiziksel reyting’inin 80 olması… Aslında bu bilgiden sonra cümleye devam etmenin çok fazla bir anlamı yok fakat yine de oyuncu hakkında tutarlı birkaç verinin olduğunu söylemek fena olmaz. 86’lık dribling ve 96’lık ‘pace’ reyting’i ile oyundaki en durdurulamaz kanat oyuncularının başında gelen anomali, olağanüstü hızı ile ileri ucun hemen her bölgesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz silahlardan birisi. Ve hayır, 80’lik fiziksel paketine rağmen emin olun o kadar da kolay top kaybetmiyor…

Lukas Klostermann – 80, CB

FIFA’da topa sahip olmak gerçek hayatta olduğu gibi çok kolay değil. Oyundaki pek çok oyuncu kontra ataklardan veya geçiş hücumlarından yakaladıkları pozisyonlarla rakiplerini eksik halde bulup gol arıyor. Ancak işin rekabet seviyesi artıkça topa sahip olmak biraz daha zorunluluk haline geliyor ki pek çok büyük turnuvada elit oyuncuların bunu yaptığına pek çok kez şahit olduk. Bu yüzden topa sahip olan takımlarda elit oyuncuların tercihleri ya ayağı çok iyi pas yapan ya da hızlanma kabiliyeti çok yüksek olan futbolcuları tavsiye ediyorlar. Peki ikisine birden sahip olabileceğiniz bir kart var mı? Şu an için olmasa da birkaç ay içerisinde evet… 84’lük ‘pace’ ve 66’lık pas yeteneği ile Leipzig’in çakılı stoperi olmayı başaran Klostermann, Nagelsmann’ın elinde pas kabiliyetlerini birkaç gömlek üste en kısa sürede taşıyabilir.

Rodrigo – 82, ST