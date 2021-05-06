Pascal Siakam'ın NBA Şampiyonluğuna Uzanan Serüveni

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularını bulmayı amaçlayan Red Bull Half Court , yarı sahada ve 3x3 formatında oynanan bir basketbol turnuvası. Etkinliğin 2021 edisyonu için geri sayım sürerken, dünyaca ünlü basketbolcu Pascal Siakam 'ın ilham veren hikayesine kulak kabarttık.

Red Bull sporcusu Pascal Siakam, 17 yaşına kadar basketbol oynamamış olsa da Toronto Raptors'ın 2019 yılındaki şampiyonluk yürüyüşünde takımın en tehlikeli oyuncularından biri olarak öne çıktı ve zaferde büyük bir pay sahibi oldu.

2,06 m boyundaki oyuncu, babası tarafından bir ilahiyat okuluna kaydettirildikten sonra bir rahip olma yoluna girmişti. Ancak Güney Afrika'daki "Basketball Without Borders" kampından gelen davet hayatını sonsuza dek değiştirdi. Kampın ardından Siakam, Teksas'taki bir hazırlık okulundan burs kazandı ve daha sonra New Mexico State Üniversitesi 'nin kolej basketbolu takımında yer aldı. Oradaki başarısı ise 2016 NBA Draftı'nda 27. sıradan Toronto Raptors tarafından seçilmesini sağladı.

Pascal Siakam, NBA'in yükselen yıldızı © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

Raptors'da forma şansı bulmadan önce NBA D-League'de boy gösteren ve 2017 yılında bu organizasyonda finallerin en değerli oyuncusu seçilen Siakam, 2017-2018 sezonunda Raptors için önemli bir bench oyuncusuna dönüştü. 2019 yılında ise NBA'de Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülüne layık görülen Siakam, takımı Raptors'ın ilk şampiyonluğunda da en önemli oyunculardan biri olarak göze çarpıyordu.

Pascal Siakam, ilham verici hikayesini ve çok daha fazlasını RedBull.com okurlarıyla paylaşıyor:

Spora ilgin aslında basketbolla değil futbolla başladı. Peki hangi pozisyonda oynuyordun? Başarılı mıydın?

Forvet oynuyordum. Futbol Afrika'da gerçekten çok büyük bir kitleye hitap ediyor ve benim de sevdiğim ilk spordu ki hala seviyorum. Bence oldukça iyiydim. Sanırım devam etseydim muhtemelen profesyonel seviyede oynardım.

Kardeşlerin arasında basketbola en az senin ilgin varmış. Bu doğru mu?

Erkek kardeşlerimin hepsi benden büyük ve basketbol oynamaya çok daha önceden başlamışlardı. Sanırım o nedenle ben de basketbolu onlarla özdeşleştirdim ve başka şeylerle ilgilendim. Elbette, Basketball Without Boarders kampına kadar.

İlk kez ne zaman organize basketbol müsabakalarında yer aldın?

İlk kez 17 yaşındayken Basketball Without Borders kampında organize basketbol oynadım. O esnada ABD'deki bir hazırlık okulundan burs kazanma şansı yakaladım ve bu aslında her şeyin başlangıcıydı.

Basketbolcu yerine bir rahip de olabilirdin. O ihtimali bizimle paylaşır mısın?

11 yaşındakeyken rahip olabilmek için yatılı bir okulda eğitim almaya başladım. Basketball Without Borders organizasyonunun ardından ABD'de eğitim alma fırsatı yakalayınca, babam bunun geleceğim için daha iyi olacağını düşündü. Çünkü böylece basketbol bursu kazanarak üniversite eğitimi alabilirdim. Ailem, ben ve kardeşlerim için her zaman eğitimi ön planda tutmuştur.

Siakam'ın başarısında fiziksel özellikleri önemli rol oynuyor © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

Aile elbette senin için çok önemli. Hatta sanırım forma numaranın da bu durumla bir ilgisi var.

Ailem benim için en önemli şey. Beni bu denli destekleyen bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Babam aramızdan ayrıldı ancak üç erkekn kardeşim, iki kız kardeşim ve elbette annem benim hayatımdaki en önemli insanlar.

Forma numaramın 43 olması da onlarla ilgili. 4, babam ve üç erkek kardeşimi temsil ediyor; 3 ise annem ve iki kız kardeşimi. Ayrıca her maç başlangıcında önce dört kez, sonra ise üç kez göğsümü yumrukluyorum ve sonra da ellerimle tanrıyı işaret ediyorum.

Bence Afrika, dünyada en fazla keşfedilmemiş yeteneğin bulunduğu yer Pascal Siakam Basketbolda ulaşabileceğiniz en büyük hedef NBA şampiyonluğudur. Raptors'ın şampiyonluk sezonu senin için ne kadar özeldi? İnanılmazdı. Tabii ki her oyuncu şampiyonluğa ulaşmayı ister ancak Raptors'la şampiyon olmamız sadece Toronto değil tüm Kanada için çok özeldi. Takım arkadaşlarımın hepsi benim için birer kardeş gibi. Birlikte çok şey yaşadık ve sezonu dünyanın en iyisi olarak tamamlayabilmek muhteşemdi. Kariyerimin başlarında böylesine bir şampiyonluğa ulaşabildiğim için çok mutluyum ve bunu tekrar başarmak istiyorum.

Kişisel bir başarı olarak All-Star takımına seçilmek nasıl bir duygu?

Her bir takdir ve başarı için minnet ve gurur duyuyorum. Daha iyi olmak ve kazanan bir takıma katkıda bulunmak için gerçekten çok çalışıyorum, bu yüzden başarıya ulaşmak iyi hissettiriyor.

Afrika'dan NBA'e gelip çok başarılı olan oyuncular gördük. Hala kıtada pek çok açığa çıkmamış yetenek olduğunu hissediyor ve onlara ilham verebileceğinizi umuyor musun?

Elbette. Bence Afrika, dünyada en fazla keşfedilmemiş yeteneğin bulunduğu yer. Afrikalı bir oyuncu olmaktan gurur duyuyorum ve umarım Kamerun'dan ve kıtanın her yerinden yükselen yeni yetenekler için bir örnek olurum. Toronto'da bir şampiyonluk kazanmak müthişti ve umarım NBA şampiyonu olmanın getirdiği tanınmışlık, bu yola çıkmak isteyenlere ilham verir.

Hala kariyerinin erken bir dönemindesin, bundan sonraki hedeflerin neler?

Daha fazla şampiyonluk kazanmak ve Kanada ve Afrika'da kurduğumuz vakıflar aracılığıyla toplum için bir fark yaratabilmek.