Pedro Acosta: Geleceğin Yıldızı

"Bugün beni tribünden izleyip, yarın çocuklarına orada olduklarını söylüyorlar ve o çocuklar belki bir gün yarışçı olmayı hayal etmeye başlayabilirler," diyor Pedro Acosta ve ekliyor: "Motosiklet dünyasının yeni jenerasyonu onlar olacak. Rossi emekli olduğunda bir düşüş hissettik, bu yüzden şimdi bu dünyayı geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız."

Bunlar belki de böylesine genç bir sürücüden bekleyeceğiniz bilgece sözler değil. Ama Acosta yaşının ilerisinde bir olgunluğa ve MotoGP'de bir sonraki süperstar olmak için gereken özgüvene sahip.

MotoGP'nin geleceği © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Kaderinde Var

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, şimdiden Moto3 sınıfında bir Dünya Şampiyonluğu'na var ve sadece ikinci sezonunu geçirdiği Moto2'de şampiyonaya liderlik ediyor. 2024'te motosiklet yarışlarının en üst seviyesi olan MotoGP'de bir koltuk sahibi olabilir. Hızlı bir yükseliş gibi görünse de bilinçli izleyiciler Acosta'nın Grand Prix düzeyindeki ikinci yarışından bu yana zirvenin onun kaderinde olduğuna inanıyor.

Acosta, Jerez'de yarışa liderlik ediyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Üst Düzey Disiplin

Acosta, balıkçı bir baba ve okul yemekhanesinde aşçı olan bir annenin çocuğu olarak büyüdü. 14-16 yaşlarında yarışmak için bile her yıl yüzbinlerce avroluk sponsorluk gerektiren bir branşta, işçi sınıfından gelen bir çocuğun başarılı olabilmesi açısından alışılmadık bir hikaye.

"Başardıklarımın yetenekle ilgili olduğunu düşünmüyorum çünkü hiç antrenman yapmayan, sadece yarışlara geldiklerinde motosiklete binen ve hızlı giden sürücüler tanıyorum. Benim bu şekilde hızlı olmam imkansız” diyor. “Sanırım daha hızlı olabileceğim bazı noktalar var. Yarışın başından itibaren çok geç ve çok kolay fren yapabiliyorum, çok yakına da gidebiliyorum, motosikleti virajlarda çok erken çevirebiliyorum ama her zaman ilerlemeye gereksinim duyduğumu düşünüyorum."

15 dakika Pedro Acosta Evine Dönüyor Red Bull MotoGP Rookies Cup şampiyonu Pedro Acosta İspanya GP'de evine dönüyor.

Yeteneği Keskinleştirmek

Takım patronu ve akıl hocası Aki Ajo, Acosta'ın yeteneğinin sürücünün sağ bileği, parmakları ve vücut ağırlığıyla yapabileceklerinin çok ötesine geçtiğini açıklıyor ve gerçek yarış yeteneğini üç aşamada çerçeveliyor. Bu, aile ve çocuğun spora olan tutkusunu ve bağlılığını birlikte geliştirdiği çocukluk döneminde başlıyor. Ardından, sürücülerin Dünya Şampiyonası'nın bir adım altındaki Red Bull MotoGP Rookies Cup gibi bir seriye girdikleri yarı profesyonel aşama geliyor. Buradaki yetenek, ailenin geri adım atıp profesyonel koçların ve mekaniklerin sporcuyla çalışmasına izin verme becerisinde yatıyor.

Acosta öğrenmeye devam ediyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Üçüncü adım," diye açıklıyor Ajo, "Sporcunun yetişkin olmaya yaklaştığı zamandır. O zaman tam bir yetenek görmeye başlarsınız, bu sadece hızlı olmak, çok çalışmak veya iyi bir sürüş gözüne sahip olmakla sınırlı değildir. Benim için en önemli olan şey, temel eğitim ve tutumdur. Buna aile ve çevresindekiler, onları sürekli takip eden, onları bir şekilde kontrol altında tutanlar da dahil."

Acosta yarış için garajdan çıkıyor © Matt Dunn

Ayakları Yere Basıyor

Doğru adımlar, Acosta'ya kaçınılmaz şekilde müthiş bir hızla başarı getirdi. İspanyol sürücü, Moto3'te ikinci en genç Dünya Şampiyonu oldu. Bununla birlikte, 2022'de şimdiye kadarki en genç Moto2 yarış galibi oldu ve bu unvanı sekiz kez Dünya Şampiyonu Marc Marquez'den aldı. Bu kadar hızlı bir şekilde çok fazla başarı elde edildiğinde, maruz kalınan baskı bazı kırılmalar oluşturabiliyor.

Acosta, 2021'de Ajo ile çatıştığı zamanı hatırlıyor ve şunları söylüyor: “Bana yüzde 100 gerçeği söyleyerek benimle çok doğrudan konuştu. Belki de şu anda ihtiyacım olan o tokattı. 'Sakin ol ve yaptığın her şeyi mahvetme' dedi. Bazen birinin sana sert davranması o kadar önemli ki."

Acosta'nın zafer pozu © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Artan Özgüven

Acosta, kısa kariyerinde zaten pek çok başarıya imza atmış olsa da dünyanın en iyi sporcularının yetenek ve özgüvenin mükemmel karışımına sahip olduğunun farkında. Bu, Acosta'nın hayranlıkla takip ettiği UFC yıldızları Conor McGregor ve Ilia Topuria'da görülebilen bir karışım.

Acosta ekiple vakit geçiriyor © Matt Dunn

Peki Acosta aynı zihniyete sahip mi? Genç sürücü şöyle açıklıyor: "Şu anda değil ama geçen seneye göre daha iyiyim, daha hazırlıklıyım ve daha fazla odaklanmış durumdayım."

Acosta seyircilerle birlikte © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Acosta mekanikerler ile sohbet halinde © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

İyi Çocuk Olmak

Acosta, yarış bittikten çok sonra bile hayranlar için imza dağıtıyor ve selfie çekiyor. Tüm medya görevlerini zarafet ve görgü ile yerine getiriyor, etkileşimde bulunduğu kişilerin doğrudan gözlerinin içine bakıyor. Kendisi en yüksek zirvelere yükselirken, bu sporun büyümesine yardımcı olma görevini de önemsiyor.

Acosta etkileşim halinde © Matt Dunn

Bir sonraki süperstar olmak için kırmızı halılarda olması veya Lamborghini kullanması gerekmiyor. Sadece yarışları ve şampiyonlukları kazanmanın yeterli olmadığını anlaması önemli, hayranlar ile arasında bu bağı kurması da çok önemli.